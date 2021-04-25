23-й тур
Александрия
0 : 0
Шахтер Донецк
'9   ТВ-трансляция: 

Александрия – Шахтер – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка украинской Премьер-лиги

  • 25.04.2021 17:00
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Александрия – Шахтер – 0:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Александрия» – «Шахтер»- 0:0

«Александрия»: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Мельник, Пашаев — Ковалец, Гречишкин, Банада — Лучкевич, Шастал, Вантух.
Запасные: Билык, Бабогло, Стецков, Мышенко, Калюжный, Третьяков, Дришлюк, Устименко.

«Шахтер»: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос, Тете, Соломон – Дентиньо.
Запасные: Пятов, Хочолава, Корниенко, Витао, Болбат, Судаков, Вьюнник, Фернандо, Мудрик.

Стадион: «Ника» (Александрия).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

3 мин. Ухххх! Степаненко выстрелил издали - вратарь в прыжке отбил мяч!

3 мин. Гости разыграли угловой справа

1  мин. Дентиньо забежал в офсайд.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 Примерные схемы команд:

     

В воскресенье, 25 апреля, состоится встреча 23 тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимает донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Ника», начало в 17:00 по киевскому времени.

Поединок практически не несет никакой турнирной интриги. «Шахтер» фактически второй в чемпионской гонке. «Александрии» вряд ли суждено сыграть в еврокубках, но и вылет не грозит. В общем, один из редких матчей УПЛ, когда никому не нужно ложиться костьми ради победы. Но играть придется!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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