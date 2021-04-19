Участники Европейской Суперлиги получат по 3,5 миллиарда евро

В новый турнир клубы заманили щедрыми выплатами

  • 19.04.2021 08:15
  • 1353 просмотра
  • 2 комментария
Участники Европейской Суперлиги получат по 3,5 миллиарда евро
© The Sun

19 апреля было объявлено о создании Европейской Суперлиги из 12 топ-клубов Европы.

Как сообщает пресс-служба турнира, участники получат единовременную сумму в размере 3,5 миллиарда евро.

«Турнир будет построен на устойчивом финансовом фундаменте, все клубы-основатели обязуются принять структуру расходов. В обмен на свои обязательства клубы-основатели получат единовременную сумму в размере 3,5 миллиарда евро исключительно для поддержки своих планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации последствий пандемии COVID», — говорится в заявлении Суперлиги.

В дюжину основателей ESL вошли 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединились 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».

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Источник — Европейская Суперлига

(9 голосов)

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Комментарии
    SandroKing
      SandroKing, 19.04.2021 08:42
    +1
    Стоило бы компетентным органам занятся вопросом откуда у них такие суммы.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 08:21
    0
    Как раз на суд хватит
    Не перспективная затея
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 08:42
    +1
    Стоило бы компетентным органам занятся вопросом откуда у них такие суммы.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 08:21
    0
    Как раз на суд хватит
    Не перспективная затея
    Ссылка
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