Sky Sports: все 6 английских клубов вышли из Европейской Суперлиги

Что теперь скажет президент «Реала» и ESL Флорентино Перес?

  • 21.04.2021 01:20
  • 715 просмотров
  • 2 комментария
Sky Sports: все 6 английских клубов вышли из Европейской Суперлиги
© Twitter

Все шесть английских клубов решили выйти из проекта Европейской Суперлиги (ESL).

Как информирует Sky Sports, «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» присоединились к «Челси» и «Манчестер Сити», которые ранее объявили о своем отказе.

«Манчестер Сити» был первой командой Премьер-лиги, которая официально подтвердила, что выходит из турнира ESL. В стане лидера Премьер-лиги заявили: «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально ввел в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы Европейской Суперлиги».

Считается, что «Челси», болельщики которого протестовали около «Стэмфорд Бридж» перед матчем Премьер-лиги с «Брайтоном», передумал из-за негативной реакции всего мира. Абсолютно негативная реакция на планы ESL могла полностью затмить всю хорошую работу, которую клуб делает в футболе.

«На прошлой неделе «Челси» принял решение присоединиться к ESL в последнюю минуту. Теперь они сожалеют об этом решении и признают, что это было ошибкой. Они чувствуют, что им пришлось вскочить на поезд, который уезжал со станции «поезд в никуда», – пишет Sky Sports.

Объявление о ESL 18 апреля, сделанное 12 клубами-основателями, включая «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» из Премьер-лиги, было встречено широкой критикой.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 21.04.2021 01:55
    +1
    нехай його перевірять на адекватність і відсторонять від футболу
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.04.2021 01:28
    0
    Финита ля комедия. Бобик сдох.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 21.04.2021 01:55
    +1
    нехай його перевірять на адекватність і відсторонять від футболу
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.04.2021 01:28
    0
    Финита ля комедия. Бобик сдох.
    Ссылка
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