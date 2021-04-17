Шахтер - Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 19:30 начался ключевой матч второй части чемпионата УПЛ между «Шахтером» и «Динамо». Киевляне в таблице опережают соперника на 7 очков.

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Шахтер - Динамо 0:1. Гол Де Пены