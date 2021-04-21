32-й тур
Челси
0 : 0
Брайтон
20.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Испортили настроение. Челси не сумел справиться с Брайтоном

Шансы синих на попадание в топ-4 заметно ухудшились

  • 21.04.2021 00:38
  • 239 просмотров
  • 2 комментария
Испортили настроение. Челси не сумел справиться с Брайтоном
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Челси» не сумел справиться с «Брайтоном» (0:0), и шансы синих на попадание в топ-4 заметно ухудшились. Возможно, ситуация с созданием Европейской Суперлиги и протестами болельщиков испортила игрокам настроение.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (66), «Лестер» (56), «Челси», «Вест Хэм» (по 55), «Ливерпуль» (53), «Тоттенхэм» (50), «Эвертон» (49).

АПЛ. 32-й тур

«Челси»  «Брайтон»  0:0

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо (Вернер, 67), Зума, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржинью, Хаверц (Хадсон-Одои, 67), Маунт, Зиеш (Жиру, 77), Пулишич.

«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума, Макаллистер (Мопей, 74), Уэлбек (Модер, 86), Троссар (Лаллана, 60).

Предупреждения: Зума, 35. Жоржинью, 35. Уайт, 73.

Удаление: Уайт, 90+2.

Судья: Аттуэлл.

20 апреля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 21.04.2021 02:09
    0
    Хотя игроки и тренеры не виноваты, но после ЕСЛ почему то хочется болеть против клубов-сепаратистов. ИМХО
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.04.2021 01:23
    +2
    ))) им супер лигу подавай)
    Они даже на обычную лигу не тянут.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.04.2021 01:23
    +2
    ))) им супер лигу подавай)
    Они даже на обычную лигу не тянут.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 21.04.2021 02:09
    0
    Хотя игроки и тренеры не виноваты, но после ЕСЛ почему то хочется болеть против клубов-сепаратистов. ИМХО
    Ссылка
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