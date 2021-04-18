Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Ингулец» – «Рух» - 0:0

«Ингулец»: Крынский – Синегуб, Салем, Кучеренко, Балан – Шишка – Коваленко, Бартулович, Козак, Запорожец – Ситчинава.

Запасные: Малыш, Васин, Шевцов, Коробенко, Янаков, Мкомола, Щедрый, Асмелаш, Семенко.

«Рух»: Бандура – Мысык, Стаменкович, Белый, Гагун – Кухарук, Мартынюк, Федорчук –– Климчук, Кондраков, Бойчук.

Запасные: Мысак, Зец, Глига, Копина, Карасюк, Притула, Рунич, Борячук, Абдихоликов.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).



3 мин. МОМЕНТ! Крынский потащил тз-под дальней штанги удар со штрафного в левом фланге!



2 мин. ОПАСНО! Салем блокировал попытку удара от Бойчука с левого угла вратарской, после суматохи внутри штрафной!



1 мин. Рух начал с контроля на чужой половине.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В воскресенье, 18-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

После сенсационного успеха закарпатского «Миная» в игре против черниговской «Десны» (3:1), предстоящая встреча между коллективами Сергея Лавриненко и Ивана Федика начинает играть совершенно другими красками. Теперь уже, именно «желто-черные» являются главными претендентами на вылет в низший дивизион, но есть стойкое впечатление, что нас ждет еще несколько ротаций команд на последней строчке турнирной таблицы. «Ингулец» совершил приличный рывок несколькими турами ранее, но «Мариуполь» и «Заря» серьезно поубавили темпы его продвижения к экватору национального первенства. Тонкость в том, что именно в противостоянии между участниками Первой лиги прошлого сезона может обозначиться участник ее следующего розыгрыша.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Рух».