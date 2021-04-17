Украина – Япония – 3:0. Киченок завершают матч. Текстовая трансляция. LIVE

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 3:0

Первый день, 16 апреля

11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2

– Тихиро Мурамацу – 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3

Видеотрансляция

Второй день, 17 апреля

11:00. Элина Свитолина – Юки Найто – 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)

13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменен

14:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

События матча:

14:09. Игра началась, первыми подают украинки.

14:01. Турнирного значения игра не имеет. Зато зрители могут посмотреть на игру сестер-близняшек Киченок.

14:00. Итак, последний матч: Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато.

13:55. Все сейчас разминаются на тренировочных кортах

13:45. У Украины точно сестры Киченок будут играть, у японок, скорее всего, – 3 и 4 номер, но это еще не официально.

13:40. Довольная Элина раздает интервью.

13:35. Украина вышла в раунд квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Там будет такой же матч против какой-либо страны за путевку в финал КБДК.

13:30. Матч Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменен. Парная игра начнется в 14:00.

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол третьей партии (матчбол)

13:25. В третьем матче Элина Свитолина победила в трех сетах Юки Найто. Это командная победа Украины!

13:23. Продолжаем тай-брейк. 4:3. 5:3, японка пробила в аут. 6:3. Тройной матчбол. И победа!!! 7:3 на тай-брейке!

13:18. Тай-брейк в Черноморске! Начинает Элина. 1:0. Мяч в ауте от японки. 1:1. Элина в сетку. 2:1. 3:1. Атака украинки прошла удачно. 4:1! 4:2. Мяч улетел далеко в аут по длине. Смена сторон.

13:14. Японка подает на матч. 15:0. Аут по длине. 15:15. Длинный розыгрыш. 15:30. Японка ошиблась, пробив в сетку. 15:40. Два БП. И брейк, 6:6.

13:09. Элина подает. 15:0. 15:15. 15:30. 30:30, японка немого в аут пробила. 30:40. Японка чудом подняла мяч. И делает брейк. 5:6.

13:06. Японка на подаче. 15:0. 30:0. 40:0. И сорвала Элина прием. 5:5. Чемпионские раунды, как в боксе.

13:00. Украина подает. 15:0. 30:0. Полетели мячи у Свитолиной. 30:15. 30:30, укороченный. 30:40. Японка зажгла. Ровно. Камон – кричат на трибунах. И больше. 5:4. Важный гейм!

12:57. На подаче японка. 0:15. 0:30. 0:40. Отличный обводящий по линии. Брейк! 4:4.

12:53. Элина под угрозой поражения. Идет подавать. 15:0. 15:15. 30:15. 40:15. Гейм. 3:4.

12:50. Юки играет как богиня. 15:0, 30:0. 30:15. 30:30, 40:30. Гейм. 2:4.

12:49. Марта Костюк пошла готовиться к матчу. Очень недовольна, видно по ней. Одиночка у нее будет, если проиграет Элина.

12:48. Еще никто не выигрывал свою подачу в третьей партии.

12:45. Элина, надо держать подачу. 0:15. 0:30. 0:40. А-яй-яй. Брейк под ноль. 2:3.

12:40. Подает Юки Найто. 0:15, 15:15. 30:15, 30:30, 30:40, БП. И брейк! 2:2.

12:35. Подача Элины: 0:15. 15:15, 15:30, 30:30, 30:40. Брейк японки, 1:2. Не идет игра.

12:30. Японка зажигает: 15:0, 30:0. Шесть очков подряд проиграла. 30:15, редкая ошибка японки. 30:30, 30:40 БП. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. Брейк! 1:1.

12:29. Как-то незаметно, что играет 5-я ракетка мира против 172-й.

12:28. Третья партия. Элина подает: 0:15, 0:30, 0:40, Гейм. 0:1. Что такое?!

12:26. Официальные лица матча подтвердили Sport.ua: да, звонили в полицию по поводу болгарки на балконе.

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол второй партии

12:25. Элина дала много возможностей японке и проиграла вторую партию – 4:6.

12:21. Японка подает на партию. 15:0, 30:0, 40:0. И сет. 4:6.

12:16. Элина, давай! 0:15. 15:15, 30:15. 40:15, укоротила. 40:30. И виннерс. Гейм. 4:5.

12:15. Что-то японка разыгралась прямо во втором сете. 5 геймов взять – такого за два дня еще не было.

12:14. Японка на подаче: 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. 3:5. Гейм для Японии.

12:09. Элина подает: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15. Гейм. 3:4. Пауза.

12:08. На том балконе уже перестали диринчать и повешали флаг Украины. Видимо, дошел месседж.

