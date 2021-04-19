Участники Европейской Суперлиги получат по 3,5 миллиарда евро

19 апреля было объявлено о создании Европейской Суперлиги из 12 топ-клубов Европы.

Как сообщает пресс-служба турнира, участники получат единовременную сумму в размере 3,5 миллиарда евро.

«Турнир будет построен на устойчивом финансовом фундаменте, все клубы-основатели обязуются принять структуру расходов. В обмен на свои обязательства клубы-основатели получат единовременную сумму в размере 3,5 миллиарда евро исключительно для поддержки своих планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации последствий пандемии COVID», — говорится в заявлении Суперлиги.

В дюжину основателей ESL вошли 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединились 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».