Украина – Япония. Свитолина – Мурамацу – 6:3. Текстовая трансляция. LIVE

16 апреля с 11:00 в Черноморске проходит матч на грунтовых кортах

  • 16.04.2021 10:50
  • 5784 просмотра
  • 17 комментариев
Украина – Япония. Свитолина – Мурамацу – 6:3. Текстовая трансляция. LIVE
© ФТУ / Юрий Сосновский. Элина Свитолина

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 0:0

Идет 1-я игра 

Первый день, 16 апреля, 11:00

  • 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 2:1
  • 13:00. Марта Костюк – Юки Найто

Второй день , 17 апреля, 11:00

  • 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто
  • 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу
  • 15:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

События матча:

12:05. Япония подает: 0:15. 0:30. Отличный мяч вытянула Элина! 0:40. Три брейк-поинта. И отличный укороченный! Браво! 2:1.

12:01. Элина на подаче. 15:0, 30:0, 40:0. Очень уверенно, без проблем. 40:15. Отбила в сетку. 40:30. Не зацепил мяч линию. Ровно. Японка удачно пробила. Больше. Мурамацу потеряла равновесие и упала. Есть! Мощный эйс! 1:1.

11:59. Вторая партия. Японка зажигает: 15:0, 30:0, 40:0. И очень быстрый гейм. 0:1.

11:56. Итак, первая партия за Элиной – 6:3! Пока без интриги. Только сет закончился – солнце вышло!

11:53. Элина подает на сет. 0:0, судья на вышке спустился смотреть след - переигровка. 15:0, мяч в ауте. 30:0. 40:0, японка отбивает в сетку. И Элина завершает сет точным ударом! 6:3!

11:48. Мурамацу подает: 15:0. 30:0. Японка играет уверенно и даже нагло. 30:15. Но ошибается при завершении у сетки с форхенда левой рукой. 30:30. Элина пробила навылет. 30:40. Небольшой аут у японки. И браво! 5:3.

11:47. Второй раз Элина отдала подачу сразу после брейка. 

11:45. Козырные места – на балконе. Однозначно, VIP.

11:42. Подача Элины. 15:0. 15:15. 15:30. Ошиблась по ширине. 30:30, 40:30. Хорошая энергия! Ровно. Японка завершила у сетки. Меньше. Не попала в линию. И увы. Очень крутой длинный розыгрыш в пользу японки. 4:3.

11:41. На трибунах есть поддержка для Элины.

11:37. Подача японки. 0:15. 0:30. Удачно для Элины. 0:40. Отличная атака!! 15:40. Еще два брейк-поинта. Ошибка японки, и есть брейк!!! 4:2.

11:34. Подача Элины. 15:0. 30:0. 40:0. 40:15. Японка упала, но сумела выбраться из сложной ситуаций. Но тут же украинка хорошо подает. 3:2.

11:29. Подача Мурамацу. 15:0. 15:15, 30:15. Хороший удар японки в противоход. 30:30. Уверенно развела Элина по углам. 30:40. Брейк-поинт. Ровно. Японка хорошо вышла к сетке. Больше. Укороченный прошел. Гейм. 2:2.

11:27. Первые впечатления, что корт так до конца и не просох после дождя в среду. Есть некоторые места, где мяч «застревает».

11:24. Подает Свитолина. 15:0, 15:15. Чуть-чуть не хватило до попадания, в коридор. 30:15. Четкая комбинация. 30:30. Аут. 30:40. Брейк-поинт. И японка делает обратный брейк. 2:1.

11:22. Японка на подаче. Она играет в перчатке. 0:15, 0:30, 0:40. Винер на второй подаче. 15:40. Гейм!!! Элина делает брейк! 2:0.

11:20. Подача Элины: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Хороший обводящий! 40:30. Двойная ошибка. Гейм! 1:0.

11:15. Первый матч начался. Держим кулаки!

11:12. Соперница Свитолиной играет первый матч за сборную Японии.

11:10. Начинается разминка. 5-я ракетка мира против 223-й.

11:08. В первой игре на корте встретятся Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу.

11:05. Звучит национальный гимн Украины.

11:04. Команды выходят на корт.

11:02. Такая рассадка на трибунах.

10:58. Идет подготовка корта.

10:57. Команду приехала поддержать Леся Цуренко.

10:55. Первая игра: Свитолина – Мурамацу.

