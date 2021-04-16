16 апреля прошел стартовый матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.
Анчелотти и Моуриньо пожали руки. «Эвертон» и «Шпоры» сыграли в боевую ничью (2:2). Гарри Кейн оформил дубль, но на 90+3 минуте лидер «Тоттенхэма» покинул поле из-за травмы. У хозяев поля дважды забил Сигурдссон.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (63), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (55), «Челси» (54), «Ливерпуль» (52), «Тоттенхэм» (50), «Эвертон» (49).
АПЛ. 32-й тур
«Эвертон» – «Тоттенхэм» – 2:2
Голы: Сигурдссон, 31 (пен), 62 – Кейн, 27, 68.
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Хамес Родригес, Сигурдссон, Аллан, Дэйвис (Кинг, 83), Ивоби (Коулман, 61), Ришарлисон.
«Тоттенхэм »: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Родон, Регилон (Ламела, 64), Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Лукас Моура, 64), Сон Хын Мин, Кейн (Алли, 90+3).
Предупреждения: Хейбьерг, 7. Дэйвис, 21.
Судья: Оливер.
16 апреля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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