34-й тур Бельгии: в основе Михайличенко, Соболь, Макаренко, Яремчук, Безус

В Бельгии в одно время (19:00) начнутся матчи последнего 34-го тура

  • 18.04.2021 18:40
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34-й тур Бельгии: в основе Михайличенко, Соболь, Макаренко, Яремчук, Безус
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

В Бельгии в одно время (19:00) начнутся матчи последнего 34-го тура.

В основе выйдут украинцы Богдан Михайличенко (Андерлехт), Эдуард Соболь (Брюгге), Евгений Макаренко (Кортрейк), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – Гент).

Чемпионат Бельгии. 34-й тур

  • 19:00 Брюгге – Мускрон
  • 19:00 Зюльте-Варегем – Гент
  • 19:00 Кортрейк – Мехелен
  • 19:00 Остенде – Серкль Брюгге
  • 19:00 Сент-Трюйден – Андерлехт
  • 19:00 Стандард – Беерсхот
  • 19:00 Ауд-Хеверле Левен – Васланд-Беверен

Турнирная таблица

Далее будет игра в двух четверках: за 1–4 и за 5–8 места.

Стартовые составы

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Источник — Sport.ua

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