Украина – Япония. Свитолина – Мурамацу – 6:3. Текстовая трансляция. LIVE

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 0:0

Идет 1-я игра

Первый день, 16 апреля, 11:00

11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 2:1

13:00. Марта Костюк – Юки Найто

Второй день , 17 апреля, 11:00

11:00. Элина Свитолина – Юки Найто

13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу

15:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

События матча:

12:05. Япония подает: 0:15. 0:30. Отличный мяч вытянула Элина! 0:40. Три брейк-поинта. И отличный укороченный! Браво! 2:1.

12:01. Элина на подаче. 15:0, 30:0, 40:0. Очень уверенно, без проблем. 40:15. Отбила в сетку. 40:30. Не зацепил мяч линию. Ровно. Японка удачно пробила. Больше. Мурамацу потеряла равновесие и упала. Есть! Мощный эйс! 1:1.

11:59. Вторая партия. Японка зажигает: 15:0, 30:0, 40:0. И очень быстрый гейм. 0:1.

11:56. Итак, первая партия за Элиной – 6:3! Пока без интриги. Только сет закончился – солнце вышло!

11:53. Элина подает на сет. 0:0, судья на вышке спустился смотреть след - переигровка. 15:0, мяч в ауте. 30:0. 40:0, японка отбивает в сетку. И Элина завершает сет точным ударом! 6:3!

11:48. Мурамацу подает: 15:0. 30:0. Японка играет уверенно и даже нагло. 30:15. Но ошибается при завершении у сетки с форхенда левой рукой. 30:30. Элина пробила навылет. 30:40. Небольшой аут у японки. И браво! 5:3.

11:47. Второй раз Элина отдала подачу сразу после брейка.

11:45. Козырные места – на балконе. Однозначно, VIP.

11:42. Подача Элины. 15:0. 15:15. 15:30. Ошиблась по ширине. 30:30, 40:30. Хорошая энергия! Ровно. Японка завершила у сетки. Меньше. Не попала в линию. И увы. Очень крутой длинный розыгрыш в пользу японки. 4:3.

11:41. На трибунах есть поддержка для Элины.

11:37. Подача японки. 0:15. 0:30. Удачно для Элины. 0:40. Отличная атака!! 15:40. Еще два брейк-поинта. Ошибка японки, и есть брейк!!! 4:2.

11:34. Подача Элины. 15:0. 30:0. 40:0. 40:15. Японка упала, но сумела выбраться из сложной ситуаций. Но тут же украинка хорошо подает. 3:2.

11:29. Подача Мурамацу. 15:0. 15:15, 30:15. Хороший удар японки в противоход. 30:30. Уверенно развела Элина по углам. 30:40. Брейк-поинт. Ровно. Японка хорошо вышла к сетке. Больше. Укороченный прошел. Гейм. 2:2.

11:27. Первые впечатления, что корт так до конца и не просох после дождя в среду. Есть некоторые места, где мяч «застревает».

11:24. Подает Свитолина. 15:0, 15:15. Чуть-чуть не хватило до попадания, в коридор. 30:15. Четкая комбинация. 30:30. Аут. 30:40. Брейк-поинт. И японка делает обратный брейк. 2:1.

11:22. Японка на подаче. Она играет в перчатке. 0:15, 0:30, 0:40. Винер на второй подаче. 15:40. Гейм!!! Элина делает брейк! 2:0.

11:20. Подача Элины: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Хороший обводящий! 40:30. Двойная ошибка. Гейм! 1:0.

11:15. Первый матч начался. Держим кулаки!

11:12. Соперница Свитолиной играет первый матч за сборную Японии.

11:10. Начинается разминка. 5-я ракетка мира против 223-й.

11:08. В первой игре на корте встретятся Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу.

11:05. Звучит национальный гимн Украины.

11:04. Команды выходят на корт.

11:02. Такая рассадка на трибунах.

10:58. Идет подготовка корта.

10:57. Команду приехала поддержать Леся Цуренко.

10:55. Первая игра: Свитолина – Мурамацу.

Трансляция: Владимир Клепач, Николай Степанюк, Sport.ua