23-й тур
Александрия
2 : 0
Шахтер Донецк
25.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия – Шахтер – 2:0. LIVE

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  • 25.04.2021 17:00
  • 18143 просмотра
  • 271 комментарий
Александрия – Шахтер – 2:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Александрия» – «Шахтер»- 2:0

 Гречишкин (44, с пенальти), Шастал (54).

 Банада (11), Дубра (47) - Соломон (20), Хочолава (73).

«Александрия»: Панькив — Мирошни., Хочолаваченко, Дубра, Мельник, Пашаев — Ковалец (Дрышлюк, 89), Гречишкин, Банада — Лучкевич (Мышенко, 89), Шастал, Вантух.
Запасные: Билык, Бабогло, Стецков, Мышенко, Калюжный, Третьяков, Дрышлюк, Устименко.

Шахтер»: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано (Фернандо, 63)  — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос (Корниенко, 63), Тете, Соломон – Дентиньо.
Запасные: Пятов, Хочолава, Корниенко, Витао, Болбат, Судаков, Вьюнник, Фернандо, Мудрик.

Стадион: «Ника» (Александрия).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

89 мин. Вместо Ковальца вышел Дрышлюк, а Лучкевича сменил Мышенко.

87 мин. Прострел Тете справа - никто не дотянулся.

85 мин. Всё ясно? Без моментов.

79 мин. Команды доигрывают матч.

 76 мин. Желтая Корниенко за фол на Лучуквичче.

 73 мин. Хочолава сбил Ковальца в середине поля.

67 мин. Шахтер, похоже, бросил играть.

    63 мин. Корниенко меняет Марлоса, а Фернандо - Сиприано.

60 мин. Шахтер владеет мячом.

 54 мин. ГОООООООЛ! Ковалец покатил в центр, откуда пробил Третьяков - Трубин справился, а Шастал подоспел на добивание. 

53 мин. Гости разыграли корнер справа.

52 мин. Соломон пробил в касание- рикошет и угловой.

 47 мин. Дубра грубо сыграл против Дентиньо и получил желтую карточку.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 45+2 мин. Дарио Срна получил горчичник на скамйке. 

 44 мин. ГОООООООЛ! Это НЕВЕРОЯТНО! Гол есть, но мяч не в сетке! Гречишкин развел мяч и вратаря по разным унлам, но пробил в тот угол, в котором была дырка!

42 мин. ПЕНАЛЬТИ! Тете сыграл рукой в штрафной - решил арбитр после просмотра повтора!

41 мин. Угловой хозяев слева - Тете выбил мяч головой.

39 мин. Тете прострелил справа - в руки голкиперу.

36 мин. Степаненко забежал в офсайд.

34 мин. Моментище! Ковалец получил мяч на линии вратарской, пробил - вратарь тянет!

33 мин. Корнер хозяев справа, Мельник пробил головой - выше ворот!

30 мин. Угловой Десны справа - без удара.

27 мин. Угловой хозяев справа - Дубра фолит в чужой штрафной.

26 мин. Момент! Трубин отлично выбрал позицию и парировал удар в упор от Шастала.

    23 мин. Бондаря унесли на носилках, его сменил Витао. А вместо Додо вышел Болбат.

 20 мин. Соломон сбил Шастала на фланге, стык получился жестким: Шастал въехал в Бондаря!

19 мин. Ну как же так??? Контратака хозяев, но Лучкевич пробил слишком слабо.

16 мин. Гости разыграли угловой слева.

15 мин. Момент! Степаненко мощно пробил с ходу - вратарь тянет!

12 мин. Шахтер с мячом, но вдали от чужих ворот.

 11 мин. Банада перестарался при игре в отборе и получил горчичник.

8 мин. Наверняка тренеры не сообщают игрокам о ходе матча в Киеве: горняки рвутся вперёд.

6 мин. Степаненко навесил справа - за ворота.

3 мин. Ухххх! Степаненко выстрелил издали - вратарь в прыжке отбил мяч!

3 мин. Гости разыграли угловой справа

1  мин. Дентиньо забежал в офсайд.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 Примерные схемы команд:

     

В воскресенье, 25 апреля, состоится встреча 23 тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимает донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Ника», начало в 17:00 по киевскому времени.