12:04. Найто на подаче. 15:0. 15:15. 30:15, эйс. 30:30, двойная. 40:30. Атаковала Элина на приеме второй подачи, но в сетку. И гейм, 2:4.

11:58. Пропала игра у Элины: 0:15. 0:30. Японка тащит и пробивает, космос. 15:30. 30:30. Надежными ударами играет украинка. 40:30. Вымучила гейм. 2:3.

11:54. Японка вышла подавать. 0:15. 15:15. Длинная перестрелка и укороченный у японки прошел. 30:15. 40:15. Гейм, повезло японке у сетки. 1:3.

11:48. Элина потеряла ритм игры. 15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Гейм. 1:2.

11:47. В начале второго сета немного расслабилась Элина, не та концентрация. Но должна сейчас добавить.

11:44. Японка на подаче. 0:15. 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Ровно, попала Элина в линию, судья проверил. Больше. 0:2.

11:43. На том балконе продолжают жужжать. Вроде бы, туда уже вызвали полицию. Потому что достали всех. Но еще шумят.

11:40. Вторая партия. Элина подает: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40. Брейк. 0:2.

11:38. В случае победы Украина выйдет в раунд квалификации Кубка Билли Джин Кинг (такое вот официальное название). Там будет такой же матч против какой-либо страны за путевку в финал КБДК.

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол первой партии

11:35. Первый сет уверенно берет Элина Свитолина – 6:2.

11:32. Новые мячи. Японка на подаче: 15:0, 15:15. 30:15. 30:30. 30:40. Сетбол! И японка пробивает в аут! 6:2.

11:29. Элина: 15:0, 30:0, 40:0. Отлично подает. 5:2.

11:26. Японка подает. 0:15, 0:30, 0:40. 15:40. Не прошел укороченный. Брейк! 4:2.

11:25. На предпоследнем этаже этого дома балкон делают, периодически работает болгарка.

11:20. Элина: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40. И брейк, увы. 3:2. Японка опять выиграла гейм на чужой подаче.

11:17. Юки Найто: 0:15, 0:30, 0:40, 15:40, 30:40. Небольшой аут, арбитр проверил. И да! 3:1. Разложила по углам.

11:12. Элина: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40. И укороченный прошел у японки. 2:1. Обратный брейк.

11:11. Свитолина настроена на вынос соперницы сегодня.

11:10. Японка на подаче. 0:15, 0:30. Блестящий прием. 15:30. 15:40. Брейк. 2:0. Доминация.

11:06. Подает Элина. 15:0, 30:0,40:0. Гейм! Отличное начало. 1:0.

11:03. Идет разминка.

11:01. Третий матч: Элина Свитолина – Юки Найто

17 апреля. 11:00. Начинаем второй день матча.

ВИДЕО Sport.ua. Марта Костюк – Юки Найто: сетбол второй партии (матчбол)

14:50. Марта Костюк прокомментировала победу над Юки Найто:

«На самом деле, условия не настолько просты, как может казаться. Со стороны может казаться, что все не так уж и плохо. Просто достаточно сильный ветер, и неравный мягкий корт, очень медленный. Нужно было приспосабливаться.

В принципе, я довольна своим выступлением, потому что, во-первых, я выиграла. Во-вторых, я доиграла активно, это была моя основная задача. Я боролась, старалась не расстраиваться. И на самом деле получила удовольствие, поэтому все хорошо.

Есть несколько аспектов, над которыми нужно поработать, но в целом, думаю, я на правильном пути. Это основное. И посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Сейчас я далека еще от того, как я могу играть, в какой форме могу быть.

Болельщики очень помогали. На самом деле мы очень долго играли без болельщиков. И даже когда они были, у меня не было возможности играть на больших трибунах. Поэтому такая поддержка, особенно когда все за тебя болеют, это намного больше заряжает и такие соревнования возвращают любовь к спорту, потому что без болельщиков очень сложно играть. Нет такого драйва».

14:37. Марта Костюк нанесла поражение Юки Найто – 6:3, 6:3. Украина ведет 2:0 после первого дня!

14:35. Статистика матча Марта Костюк – Юки Найто.

14:33. Японка воспряла духом. 0:15. 0:30. 15:30. 15:40. Два матчбола. Но нет. 30:40. Еще шанс. И да!! Победа! 6:3.

14:30. Марта подает на матч: 0:15, 0:30. 0:40, двойная ошибка. И гейм проигран всухую. 5:3.

14:27. Японка на грани поражения: 15:0, 30:0, 40:0. 40:15. 5:2.

14:24. Шестой гейм. 15:0. 15:15. 30:15. 40:15. Трос помог, Марта извинилась. 5:1.

14:22. Новости! Немного начинает моросить дождик. Но минимально.

14:16. Япония на подаче: 15:0, 15:15. 15:30. Прием навылет! 15:40. Еще одна атака. Два БП. 30:40. Укоротила в сетку. Ровно. Меньше. Ровно, смешем. Меньше, японка в сетку. И брейк! 4:1.

14:13. Костюк подает: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм! 3:1.

13:59. Подача Найто. 15:0. 15:15. 15:30. 15:40. 30:40. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. Гейм затянулся. Меньше, БП. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. Ровно. Больше. Ровно. Уже 12 минут идет гейм. Меньше. И Марта берет гейм!!! 2:1.

13:55. Подает Костюк. 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40 БП. Ровно. Меньше, небольшой аут. Ровно, подача навылет. Больше. У Марты что-то с ногой, вроде бы. Гейм. 1:1.

13:52. На подаче японка: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30. Гейм. 0:1.

ВИДЕО Sport.ua. Марта Костюк – Юки Найто: сетбол первой партии

13:50. У нас небольшой прикол. Работник арены из шланга линейных арбитров немного ополоснул.

13:47. Первая партия за Мартой – 6:3! Полет нормальный.

13:44. Марта подает на партию: 15:0, 30:0, 40:0. Тройной сет-бол. 40:15. 6:3! Отлично!

13:41. Подача Найто. 0:15, 0:30. 0:40. И гейм! 5:3.

13:39. Забавный момент был: Марта не смогла отбить мяч высокий и сказала «б****». Филима успокоил: типа правильно, что пыталась отбить, мяч в корт летел.

13:36. Подает Костюк. 15:0, 30:0, 40:0. 40:15. 40:30. Хороший прием японки, Мартаа не отбила высокий мяч. 4:3. Нормально.

13:33. На подаче японка. 15:0. 15:15. Мощный удар по линии. 30:15, 40:15. 3:3

13:28. Марта подает: 0:15. Двойная. 15:15. Хорошая атака. 15:30. 30:30. 40:30. Ровно. Больше. Ровно. Меньше. И небольшой аут при ударе в открытый корт. 3:2.

13:22. Подача японки: 0:15, 0:30, 0:40, 15:40, 30:40. Брейк! 3:1.

13:19. Костюк защищает подачу: 15:0, 30:0, 40:0. 2:1

13:15. Подает японка: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30. Ровно. Меньше. Обратный брейк!!! 1:1.

13:11. Первой подает Костюк. 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Ровно, Меньше. 0:1.

13:08. Идет разминка. И начинаем игру. Марта Костюк (WTA 84) – Юки Найто (WTA 172).

13:05. Теннисистки уже на корте.

13:00. Второй матч. Марта Костюк – Юки Найто.

ВИДЕО Sport.ua. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу: сетбол второй партии (матчбол)

12:45. Свитолина решила первую задачу, теперь дело за Костюк.

12:44. Статистика матча Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу.

12:40. Элина дает интервью и фотографируется с болельщиками:

«Здесь очень непростые условия, поэтому я старалась вообще абстрагироваться от кондиций, так как погода неидеальная, корт достаточно рыхлый. Нужно было отыграть только на победу, это было самым важным в моей голове.

Я была готова ко всему, поэтому я считаю, что нужно просто играть в свою игру, отыграть как можно лучше свой матч. Неважно, кто на другой стороне. Она очень хорошо отыграла, в начале была очень цепкой. Игроки с подобным рейтингом всегда стараются поднять свой уровень, этого и стоило ожидать.

Да, очень классно всегда возвращаться, играть дома. Очень классно было услышать украинскую поддержку. Для меня это очень важно, мурашки бегут по коже».

12:36. Элина Свитолина победила Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2. Первое очко для Украины! Перерыв 20 минут.

12:31. Элина подает на матч. 0:15. 15:15. 15:30. 30:30. 30:40. Ровно. Меньше. Ровно. Больше, матчбол! Ровно. Меньше. Ровно. Больше, аут. Победа! 6:2.

12:29. Свитолина играет с обручальным кольцом на левой руке за $700 тысяч, которое Гаэль Монфис ей подарил.

12:25. Леся Цуренко поделилась ожиданиями от командного матча со Sport.ua:

12:21. Подача японки: 15:0, 30:0. Не попала по длине. 30:15. 40:15. Пробила в сетку. 40:30. Ровно. Хороший прием! Больше. Мощная атака японки. Ровно. Меньше. Скрытый матчбол! Ровно. Опять меньше. Футфол у японки (заступ з линию)! И Элина добивает! 5:2.

