34-й тур Бельгии: в основе Михайличенко, Соболь, Макаренко, Яремчук, Безус

В Бельгии в одно время (19:00) начнутся матчи последнего 34-го тура.
В основе выйдут украинцы Богдан Михайличенко (Андерлехт), Эдуард Соболь (Брюгге), Евгений Макаренко (Кортрейк), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – Гент).
Чемпионат Бельгии. 34-й тур
- 19:00 Брюгге – Мускрон
- 19:00 Зюльте-Варегем – Гент
- 19:00 Кортрейк – Мехелен
- 19:00 Остенде – Серкль Брюгге
- 19:00 Сент-Трюйден – Андерлехт
- 19:00 Стандард – Беерсхот
- 19:00 Ауд-Хеверле Левен – Васланд-Беверен
Турнирная таблица
Далее будет игра в двух четверках: за 1–4 и за 5–8 места.
Стартовые составы
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Источник — Sport.ua
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