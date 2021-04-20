У Европейской Суперлиги будет второй дивизион

Об этом сообщил президент «Реала» и новой Суперлиги Флорентино Перес 

  • 20.04.2021 03:20
  • 611 просмотров
  • 2 комментария
У Европейской Суперлиги будет второй дивизион
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» и новой Европейской Суперлиги Флорентино Перес сообщил о возможном создании второго дивизиона:

«Есть много команд, которые должны играть. Они могут попасть во второй дивизион», – говорит Перес о командах, которые не будут участвовать в главной Суперлиге.

Ранее 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги.

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Источник — El Chiringuito

(3 голоса)

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Комментарии
    maxno
      maxno, 20.04.2021 03:58
    +1
    пусть в первый наберут команд .Человек в кресле президента клуба очень долго и мания величия в голове в место мозгов .
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    Антон Кантон
      Антон Кантон, 20.04.2021 03:34
    +3
    Пока нет и 15-20 запланированных, а он про второй дивизион. Ну реально больной товарищ.
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    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 20.04.2021 03:34
    +3
    Пока нет и 15-20 запланированных, а он про второй дивизион. Ну реально больной товарищ.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 20.04.2021 03:58
    +1
    пусть в первый наберут команд .Человек в кресле президента клуба очень долго и мания величия в голове в место мозгов .
    Ссылка
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