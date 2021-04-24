Интер приценивается к Малиновскому. Готов отдать 25 миллионов

По информации calciomercato.com, «Интер» присматривается к полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому, который к концу сезона стал одним из лидеров команды.
Руководство миланского клуба готово начать переговоры о переходе и может отдать около 25 миллионов евро. Сообщается, что «Интер» намерен выяснить позицию «Аталанты», а официального предложения еще не было.
Малиновский в последних 5 матчах забил 3 гола и сделал 5 ассистов, в том числе забив по голу «Ювентусу» и «Роме».
Контракт игрока завершается в 2024 году.
Источник — Calciomercato
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