Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Александрия» – «Шахтер»- 0:0

«Александрия»: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Мельник, Пашаев — Ковалец, Гречишкин, Банада — Лучкевич, Шастал, Вантух.

Запасные: Билык, Бабогло, Стецков, Мышенко, Калюжный, Третьяков, Дришлюк, Устименко.

«Шахтер»: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос, Тете, Соломон – Дентиньо.

Запасные: Пятов, Хочолава, Корниенко, Витао, Болбат, Судаков, Вьюнник, Фернандо, Мудрик.

Стадион: «Ника» (Александрия).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

3 мин. Ухххх! Степаненко выстрелил издали - вратарь в прыжке отбил мяч!

3 мин. Гости разыграли угловой справа

1 мин. Дентиньо забежал в офсайд.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 25 апреля, состоится встреча 23 тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимает донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Ника», начало в 17:00 по киевскому времени.

Поединок практически не несет никакой турнирной интриги. «Шахтер» фактически второй в чемпионской гонке. «Александрии» вряд ли суждено сыграть в еврокубках, но и вылет не грозит. В общем, один из редких матчей УПЛ, когда никому не нужно ложиться костьми ради победы. Но играть придется!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА