22-й тур
Львов
0 : 0
Александрия
16.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

ПФК Львов – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 15.04.2021 19:52
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ПФК Львов – Александрия. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В пятницу, 16-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ПФК «Львов» и «Александрия». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Коллектив Владимира Шарана не может набрать очки уже в трех матчах кряду. И если поражения от черниговской «Десны» (1:4) и киевского «Динамо» (1:2) еще как-то можно списать на условную силу соперников, то неудача в дерби против «Ингульца» из Петрово (0:1) вызвала больше всего вопросов. «Александрия» практически выбыла из борьбы за место в еврокубковую зону, от которой ее сейчас отделяет 10 очков, но закончилось ли падение «полиграфов» на этом? Подопечные Анатолия Бессмертного, в свою очередь, продолжают бороться за выживание, и очки сейчас им нужны даже больше, чем соперникам по предстоящей игре. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Александрия».

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Источник — Sport.ua

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