Украина – Япония – 3:0. Киченок завершают матч. Текстовая трансляция. LIVE

16–17 апреля в Черноморске проходит матч на грунтовых кортах

  • 17.04.2021 11:00
  • 32199 просмотров
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Украина – Япония – 3:0. Киченок завершают матч. Текстовая трансляция. LIVE
© ФТУ / Юрий Сосновский. Элина Свитолина

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 3:0

Первый день, 16 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
  • 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3

Видеотрансляция

Второй день, 17 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто – 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)
  • 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменен
  • 14:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

События матча:

14:09. Игра началась, первыми подают украинки.

14:01. Турнирного значения игра не имеет. Зато зрители могут посмотреть на игру сестер-близняшек Киченок.

14:00. Итак, последний матч: Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато.

13:55. Все сейчас разминаются на тренировочных кортах

13:45. У Украины точно сестры Киченок будут играть, у японок, скорее всего, – 3 и 4 номер, но это еще не официально.

13:40. Довольная Элина раздает интервью.

13:35. Украина вышла в раунд квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Там будет такой же матч против какой-либо страны за путевку в финал КБДК.

13:30. Матч Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменен. Парная игра начнется в 14:00.

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол третьей партии (матчбол)

 

13:25. В третьем матче Элина Свитолина победила в трех сетах Юки Найто. Это командная победа Украины!

13:23. Продолжаем тай-брейк. 4:3. 5:3, японка пробила в аут. 6:3. Тройной матчбол. И победа!!! 7:3 на тай-брейке!

13:18. Тай-брейк в Черноморске! Начинает Элина. 1:0. Мяч в ауте от японки. 1:1. Элина в сетку. 2:1. 3:1. Атака украинки прошла удачно. 4:1! 4:2. Мяч улетел далеко в аут по длине. Смена сторон.

13:14. Японка подает на матч. 15:0. Аут по длине. 15:15. Длинный розыгрыш. 15:30. Японка ошиблась, пробив в сетку. 15:40. Два БП. И брейк, 6:6.

13:09. Элина подает. 15:0. 15:15. 15:30. 30:30, японка немого в аут пробила. 30:40. Японка чудом подняла мяч. И делает брейк. 5:6.

13:06. Японка на подаче. 15:0. 30:0. 40:0. И сорвала Элина прием. 5:5. Чемпионские раунды, как в боксе.

13:00. Украина подает. 15:0. 30:0. Полетели мячи у Свитолиной. 30:15. 30:30, укороченный. 30:40. Японка зажгла. Ровно. Камон – кричат на трибунах. И больше. 5:4. Важный гейм!

12:57. На подаче японка. 0:15. 0:30. 0:40. Отличный обводящий по линии. Брейк! 4:4.

12:53. Элина под угрозой поражения. Идет подавать. 15:0. 15:15. 30:15. 40:15. Гейм. 3:4.

12:50. Юки играет как богиня. 15:0, 30:0. 30:15. 30:30, 40:30. Гейм. 2:4.

12:49. Марта Костюк пошла готовиться к матчу. Очень недовольна, видно по ней. Одиночка у нее будет, если проиграет Элина.

12:48. Еще никто не выигрывал свою подачу в третьей партии.

12:45. Элина, надо держать подачу. 0:15. 0:30. 0:40. А-яй-яй. Брейк под ноль. 2:3.

12:40. Подает Юки Найто. 0:15, 15:15. 30:15, 30:30, 30:40, БП. И брейк! 2:2.

12:35. Подача Элины: 0:15. 15:15, 15:30, 30:30, 30:40. Брейк японки, 1:2. Не идет игра.

12:30. Японка зажигает: 15:0, 30:0. Шесть очков подряд проиграла. 30:15, редкая ошибка японки. 30:30, 30:40 БП. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. Брейк! 1:1.

12:29. Как-то незаметно, что играет 5-я ракетка мира против 172-й.

12:28. Третья партия. Элина подает: 0:15, 0:30, 0:40, Гейм. 0:1. Что такое?!

12:26. Официальные лица матча подтвердили Sport.ua: да, звонили в полицию по поводу болгарки на балконе. 

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол второй партии

 

12:25. Элина дала много возможностей японке и проиграла вторую партию – 4:6. 

12:21. Японка подает на партию. 15:0, 30:0, 40:0. И сет. 4:6.

12:16. Элина, давай! 0:15. 15:15, 30:15. 40:15, укоротила. 40:30. И виннерс. Гейм. 4:5.

12:15. Что-то японка разыгралась прямо во втором сете. 5 геймов взять – такого за два дня еще не было.

12:14. Японка на подаче: 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. 3:5. Гейм для Японии.

12:09. Элина подает: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15. Гейм. 3:4. Пауза.

12:08. На том балконе уже перестали диринчать и повешали флаг Украины. Видимо, дошел месседж.

12:04. Найто на подаче. 15:0. 15:15. 30:15, эйс. 30:30, двойная. 40:30. Атаковала Элина на приеме второй подачи, но в сетку. И гейм, 2:4.

11:58. Пропала игра у Элины: 0:15. 0:30. Японка тащит и пробивает, космос. 15:30. 30:30. Надежными ударами играет украинка. 40:30. Вымучила гейм. 2:3.

11:54. Японка вышла подавать. 0:15. 15:15. Длинная перестрелка и укороченный у японки прошел. 30:15. 40:15. Гейм, повезло японке у сетки. 1:3.

11:48. Элина потеряла ритм игры. 15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Гейм. 1:2.

11:47. В начале второго сета немного расслабилась Элина, не та концентрация. Но должна сейчас добавить.

11:44. Японка на подаче. 0:15. 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Ровно, попала Элина в линию, судья проверил. Больше. 0:2.

11:43. На том балконе продолжают жужжать. Вроде бы, туда уже вызвали полицию. Потому что достали всех. Но еще шумят.

11:40. Вторая партия. Элина подает: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40. Брейк. 0:2.

11:38. В случае победы Украина выйдет в раунд квалификации Кубка Билли Джин Кинг (такое вот официальное название). Там будет такой же матч против какой-либо страны за путевку в финал КБДК.

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол первой партии

 

11:35. Первый сет уверенно берет Элина Свитолина – 6:2.

11:32. Новые мячи. Японка на подаче: 15:0, 15:15. 30:15. 30:30. 30:40. Сетбол! И японка пробивает в аут! 6:2.

11:29. Элина: 15:0, 30:0, 40:0. Отлично подает. 5:2.

11:26. Японка подает. 0:15, 0:30, 0:40. 15:40. Не прошел укороченный. Брейк! 4:2.

11:25. На предпоследнем этаже этого дома балкон делают, периодически работает болгарка.

11:20. Элина: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40. И брейк, увы. 3:2. Японка опять выиграла гейм на чужой подаче.

11:17. Юки Найто: 0:15, 0:30, 0:40, 15:40, 30:40. Небольшой аут, арбитр проверил. И да! 3:1. Разложила по углам.

11:12. Элина: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40. И укороченный прошел у японки. 2:1. Обратный брейк.

11:11. Свитолина настроена на вынос соперницы сегодня.

11:10. Японка на подаче. 0:15, 0:30. Блестящий прием. 15:30. 15:40. Брейк. 2:0. Доминация.

11:06. Подает Элина. 15:0, 30:0,40:0. Гейм! Отличное начало. 1:0.

11:03. Идет разминка.

11:01. Третий матч: Элина Свитолина – Юки Найто

17 апреля. 11:00. Начинаем второй день матча.

ВИДЕО Sport.ua. Марта Костюк – Юки Найто: сетбол второй партии (матчбол)

 

14:50. Марта Костюк прокомментировала победу над Юки Найто:

«На самом деле, условия не настолько просты, как может казаться. Со стороны может казаться, что все не так уж и плохо. Просто достаточно сильный ветер, и неравный мягкий корт, очень медленный. Нужно было приспосабливаться.

В принципе, я довольна своим выступлением, потому что, во-первых, я выиграла. Во-вторых, я доиграла активно, это была моя основная задача. Я боролась, старалась не расстраиваться. И на самом деле получила удовольствие, поэтому все хорошо.

Есть несколько аспектов, над которыми нужно поработать, но в целом, думаю, я на правильном пути. Это основное. И посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Сейчас я далека еще от того, как я могу играть, в какой форме могу быть.

Болельщики очень помогали. На самом деле мы очень долго играли без болельщиков. И даже когда они были, у меня не было возможности играть на больших трибунах. Поэтому такая поддержка, особенно когда все за тебя болеют, это намного больше заряжает и такие соревнования возвращают любовь к спорту, потому что без болельщиков очень сложно играть. Нет такого драйва».

14:37. Марта Костюк нанесла поражение Юки Найто – 6:3, 6:3. Украина ведет 2:0 после первого дня!

