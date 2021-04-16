Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

ПФК «Львов» – «Александрия» - 3:1



Эрнест, 39, Билык, 43 (авт.), Ныч, 55 – Устименко, 30

Эрнест, 61

ПФК «Львов»: Ильющенков – Якимец, Романчук, Махмутович, Бусько – Довгий – Эрнест, Альваро, Брикнер, Грисьо – Ныч.

Запасные: Костик, Михоби, Крушинский, Сабино, Захаркив, Лобай, Ременяк, Ренан, Семенив.

«Александрия»: Билык – Мирошниченко (Лучкевич, 46), Бондаренко, Дубра, Бабогло (Третьяков, 46), Пашаев (Стецьков, 57) – Вантух, Дрышлюк, Гречишкин, Шастал – Устименко.

Запасные: Панькив, Мельник, Мишенко, Калюжный, Банада, Новиков.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).



61 мин. Эрнест получил желтую за отмашку против Третьякова на входе в левый фланг штрафной.



60 мин. Снег в середине апреля. Природа тоже в шоке от реализации хозяев!



59 мин. Вантух со входа в правый фланг штрафной неудачно пробил в дальний из-под Брикнера.



57 мин. ЗАМЕНА У АЛЕКСАНДРИИ. Пашаева заменил Стецьков.



55 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Эрнест ускорился в левом фланге контратаки, после чего покатил на пустые ворота для Ныча на дальнюю!



53 мин. Что-то с пахом у Ильющенкова. Замена готовится?



52 мин. МОМЕНТ! Ильющенков на линии отразил удар головой от Устимено с близкой дистанции!



51 мин. Якимец снял с дальней штанги подачу с левого фланга, не пустив к мячу Лучкевича.



49 мин. Подача с правого фланга от Дрышлюка была перехвачена.



47 мин. Гости сразу принялись играть в контроль мяча.



46 мин. ЗАМЕНЫ У АЛЕКСАНДРИИ. Третьяков вышел вместо Бабогло, а Мирошниченко заменен на Лучкевича.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через одну минуту.



43 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Никто ничего не понял, но очень интересно! Брикнер замыкал подачу углового с левого фланга высоким ударом головой, после чего Билык смахнул мяч себе в левую девятку!



41 мин. Пашаев пробросил мяч мимо Эрнеста в правом фланге, но партнеры по обороне тут же подстраховали.



39 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бабогло не смог вынести подачу с правого фланга от Бусько, после чего на дальней Эрнест расстрелял ворота!



35 мин. Шастал рухнул на газон в центре штрафной, после контакта с Довгим. Арбитр молчит.



32 мин. Мирошниченко жестким фолом встретил Довгого в левом фланге обороны.



30 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Пашаев через стенку с партнером отыграл соперника в правом фланге, после чего подал точно на голову Устименко на центральный вход во вратарскую!



27 мин. На своей половине комбинирует Александрия. Львов постепенно выжал соперников за центр поля.



24 мин. Эрнест прорвался в левый фланг штрафной, отпасовал на Ныча, но тот пробил в сторону от дальней штанги.



22 мин. Подача от Бусько с правого фланга отправила мяч за лицевую на противоположной половине поля.



20 мин. Спокойный ход у нашей встречи. Александрия с мячом.



17 мин. Вантух замыкал головой подачу с правого фланга от Пашаева, но пробил очень неудачно.



16 мин. Шастал с правого фланга исполнил навес на дальнюю штангу, но мяч благополучно улетел в аут.



14 мин. Дубра неудачно загрузил мяч в правый фланг на Пашаева.



12 мин. Александрия так и не смогла обострить в ходе позиционной атаки.



9 мин. Штрафной для Александрии на входе в правый фланг чужой штрафной. Эрнест сбил Шастала.



8 мин. Махмутович головой замыкал подачу штрафного с левого фланга на дальнюю штангу. Слишком высоко.



6 мин. Эрнест толкнул в спину Пашаева у технической зоны.



4 мин. Штрафной для Львова в левом фланге атаки.



2 мин. Бусько подавал с правого фланга на дальнюю, но Пашаев выбил на угловой.



1 мин. Фол от Шастала в правом фланге атаки против Романчука.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!











В пятницу, 16-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ПФК «Львов» и «Александрия». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Коллектив Владимира Шарана не может набрать очки уже в трех матчах кряду. И если поражения от черниговской «Десны» (1:4) и киевского «Динамо» (1:2) еще как-то можно списать на условную силу соперников, то неудача в дерби против «Ингульца» из Петрово (0:1) вызвала больше всего вопросов. «Александрия» практически выбыла из борьбы за место в еврокубковую зону, от которой ее сейчас отделяет 10 очков, но закончилось ли падение «полиграфов» на этом? Подопечные Анатолия Бессмертного, в свою очередь, продолжают бороться за выживание, и очки сейчас им нужны даже больше, чем соперникам по предстоящей игре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Александрия».