Поединок практически не несет никакой турнирной интриги. «Шахтер» фактически второй в чемпионской гонке. «Александрии» вряд ли суждено сыграть в еврокубках, но и вылет не грозит. В общем, один из редких матчей УПЛ, когда никому не нужно ложиться костьми ради победы. Но играть придется!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 25.04.2021 19:00
    0
    сосите куй, кроты ;)
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 25.04.2021 19:00
    0
    Пхахаха!!! респект Александрии
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 25.04.2021 18:59
    0
    Alexander Киев, 25.04.2021 18:50
    Юхууу! Тот случай, когда обычная игра Шахтера и Александрии набрала в 2 раза больше комментов, и больше просмотров, чем чемпионская игра ДНА вот кто у нас народная команда, а кто НаРоТная
    Все не так банально. Здесь не совсем ожидаемый результат, а учётом того, что он даёт шанс Зари зацепится за второе место - то более интересный, и даёт повод для троллинга.
    Результат же Динамо вполне ожидаемый, и потому это не так интересно.
    Хотя подобным болельщикам не понять...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 18:58
    +1
    ktesibiy, 25.04.2021 18:51
    При втором месте Заре Лига Европы не гарантирована, но в любом случае она в Лиге Конференций сыграет, а пройти в Лигу Европы при втором месте шансов будет больше, так как больше игр в квалификации.
    Почему это не гарантирована? Борис, ты не прав. Вылет с 3,4 раунда квалификации ЛЧ отправляет команду в группу ЛЕ. Так было в том году, когда АЗ после влета ДК попал в группу ЛЕ из 3 раунда.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 18:57
    0
    А в ТВ программе кАналов просто диссонанс. Болельщики Александрии болеют неистово, а надо своих показать с детишками
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.04.2021 18:57
    -3
    Дмитрий Подвысоцкий, 25.04.2021 18:54
    И тебе добрый день. Так ответишь на вопросы?
    Почему ваша команда плевать хотела на болельщиков и слила матч?
    Почему игра Шахтёра хуже Миная?
    Почему вы три тура без очков?
    В чем преимущество Шахтёра перед Десной? Ведь у Чернигова есть стадион.
    Почему хотела плевать? - не знаю
    Почему хуже Миная? - не хуже
    Почему три тура без очков? - тренер постарался, проблемы с микроклиматом в команде, травмы...
    Преимущество Шахтёра перед Десной в том что последний матч мы выиграли ли у них 4:0
    Нет стадиона? Есть - Олимпийский в Киеве
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 18:56
    0
    Зараз зрозумів хто методички пише. Круторогов за гру з Олександрією раз 10 сказав по один раз в пять років
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 25.04.2021 18:56
    +1
    Динамо святкує, крототєрпіли страждають...
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 25.04.2021 18:55
    0
    Кротов теперь все хотят петушить.
    Днипро и Минай уже заняли очередь.
    Ингульцу - приготовиться!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 25.04.2021 18:55
    +3
    Поздравляю Александрия
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 25.04.2021 18:55
    -1
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 18:49
    Да, +2 позиции надо усилить. На место Тайсона и Мораеса
    Дві?? Ну то топ 3 може буде ваше як Метал вернеться
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 25.04.2021 18:55
    +1
    Почем нынче Каштру за кило?
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 25.04.2021 18:54
    -1
    Ёкарный Бабай, 25.04.2021 18:50
    А ты думаешь такой Шахтер пройдет в ЛЧ?
    Такой Шахтер сломает 2 ноги по дороге, это точно!!!!!
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 25.04.2021 18:54
    0
    тор, 25.04.2021 18:51
    Это уже сплошные заговоры в мире футбола и пора подключать Авакова.
    Это фантастический бред ,что Заря сдает игры!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.04.2021 18:54
    -1
    Ёкарный Бабай, 25.04.2021 18:50
    А ты думаешь такой Шахтер пройдет в ЛЧ?
    Ну раз Реал хлопнул, то могут и какой нить там Мальмё хлопнуть
    Ссылка
    Андрей Трегубов
    online
      Андрей Трегубов, 25.04.2021 18:54
    +5
    Ментально Шахтер кончился!!!Это сброд лохов!!!!Дорогих лохов!!!
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 25.04.2021 18:54
    -2
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 18:51
    Та он неадекватный. Особенно прогрес Десны заметен после поражений Минаю и Львову
    И тебе добрый день. Так ответишь на вопросы?
    Почему ваша команда плевать хотела на болельщиков и слила матч?
    Почему игра Шахтёра хуже Миная?
    Почему вы три тура без очков?
    В чем преимущество Шахтёра перед Десной? Ведь у Чернигова есть стадион.
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 25.04.2021 18:53
    +1
    ги-ги, шлюху дрючат все кому не лень ))) хули, кабинетный чемпион ))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.04.2021 18:53