14:35. Статистика матча Марта Костюк – Юки Найто.

14:33. Японка воспряла духом. 0:15. 0:30. 15:30. 15:40. Два матчбола. Но нет. 30:40. Еще шанс. И да!! Победа! 6:3.

14:30. Марта подает на матч: 0:15, 0:30. 0:40, двойная ошибка. И гейм проигран всухую. 5:3.

14:27. Японка на грани поражения: 15:0, 30:0, 40:0. 40:15. 5:2.

14:24. Шестой гейм. 15:0. 15:15. 30:15. 40:15. Трос помог, Марта извинилась. 5:1.

14:22. Новости! Немного начинает моросить дождик. Но минимально.

14:16. Япония на подаче: 15:0, 15:15. 15:30. Прием навылет! 15:40. Еще одна атака. Два БП. 30:40. Укоротила в сетку. Ровно. Меньше. Ровно, смешем. Меньше, японка в сетку. И брейк! 4:1.

14:13. Костюк подает: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм! 3:1.

13:59. Подача Найто. 15:0. 15:15. 15:30. 15:40. 30:40. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. Гейм затянулся. Меньше, БП. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. Ровно. Больше. Ровно. Уже 12 минут идет гейм. Меньше. И Марта берет гейм!!! 2:1.

13:55. Подает Костюк. 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40 БП. Ровно. Меньше, небольшой аут. Ровно, подача навылет. Больше. У Марты что-то с ногой, вроде бы. Гейм. 1:1.

13:52. На подаче японка: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30. Гейм. 0:1.

ВИДЕО Sport.ua. Марта Костюк – Юки Найто: сетбол первой партии

 

13:50. У нас небольшой прикол. Работник арены из шланга линейных арбитров немного ополоснул.

13:47. Первая партия за Мартой – 6:3! Полет нормальный.

13:44. Марта подает на партию: 15:0, 30:0, 40:0. Тройной сет-бол. 40:15. 6:3! Отлично!

13:41. Подача Найто. 0:15, 0:30. 0:40. И гейм! 5:3.

13:39. Забавный момент был: Марта не смогла отбить мяч высокий и сказала «б****». Филима успокоил: типа правильно, что пыталась отбить, мяч в корт летел.

13:36. Подает Костюк. 15:0, 30:0, 40:0. 40:15. 40:30. Хороший прием японки, Мартаа не отбила высокий мяч. 4:3. Нормально.

13:33. На подаче японка. 15:0. 15:15. Мощный удар по линии. 30:15, 40:15. 3:3

13:28. Марта подает: 0:15. Двойная. 15:15. Хорошая атака. 15:30. 30:30. 40:30. Ровно. Больше. Ровно. Меньше. И небольшой аут при ударе в открытый корт. 3:2.

13:22. Подача японки: 0:15, 0:30, 0:40, 15:40, 30:40. Брейк! 3:1.

13:19. Костюк защищает подачу: 15:0, 30:0, 40:0. 2:1

13:15. Подает японка: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30. Ровно. Меньше. Обратный брейк!!! 1:1.

13:11. Первой подает Костюк. 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Ровно, Меньше. 0:1.

13:08. Идет разминка. И начинаем игру. Марта Костюк (WTA 84) – Юки Найто (WTA 172).

13:05. Теннисистки уже на корте.

13:00. Второй матч. Марта Костюк – Юки Найто.

ВИДЕО Sport.ua. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу: сетбол второй партии (матчбол)

 

12:45. Свитолина решила первую задачу, теперь дело за Костюк.

12:44. Статистика матча Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу.

12:40. Элина дает интервью и фотографируется с болельщиками:

«Здесь очень непростые условия, поэтому я старалась вообще абстрагироваться от кондиций, так как погода неидеальная, корт достаточно рыхлый. Нужно было отыграть только на победу, это было самым важным в моей голове.

Я была готова ко всему, поэтому я считаю, что нужно просто играть в свою игру, отыграть как можно лучше свой матч. Неважно, кто на другой стороне. Она очень хорошо отыграла, в начале была очень цепкой. Игроки с подобным рейтингом всегда стараются поднять свой уровень, этого и стоило ожидать.

Да, очень классно всегда возвращаться, играть дома. Очень классно было услышать украинскую поддержку. Для меня это очень важно, мурашки бегут по коже».

12:36. Элина Свитолина победила Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2. Первое очко для Украины! Перерыв 20 минут.