12:18. Элине надо брать подачу. 15:0, 30:0. Все под контролем. 40:0. И гейм! 4:2.

12:17. В паузе включили «Дикі танці».

12:15. У Мурамацу ситуация сложная. 15:0, 30:0. 30:15. Элину поддерживают трибуны. 40:15. Аут по длине. Гейм. Неудачный выход к сетке. 3:2.

12:10. Элина на подаче: 0:15. 15:15, 15:30. Проатаковала японка. 30:30. Ошибка Мурамацу. 30:40. Мяч в коридоре. Ровно. Больше! Ровно: двойная ошибка. Опять больше. Японка пробивает в сетку, и гейм Украины. 3:1.

12:05. Япония подает: 0:15. 0:30. Отличный мяч вытянула Элина! 0:40. Три брейк-поинта. И отличный укороченный! Браво! 2:1.

12:01. Элина на подаче. 15:0, 30:0, 40:0. Очень уверенно, без проблем. 40:15. Отбила в сетку. 40:30. Не зацепил мяч линию. Ровно. Японка удачно пробила. Больше. Мурамацу потеряла равновесие и упала. Есть! Мощный эйс! 1:1.

11:59. Вторая партия. Японка зажигает: 15:0, 30:0, 40:0. И очень быстрый гейм. 0:1.

ВИДЕО Sport.ua. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу: сетбол первой партии

11:56. Итак, первая партия за Элиной – 6:3! Пока без интриги. Только сет закончился – солнце вышло!

11:53. Элина подает на сет. 0:0, судья на вышке спустился смотреть след - переигровка. 15:0, мяч в ауте. 30:0. 40:0, японка отбивает в сетку. И Элина завершает сет точным ударом! 6:3!

11:48. Мурамацу подает: 15:0. 30:0. Японка играет уверенно и даже нагло. 30:15. Но ошибается при завершении у сетки с форхенда левой рукой. 30:30. Элина пробила навылет. 30:40. Небольшой аут у японки. И браво! 5:3.

11:47. Второй раз Элина отдала подачу сразу после брейка.

11:45. Козырные места – на балконе. Однозначно, VIP.

11:42. Подача Элины. 15:0. 15:15. 15:30. Ошиблась по ширине. 30:30, 40:30. Хорошая энергия! Ровно. Японка завершила у сетки. Меньше. Не попала в линию. И увы. Очень крутой длинный розыгрыш в пользу японки. 4:3.

11:41. На трибунах есть поддержка для Элины.

11:37. Подача японки. 0:15. 0:30. Удачно для Элины. 0:40. Отличная атака!! 15:40. Еще два брейк-поинта. Ошибка японки, и есть брейк!!! 4:2.

11:34. Подача Элины. 15:0. 30:0. 40:0. 40:15. Японка упала, но сумела выбраться из сложной ситуаций. Но тут же украинка хорошо подает. 3:2.

11:29. Подача Мурамацу. 15:0. 15:15, 30:15. Хороший удар японки в противоход. 30:30. Уверенно развела Элина по углам. 30:40. Брейк-поинт. Ровно. Японка хорошо вышла к сетке. Больше. Укороченный прошел. Гейм. 2:2.

11:27. Первые впечатления, что корт так до конца и не просох после дождя в среду. Есть некоторые места, где мяч «застревает».

11:24. Подает Свитолина. 15:0, 15:15. Чуть-чуть не хватило до попадания, в коридор. 30:15. Четкая комбинация. 30:30. Аут. 30:40. Брейк-поинт. И японка делает обратный брейк. 2:1.

11:22. Японка на подаче. Она играет в перчатке. 0:15, 0:30, 0:40. Винер на второй подаче. 15:40. Гейм!!! Элина делает брейк! 2:0.

11:20. Подача Элины: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Хороший обводящий! 40:30. Двойная ошибка. Гейм! 1:0.

11:15. Первый матч начался. Держим кулаки!

11:12. Соперница Свитолиной играет первый матч за сборную Японии.

11:10. Начинается разминка. 5-я ракетка мира против 223-й.

11:08. В первой игре на корте встретятся Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу.

11:05. Звучит национальный гимн Украины.

11:04. Команды выходят на корт.

11:02. Такая рассадка на трибунах.

10:58. Идет подготовка корта.

10:57. Команду приехала поддержать Леся Цуренко.

10:55. Первая игра: Свитолина – Мурамацу.

Трансляция: Владимир Клепач, Николай Степанюк, Sport.ua

Фотографии: Владимир Клепач из Черноморска