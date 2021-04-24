Пропустили на 95 минуте. Ливерпуль потерял 2 важных очках в битве за топ-4

«Ливерпуль» на своем поле не сумел обыграть «Ньюкасл», хотя вел в счете с 4-й минуты поединка. Однако в самом конце встречи гости сумели отыграться и отобрали у «Красных» 2 важнейших пункта.
«Ливерпуль» с 54 очками остается 6-м. Позже сегодня между собой сыграют «Челси» и «Вест Хэм», которые имеют по 55 пунктов.
Четвертую и восьмую позиции в АПЛ разделяют лишь 3 очка.
Чемпионат Англии. 33-й тур
Ливерпуль - Ньюкасл 1:1
Голы: Салах, 4 - Уиллок, 90+5
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон, Вейналдум, Алькантара (Джонс, 77), Мане, Салах, Фирмино, Жота (Милнер, 58)
Ньюкасл: Дубравка, Фернандес, Кларк (Уиллок, 65), Дамметт, Мерфи, Ритчи, Шелви, Альмирон (Гайл, 85), Лонгстафф, Сен-Максимин, Жоэлинтон (Уилсон, 61)
Источник — Sport.ua
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