Трансляция: Владимир Клепач, Николай Степанюк, Sport.ua

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Николай Степанюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sirjoga
      sirjoga, 16.04.2021 12:09
    0
    Не бачу Монфіса? Чи на привоз тиняється?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:58
    0
    Норм. Играла Элина неровно, но класс теннисисток сильно различается. Не представляю, что должно произойти чтобы у Элины появились реальные проблемы в матче. Хотя японка немного показала зубки... И в третьей сотне девчонки умеют бить по мячу хорошо
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 11:51
    -2
    Это же нудно, когда Элина начинает дуть
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 16.04.2021 11:46
    +2
    Японка напевно в шоці, що з 5-ою можна грати і забирати її гейми
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 16.04.2021 11:41
    -1
    ледь знайшов пряму трансляцію.
    UA: КИЇВ
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:21
    +4
    Офигеть... Японке 22 года... Выглядит с натяжкой на 16
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:17
    +3
    Желаю девчонкам максимальной концентрации. Думаю, это самое главное
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:14
    +1
    Японочка такая себе маленькая миленькая девочка
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 16.04.2021 11:14
    +2
    vizuals, 15.04.2021 19:49
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    бачу, там трошки людей зібралося поза трибунами. Ви не там?
    Ссылка
    Саша Лапій
      Саша Лапій, 16.04.2021 11:12
    -2
    І знову намахаловка з трансляцією на регіональних каналах? На ua:Крим, Закарпаття, Донбас нічого нема
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 06:51
    -1
    Чому це японці вирішили стати зустріч. Ось питання. Хто усі ці люди. Де Суко Найомі та інші
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.04.2021 22:23
    +5
    vizuals, 15.04.2021 19:49
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    Та, вам, мабуть, найобразливіше - жити так близько і не подивитись матчі з трибун
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 15.04.2021 20:16
    +5
    Пряма телетрансляція матчевої зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг Україна - Японія відбудеться на всіх 24-х каналах регіональної мережі Громадського телебачення України: UA: КИЇВ, UA: ХАРКІВ, UA: ТЕРНОПІЛЬ і т.д. Трансляція також буде дублюватися на YouTube-каналі Федерації тенісу України. Відповідне посилання буде опубліковане у фейсбуці на сторінці ФТУ.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.04.2021 19:49
    +3
    Elis, 15.04.2021 18:47
    Текстову? А де можна подивитись матчі?
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 15.04.2021 19:23
    -5
    свитолина ну от слова очень хочет на ОИ
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 15.04.2021 19:21
    -6
    там будет игра в одни ворота )_=- кто такие эти японки ? они в рейтингу не значатся
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.04.2021 18:47
    +2
    Текстову? А де можна подивитись матчі?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.04.2021 22:23
    +5
    vizuals, 15.04.2021 19:49
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    Та, вам, мабуть, найобразливіше - жити так близько і не подивитись матчі з трибун
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 15.04.2021 20:16
    +5
    Пряма телетрансляція матчевої зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг Україна - Японія відбудеться на всіх 24-х каналах регіональної мережі Громадського телебачення України: UA: КИЇВ, UA: ХАРКІВ, UA: ТЕРНОПІЛЬ і т.д. Трансляція також буде дублюватися на YouTube-каналі Федерації тенісу України. Відповідне посилання буде опубліковане у фейсбуці на сторінці ФТУ.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:21
    +4
    Офигеть... Японке 22 года... Выглядит с натяжкой на 16
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:17
    +3
    Желаю девчонкам максимальной концентрации. Думаю, это самое главное
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.04.2021 19:49
    +3
    Elis, 15.04.2021 18:47
    Текстову? А де можна подивитись матчі?
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 16.04.2021 11:46
    +2
    Японка напевно в шоці, що з 5-ою можна грати і забирати її гейми
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 16.04.2021 11:14
    +2
    vizuals, 15.04.2021 19:49
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    бачу, там трошки людей зібралося поза трибунами. Ви не там?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.04.2021 18:47
    +2
    Текстову? А де можна подивитись матчі?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:14
    +1
    Японочка такая себе маленькая миленькая девочка
    Ссылка
    sirjoga
      sirjoga, 16.04.2021 12:09
    0
    Не бачу Монфіса? Чи на привоз тиняється?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:58
    0
    Норм. Играла Элина неровно, но класс теннисисток сильно различается. Не представляю, что должно произойти чтобы у Элины появились реальные проблемы в матче. Хотя японка немного показала зубки... И в третьей сотне девчонки умеют бить по мячу хорошо
    Ссылка
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