    0
    The_Chinese_, 25.04.2021 18:51
    Я щас ржу не могу))) Вот это Каштру натренировал - еб...чий рот)))) Красавчик есть.Вопрос в чем рядом футбольные люди Срна и тд... Неужели они этого не видели? Я уже об этом месяца 3 как кричу.Что бля происходит?
    Сливают. Но рука тренера тоже заметна. + 5 игроков защиты отсутствуют:Додо, Исмаили, Матвиенко, Бондарь, и Корниенко (только сейчас выпустили)
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 18:52
    -1
    Ёкарный Бабай, 25.04.2021 18:50
    А ты думаешь такой Шахтер пройдет в ЛЧ?
    Мне по фиг. Речь то про Зарю на втором месте.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 17:48
    +16
    Вперёд Александрия !!!!!
    Дави картон
    Заря должна быть второй
    Ссылка
    Ivan Obushnyi
    online
      Ivan Obushnyi, 25.04.2021 17:48
    +16
    M@кs_7777, 25.04.2021 17:41
    лучший клуб Украины ,только победа раз в пять лет дынамо выиграло чемпионат можно позволить ущербным
    как дела ущербный? все ок з головой у тебя? ))
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 25.04.2021 17:49
    +14
    Шахтар-чемпіон, ой вибачте.. Шахтар-💩💩💩💩💩
    🤣🤣🤣🤣
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 17:54
    +13
    Тете ДоДо иСоломон с Сиприано подорожали до 100 лямов каждый
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.04.2021 17:50
    +13
    Г...но7777 удавись!!!!!!!!!!
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 25.04.2021 17:54
    +12
    Эллочка Иванюкович не грусти, днонецкие дно, посмотрите на ее кислую мину в футбол ньюз сейчас
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 25.04.2021 17:48
    +12
    Молодцы!!!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 17:56
    +11
    Alexander Киев, 25.04.2021 17:51
    Гречишкин развел мяч и вратаря по разным унлам, но пробил в тот угол, в котором была дырка. Дно киевское на матче?
    Аж вижу , как твое раздолбанное гузно сделало дымовую завесу в землянке ч на окраине Макеевки
    Сейчас Апулченцы подумают что НаТо наступает и жахнут по тебе катапультой
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 17:52
    +11
    Alex86 1, 25.04.2021 17:51
    Ты хочешь что б точно вторая путевка была в ЛЧ потеряна,
    хотя похоже, что и шахта может не потянуть
    шахтер слабее Зари по игре
    Ссылка
    Ivan Obushnyi
    online
      Ivan Obushnyi, 25.04.2021 17:49
    +11
    уже жалко на Каштру смотреть, полностью потерялся мужик...
    Ссылка
    Ivan Obushnyi
    online
      Ivan Obushnyi, 25.04.2021 17:47
    +11
    ахах красавцы Олександрия!! после 120 мин возят Шахту))
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 25.04.2021 17:38
    +11
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 17:33
    1 раз дали вам порадоваться, следующий раз, как показывает статистика, будет не раньше чем через 5 лет.
    Во первых, не "дали", а команда Динамо сама взяла чемпионство. Единственное что вы можете дать, это среднее образование своим детям.
    Во вторых, ваша статистика смешна. Ищите ответы не в статистике, а в том, что игра вашей команды вызывает что угодно (рвотные рефлексы, диарею, приступы лихорадки), но не интерес. Игра Динамо с Агробизнесом интереснее чем игра Динамо с Шахтёром.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 25.04.2021 17:55
    +10
    Мне просто вспоминается как один здесь всем известный персонаж на себе рубаху рвал и орал что как же Дно не может обыграть Александрию, пока Жерсон не вклепал голешник в конце, а я говорил, встретитесь чез один тур и покажете как нужно играть, и чего Вы стоите в игре против команды Шарана, только они ещё 120 мин. с Зарей отбегали, в среду, это так на секундочку
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 25.04.2021 17:51
    +10
    Александрия вперед!!! Вперед родненькие загоните под шконку эту ржавую кротопомойку
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 25.04.2021 17:54
    +9
    Ленивое бразильское стадо играть не хочет. Александрия вперед!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 25.04.2021 17:54
    +9
    за)(уячили гол так что сетку порвали
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 25.04.2021 17:50
    +9
    У них до этого 100% момент был, гол это было дело времени, нужно что б Каштру в перерыве объяснил игрокам Шахтера что нужно играть потому что с точки зрения банальной эрудиции..
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.04.2021 17:49
    +9
    Комедия какая-то здесь я смотрю)) Макаки цирковые))
    Ссылка
    Rollins Play Games
    online
      Rollins Play Games, 25.04.2021 17:46
    +9
    1-0 аж сетку порвали
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.04.2021 17:55
    +8
    С такой игрой Шахтер имеет шансы побороться за 4-5 место.
    Ссылка
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