В поединке 30-го тура чемпионата Германии по футболу «Кельн», занимающий предпоследнее место в турнирной таблице, дома обыграл «Лейпциг», идущий на второй строчку, со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кельн» — «Лейпциг» — 2:1
Голы: Хектор, 46, 60 — Айдара, 58
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хектор (Кельн).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Амаду Айдара (РБ Лейпциг).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хектор (Кельн).
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Источник — Sport.ua
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