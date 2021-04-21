Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Нет разницы, играешь ты против Динамо или Шахтер»

Наставник «Агробизнеса» – о предстоящем полуфинале Кубка Украины

  • 21.04.2021 12:19
  • 307 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Нет разницы, играешь ты против Динамо или Шахтер»
© ФК Агробизнес. Александр Чижевский

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский рассказал о том, как команда готовится к полуфинальному поединку против киевского «Динамо».

«В первую очередь, надо будет подготовить игроков в психологическом плане, потому что нет разницы, против кого ты играешь - «Динамо» или «Шахтера». Они должны выйти на футбольное поле и делать свою работу так, как они умеют. Футболисты не раз показывали в этом сезоне, что они достойны. Главное - верить в свои силы. Не должно быть никакого мандража, нужно показать хорошую, комбинационную игру, которая нравится людям. А каким будет конечный результат - мы посмотрим», - сказал Чижевский.

Матч «Агробизнес» – «Динамо» состоится в среду, 21 апреля. Начало в 16:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Saar
      Saar, 21.04.2021 12:38
    0
    Правильно говорить. Але ж... Динамо не Шахтар. Шансів у Агро немає.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 21.04.2021 12:38
    0
    Правильно говорить. Але ж... Динамо не Шахтар. Шансів у Агро немає.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности