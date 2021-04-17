22-й тур
Ингулец
0 : 0
Рух Львов
18.04.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 17.04.2021 22:18
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Ингулец – Рух. Текстовая трансляция матча
© ФК Рух

В воскресенье, 18-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

После сенсационного успеха закарпатского «Миная» в игре против черниговской «Десны» (3:1), предстоящая встреча между коллективами Сергея Лавриненко и Ивана Федика начинает играть совершенно другими красками. Теперь уже, именно «желто-черные» являются главными претендентами на вылет в низший дивизион, но есть стойкое впечатление, что нас ждет еще несколько ротаций команд на последней строчке турнирной таблицы. «Ингулец» совершил приличный рывок несколькими турами ранее, но «Мариуполь» и «Заря» серьезно поубавили темпы его продвижения к экватору национального первенства. Тонкость в том, что именно в противостоянии между участниками Первой лиги прошлого сезона может обозначиться участник ее следующего розыгрыша.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Рух».

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Илья Береза, Sport.ua

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