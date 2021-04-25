Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Александрия» – «Шахтер»- 2:0



Гречишкин (44, с пенальти), Шастал (54).

Банада (11), Дубра (47) - Соломон (20), Хочолава (73).

«Александрия»: Панькив — Мирошни., Хочолаваченко, Дубра, Мельник, Пашаев — Ковалец (Дрышлюк, 89), Гречишкин, Банада — Лучкевич (Мышенко, 89), Шастал, Вантух.

Запасные: Билык, Бабогло, Стецков, Мышенко, Калюжный, Третьяков, Дрышлюк, Устименко.

Шахтер»: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано (Фернандо, 63) — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос (Корниенко, 63), Тете, Соломон – Дентиньо.

Запасные: Пятов, Хочолава, Корниенко, Витао, Болбат, Судаков, Вьюнник, Фернандо, Мудрик.

Стадион: «Ника» (Александрия).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

89 мин. Вместо Ковальца вышел Дрышлюк, а Лучкевича сменил Мышенко.

87 мин. Прострел Тете справа - никто не дотянулся.

85 мин. Всё ясно? Без моментов.

79 мин. Команды доигрывают матч.

76 мин. Желтая Корниенко за фол на Лучуквичче.

73 мин. Хочолава сбил Ковальца в середине поля.

67 мин. Шахтер, похоже, бросил играть.

63 мин. Корниенко меняет Марлоса, а Фернандо - Сиприано.

60 мин. Шахтер владеет мячом.

54 мин. ГОООООООЛ! Ковалец покатил в центр, откуда пробил Третьяков - Трубин справился, а Шастал подоспел на добивание.

53 мин. Гости разыграли корнер справа.

52 мин. Соломон пробил в касание- рикошет и угловой.

47 мин. Дубра грубо сыграл против Дентиньо и получил желтую карточку.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. Дарио Срна получил горчичник на скамйке.

44 мин. ГОООООООЛ! Это НЕВЕРОЯТНО! Гол есть, но мяч не в сетке! Гречишкин развел мяч и вратаря по разным унлам, но пробил в тот угол, в котором была дырка!

42 мин. ПЕНАЛЬТИ! Тете сыграл рукой в штрафной - решил арбитр после просмотра повтора!

41 мин. Угловой хозяев слева - Тете выбил мяч головой.

39 мин. Тете прострелил справа - в руки голкиперу.

36 мин. Степаненко забежал в офсайд.

34 мин. Моментище! Ковалец получил мяч на линии вратарской, пробил - вратарь тянет!

33 мин. Корнер хозяев справа, Мельник пробил головой - выше ворот!

30 мин. Угловой Десны справа - без удара.

27 мин. Угловой хозяев справа - Дубра фолит в чужой штрафной.

26 мин. Момент! Трубин отлично выбрал позицию и парировал удар в упор от Шастала.

23 мин. Бондаря унесли на носилках, его сменил Витао. А вместо Додо вышел Болбат.

20 мин. Соломон сбил Шастала на фланге, стык получился жестким: Шастал въехал в Бондаря!

19 мин. Ну как же так??? Контратака хозяев, но Лучкевич пробил слишком слабо.

16 мин. Гости разыграли угловой слева.

15 мин. Момент! Степаненко мощно пробил с ходу - вратарь тянет!

12 мин. Шахтер с мячом, но вдали от чужих ворот.



11 мин. Банада перестарался при игре в отборе и получил горчичник.

8 мин. Наверняка тренеры не сообщают игрокам о ходе матча в Киеве: горняки рвутся вперёд.

6 мин. Степаненко навесил справа - за ворота.

3 мин. Ухххх! Степаненко выстрелил издали - вратарь в прыжке отбил мяч!

3 мин. Гости разыграли угловой справа

1 мин. Дентиньо забежал в офсайд.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 25 апреля, состоится встреча 23 тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимает донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Ника», начало в 17:00 по киевскому времени.

Поединок практически не несет никакой турнирной интриги. «Шахтер» фактически второй в чемпионской гонке. «Александрии» вряд ли суждено сыграть в еврокубках, но и вылет не грозит. В общем, один из редких матчей УПЛ, когда никому не нужно ложиться костьми ради победы. Но играть придется!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА