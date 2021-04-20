У Европейской Суперлиги будет второй дивизион

Президент «Реала» и новой Европейской Суперлиги Флорентино Перес сообщил о возможном создании второго дивизиона:
«Есть много команд, которые должны играть. Они могут попасть во второй дивизион», – говорит Перес о командах, которые не будут участвовать в главной Суперлиге.
Ранее 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги.
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Источник — El Chiringuito
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