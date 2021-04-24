Интер приценивается к Малиновскому. Готов отдать 25 миллионов

Игра украинского хавбека привлекает внимание грандов

  • 24.04.2021 15:11
  • 1760 просмотров
  • 8 комментариев
Интер приценивается к Малиновскому. Готов отдать 25 миллионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации calciomercato.com, «Интер» присматривается к полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому, который к концу сезона стал одним из лидеров команды.

Руководство миланского клуба готово начать переговоры о переходе и может отдать около 25 миллионов евро. Сообщается, что «Интер» намерен выяснить позицию «Аталанты», а официального предложения еще не было.

Малиновский в последних 5 матчах забил 3 гола и сделал 5 ассистов, в том числе забив по голу «Ювентусу» и «Роме».

Контракт игрока завершается в 2024 году.

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Источник — Calciomercato

(8 голосов)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 24.04.2021 15:35
    -3
    Главное - не покупать всякое ярмрмоленко и коплянко!!!
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.04.2021 15:35
    0
    POWER, 24.04.2021 15:30
    Мне Интер не нравится сейчас, как то они вязко. Вот бы Малину МанСити заметили, было бы топово! Он бы там еще больше раскрылся с такой командой атакующей и с таким тренером лучшим в мире. Пусть Зина скажет Гвардиоле присмотрится к Малиновскому. Есть же такая возможность с контактами и связями. Малина бы усилил бы МанСити!
    Где Аталанта и где Ман Сити? В Англии нужно думать и бегать на порядок быстрее, а Малиновский еле тянет Аталанту. С Гомесом они забивали по 5 голов, а сейчас 1-2. В Интер ему не надо переходить, нужно полностью раскрыться в Бергамо для начала в третьем своем сезоне.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.04.2021 15:32
    +1
    POWER, 24.04.2021 15:30
    Мне Интер не нравится сейчас, как то они вязко. Вот бы Малину МанСити заметили, было бы топово! Он бы там еще больше раскрылся с такой командой атакующей и с таким тренером лучшим в мире. Пусть Зина скажет Гвардиоле присмотрится к Малиновскому. Есть же такая возможность с контактами и связями. Малина бы усилил бы МанСити!
    У Мансити нет проблем на этой позиции
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    POWER
    online
      POWER, 24.04.2021 15:30
    -1
    Мне Интер не нравится сейчас, как то они вязко. Вот бы Малину МанСити заметили, было бы топово! Он бы там еще больше раскрылся с такой командой атакующей и с таким тренером лучшим в мире. Пусть Зина скажет Гвардиоле присмотрится к Малиновскому. Есть же такая возможность с контактами и связями. Малина бы усилил бы МанСити!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.04.2021 15:29
    0
    BestWarrior1, 24.04.2021 15:18
    Вот что значит найти свою команду, далеко не у всех наших в Европе это получается
    Подожди ещё. Он нашёл свою команду только в последних трех матчах. Что будет дальше не понятно. Сколько было таких футболистов которые якобы "нашли свою команду" даже не на три матча, а на целый сезон. Первый пример который пришёл мне в голову это Пентек в Милане. Его уже начинали сравнивать а потом ставить выше Шевченко. А что было потом все мы знаем
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 24.04.2021 15:28
    +3
    реально зараз топчик. у матчі з Ромою з його передач 3-4 мали забивати. і я не розумію навіщо Гасперіні зняв його з гри...
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    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 24.04.2021 15:28
    +3
    Малина божит!
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    BestWarrior1
    online
      BestWarrior1, 24.04.2021 15:18
    +4
    Вот что значит найти свою команду, далеко не у всех наших в Европе это получается
    Ссылка
    BestWarrior1
    online
      BestWarrior1, 24.04.2021 15:18
    +4
    Вот что значит найти свою команду, далеко не у всех наших в Европе это получается
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 24.04.2021 15:28
    +3
    реально зараз топчик. у матчі з Ромою з його передач 3-4 мали забивати. і я не розумію навіщо Гасперіні зняв його з гри...
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 24.04.2021 15:28
    +3
    Малина божит!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.04.2021 15:32
    +1
    POWER, 24.04.2021 15:30
    Мне Интер не нравится сейчас, как то они вязко. Вот бы Малину МанСити заметили, было бы топово! Он бы там еще больше раскрылся с такой командой атакующей и с таким тренером лучшим в мире. Пусть Зина скажет Гвардиоле присмотрится к Малиновскому. Есть же такая возможность с контактами и связями. Малина бы усилил бы МанСити!
    У Мансити нет проблем на этой позиции
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.04.2021 15:35
    0
    POWER, 24.04.2021 15:30
    Мне Интер не нравится сейчас, как то они вязко. Вот бы Малину МанСити заметили, было бы топово! Он бы там еще больше раскрылся с такой командой атакующей и с таким тренером лучшим в мире. Пусть Зина скажет Гвардиоле присмотрится к Малиновскому. Есть же такая возможность с контактами и связями. Малина бы усилил бы МанСити!
    Где Аталанта и где Ман Сити? В Англии нужно думать и бегать на порядок быстрее, а Малиновский еле тянет Аталанту. С Гомесом они забивали по 5 голов, а сейчас 1-2. В Интер ему не надо переходить, нужно полностью раскрыться в Бергамо для начала в третьем своем сезоне.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.04.2021 15:29
    0
    BestWarrior1, 24.04.2021 15:18
    Вот что значит найти свою команду, далеко не у всех наших в Европе это получается
    Подожди ещё. Он нашёл свою команду только в последних трех матчах. Что будет дальше не понятно. Сколько было таких футболистов которые якобы "нашли свою команду" даже не на три матча, а на целый сезон. Первый пример который пришёл мне в голову это Пентек в Милане. Его уже начинали сравнивать а потом ставить выше Шевченко. А что было потом все мы знаем
    Ссылка
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