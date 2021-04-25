Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Александрия» – «Шахтер»- 2:0
Гречишкин (44, с пенальти), Шастал (54).
Банада (11), Дубра (47) - Соломон (20), Хочолава (73).
«Александрия»: Панькив — Мирошни., Хочолаваченко, Дубра, Мельник, Пашаев — Ковалец (Дрышлюк, 89), Гречишкин, Банада — Лучкевич (Мышенко, 89), Шастал, Вантух.
Запасные: Билык, Бабогло, Стецков, Мышенко, Калюжный, Третьяков, Дрышлюк, Устименко.
Шахтер»: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано (Фернандо, 63) — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос (Корниенко, 63), Тете, Соломон – Дентиньо.
Запасные: Пятов, Хочолава, Корниенко, Витао, Болбат, Судаков, Вьюнник, Фернандо, Мудрик.
Стадион: «Ника» (Александрия).
Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).
89 мин. Вместо Ковальца вышел Дрышлюк, а Лучкевича сменил Мышенко.
87 мин. Прострел Тете справа - никто не дотянулся.
85 мин. Всё ясно? Без моментов.
79 мин. Команды доигрывают матч.
76 мин. Желтая Корниенко за фол на Лучуквичче.
73 мин. Хочолава сбил Ковальца в середине поля.
67 мин. Шахтер, похоже, бросил играть.
63 мин. Корниенко меняет Марлоса, а Фернандо - Сиприано.
60 мин. Шахтер владеет мячом.
54 мин. ГОООООООЛ! Ковалец покатил в центр, откуда пробил Третьяков - Трубин справился, а Шастал подоспел на добивание.
53 мин. Гости разыграли корнер справа.
52 мин. Соломон пробил в касание- рикошет и угловой.
47 мин. Дубра грубо сыграл против Дентиньо и получил желтую карточку.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+2 мин. Дарио Срна получил горчичник на скамйке.
44 мин. ГОООООООЛ! Это НЕВЕРОЯТНО! Гол есть, но мяч не в сетке! Гречишкин развел мяч и вратаря по разным унлам, но пробил в тот угол, в котором была дырка!
42 мин. ПЕНАЛЬТИ! Тете сыграл рукой в штрафной - решил арбитр после просмотра повтора!
41 мин. Угловой хозяев слева - Тете выбил мяч головой.
39 мин. Тете прострелил справа - в руки голкиперу.
36 мин. Степаненко забежал в офсайд.
34 мин. Моментище! Ковалец получил мяч на линии вратарской, пробил - вратарь тянет!
33 мин. Корнер хозяев справа, Мельник пробил головой - выше ворот!
30 мин. Угловой Десны справа - без удара.
27 мин. Угловой хозяев справа - Дубра фолит в чужой штрафной.
26 мин. Момент! Трубин отлично выбрал позицию и парировал удар в упор от Шастала.
23 мин. Бондаря унесли на носилках, его сменил Витао. А вместо Додо вышел Болбат.
20 мин. Соломон сбил Шастала на фланге, стык получился жестким: Шастал въехал в Бондаря!
19 мин. Ну как же так??? Контратака хозяев, но Лучкевич пробил слишком слабо.
16 мин. Гости разыграли угловой слева.
15 мин. Момент! Степаненко мощно пробил с ходу - вратарь тянет!
12 мин. Шахтер с мячом, но вдали от чужих ворот.
11 мин. Банада перестарался при игре в отборе и получил горчичник.
8 мин. Наверняка тренеры не сообщают игрокам о ходе матча в Киеве: горняки рвутся вперёд.
6 мин. Степаненко навесил справа - за ворота.
3 мин. Ухххх! Степаненко выстрелил издали - вратарь в прыжке отбил мяч!
3 мин. Гости разыграли угловой справа
1 мин. Дентиньо забежал в офсайд.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Примерные схемы команд:
В воскресенье, 25 апреля, состоится встреча 23 тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимает донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Ника», начало в 17:00 по киевскому времени.
Поединок практически не несет никакой турнирной интриги. «Шахтер» фактически второй в чемпионской гонке. «Александрии» вряд ли суждено сыграть в еврокубках, но и вылет не грозит. В общем, один из редких матчей УПЛ, когда никому не нужно ложиться костьми ради победы. Но играть придется!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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Результат же Динамо вполне ожидаемый, и потому это не так интересно.
Хотя подобным болельщикам не понять...
Почему ваша команда плевать хотела на болельщиков и слила матч?
Почему игра Шахтёра хуже Миная?
Почему вы три тура без очков?
В чем преимущество Шахтёра перед Десной? Ведь у Чернигова есть стадион.
Почему хуже Миная? - не хуже
Почему три тура без очков? - тренер постарался, проблемы с микроклиматом в команде, травмы...
Преимущество Шахтёра перед Десной в том что последний матч мы выиграли ли у них 4:0
Нет стадиона? Есть - Олимпийский в Киеве
Днипро и Минай уже заняли очередь.
Ингульцу - приготовиться!
Почему ваша команда плевать хотела на болельщиков и слила матч?
Почему игра Шахтёра хуже Миная?
Почему вы три тура без очков?
В чем преимущество Шахтёра перед Десной? Ведь у Чернигова есть стадион.
Дави картон
Заря должна быть второй
🤣🤣🤣🤣
Сейчас Апулченцы подумают что НаТо наступает и жахнут по тебе катапультой
хотя похоже, что и шахта может не потянуть
Во вторых, ваша статистика смешна. Ищите ответы не в статистике, а в том, что игра вашей команды вызывает что угодно (рвотные рефлексы, диарею, приступы лихорадки), но не интерес. Игра Динамо с Агробизнесом интереснее чем игра Динамо с Шахтёром.
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