33-й тур
Ливерпуль
1 : 1
Ньюкасл
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пропустили на 95 минуте. Ливерпуль потерял 2 важных очках в битве за топ-4

Очень напряженная борьба за место в Лиге чемпионов

  • 24.04.2021 16:30
  • 1161 просмотр
  • 3 комментария
Пропустили на 95 минуте. Ливерпуль потерял 2 важных очках в битве за топ-4
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» на своем поле не сумел обыграть «Ньюкасл», хотя вел в счете с 4-й минуты поединка. Однако в самом конце встречи гости сумели отыграться и отобрали у «Красных» 2 важнейших пункта.

«Ливерпуль» с 54 очками остается 6-м. Позже сегодня между собой сыграют «Челси» и «Вест Хэм», которые имеют по 55 пунктов.

Четвертую и восьмую позиции в АПЛ разделяют лишь 3 очка.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Ливерпуль - Ньюкасл 1:1
Голы: Салах, 4 - Уиллок, 90+5

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон, Вейналдум, Алькантара (Джонс, 77), Мане, Салах, Фирмино, Жота (Милнер, 58)

Ньюкасл: Дубравка, Фернандес, Кларк (Уиллок, 65), Дамметт, Мерфи, Ритчи, Шелви, Альмирон (Гайл, 85), Лонгстафф, Сен-Максимин, Жоэлинтон (Уилсон, 61)

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 24.04.2021 16:42
    -1
    Александр Шевченко, 24.04.2021 16:37
    Во всем виновато УЕФА, ведь именно из-за них у колбасы ливерной в этом сезоне дела не идут, да Клопчик, а не федерация футбола Англии с ее двумя кубками... .
    Не переживай, сейчас медицина сильнее. Возможно тебя вылечат
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.04.2021 16:39
    +2
    Інтрига зберігається, але швидше всього Ліверпуль втратить можливість.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.04.2021 16:37
    -1
    Во всем виновато УЕФА, ведь именно из-за них у колбасы ливерной в этом сезоне дела не идут, да Клопчик, а не федерация футбола Англии с ее двумя кубками... .
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.04.2021 16:39
    +2
    Інтрига зберігається, але швидше всього Ліверпуль втратить можливість.
    Ссылка
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