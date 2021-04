Sky Sports: все 6 английских клубов вышли из Европейской Суперлиги

Все шесть английских клубов решили выйти из проекта Европейской Суперлиги (ESL).

Как информирует Sky Sports, «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» присоединились к «Челси» и «Манчестер Сити», которые ранее объявили о своем отказе.

«Манчестер Сити» был первой командой Премьер-лиги, которая официально подтвердила, что выходит из турнира ESL. В стане лидера Премьер-лиги заявили: «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально ввел в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы Европейской Суперлиги».

Считается, что «Челси», болельщики которого протестовали около «Стэмфорд Бридж» перед матчем Премьер-лиги с «Брайтоном», передумал из-за негативной реакции всего мира. Абсолютно негативная реакция на планы ESL могла полностью затмить всю хорошую работу, которую клуб делает в футболе.

«На прошлой неделе «Челси» принял решение присоединиться к ESL в последнюю минуту. Теперь они сожалеют об этом решении и признают, что это было ошибкой. Они чувствуют, что им пришлось вскочить на поезд, который уезжал со станции «поезд в никуда», – пишет Sky Sports.

Объявление о ESL 18 апреля, сделанное 12 клубами-основателями, включая «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» из Премьер-лиги, было встречено широкой критикой.

BREAKING: #LFC, #MUFC, #THFC and #AFC have followed #CFC and #MCFC in withdrawing from the European Super League.