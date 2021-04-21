Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Нет разницы, играешь ты против Динамо или Шахтер»

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский рассказал о том, как команда готовится к полуфинальному поединку против киевского «Динамо».

«В первую очередь, надо будет подготовить игроков в психологическом плане, потому что нет разницы, против кого ты играешь - «Динамо» или «Шахтера». Они должны выйти на футбольное поле и делать свою работу так, как они умеют. Футболисты не раз показывали в этом сезоне, что они достойны. Главное - верить в свои силы. Не должно быть никакого мандража, нужно показать хорошую, комбинационную игру, которая нравится людям. А каким будет конечный результат - мы посмотрим», - сказал Чижевский.

Матч «Агробизнес» – «Динамо» состоится в среду, 21 апреля. Начало в 16:00.