12:31. Элина подает на матч. 0:15. 15:15. 15:30. 30:30. 30:40. Ровно. Меньше. Ровно. Больше, матчбол! Ровно. Меньше. Ровно. Больше, аут. Победа! 6:2.

12:29. Свитолина играет с обручальным кольцом на левой руке за $700 тысяч, которое Гаэль Монфис ей подарил.

12:25. Леся Цуренко поделилась ожиданиями от командного матча со Sport.ua:

12:21. Подача японки: 15:0, 30:0. Не попала по длине. 30:15. 40:15. Пробила в сетку. 40:30. Ровно. Хороший прием! Больше. Мощная атака японки. Ровно. Меньше. Скрытый матчбол! Ровно. Опять меньше. Футфол у японки (заступ з линию)! И Элина добивает! 5:2. 

12:18. Элине надо брать подачу. 15:0, 30:0. Все под контролем. 40:0. И гейм! 4:2.

12:17. В паузе включили «Дикі танці».

12:15. У Мурамацу ситуация сложная. 15:0, 30:0. 30:15. Элину поддерживают трибуны. 40:15. Аут по длине. Гейм. Неудачный выход к сетке. 3:2.

12:10. Элина на подаче: 0:15. 15:15, 15:30. Проатаковала японка. 30:30. Ошибка Мурамацу. 30:40. Мяч в коридоре. Ровно. Больше! Ровно: двойная ошибка. Опять больше. Японка пробивает в сетку, и гейм Украины. 3:1.

12:05. Япония подает: 0:15. 0:30. Отличный мяч вытянула Элина! 0:40. Три брейк-поинта. И отличный укороченный! Браво! 2:1.

12:01. Элина на подаче. 15:0, 30:0, 40:0. Очень уверенно, без проблем. 40:15. Отбила в сетку. 40:30. Не зацепил мяч линию. Ровно. Японка удачно пробила. Больше. Мурамацу потеряла равновесие и упала. Есть! Мощный эйс! 1:1.

11:59. Вторая партия. Японка зажигает: 15:0, 30:0, 40:0. И очень быстрый гейм. 0:1.

ВИДЕО Sport.ua. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу: сетбол первой партии

 

11:56. Итак, первая партия за Элиной – 6:3! Пока без интриги. Только сет закончился – солнце вышло!

11:53. Элина подает на сет. 0:0, судья на вышке спустился смотреть след - переигровка. 15:0, мяч в ауте. 30:0. 40:0, японка отбивает в сетку. И Элина завершает сет точным ударом! 6:3!

11:48. Мурамацу подает: 15:0. 30:0. Японка играет уверенно и даже нагло. 30:15. Но ошибается при завершении у сетки с форхенда левой рукой. 30:30. Элина пробила навылет. 30:40. Небольшой аут у японки. И браво! 5:3.

11:47. Второй раз Элина отдала подачу сразу после брейка. 

11:45. Козырные места – на балконе. Однозначно, VIP.

11:42. Подача Элины. 15:0. 15:15. 15:30. Ошиблась по ширине. 30:30, 40:30. Хорошая энергия! Ровно. Японка завершила у сетки. Меньше. Не попала в линию. И увы. Очень крутой длинный розыгрыш в пользу японки. 4:3.

11:41. На трибунах есть поддержка для Элины.

11:37. Подача японки. 0:15. 0:30. Удачно для Элины. 0:40. Отличная атака!! 15:40. Еще два брейк-поинта. Ошибка японки, и есть брейк!!! 4:2.

11:34. Подача Элины. 15:0. 30:0. 40:0. 40:15. Японка упала, но сумела выбраться из сложной ситуаций. Но тут же украинка хорошо подает. 3:2.

11:29. Подача Мурамацу. 15:0. 15:15, 30:15. Хороший удар японки в противоход. 30:30. Уверенно развела Элина по углам. 30:40. Брейк-поинт. Ровно. Японка хорошо вышла к сетке. Больше. Укороченный прошел. Гейм. 2:2.

11:27. Первые впечатления, что корт так до конца и не просох после дождя в среду. Есть некоторые места, где мяч «застревает».

11:24. Подает Свитолина. 15:0, 15:15. Чуть-чуть не хватило до попадания, в коридор. 30:15. Четкая комбинация. 30:30. Аут. 30:40. Брейк-поинт. И японка делает обратный брейк. 2:1.

11:22. Японка на подаче. Она играет в перчатке. 0:15, 0:30, 0:40. Винер на второй подаче. 15:40. Гейм!!! Элина делает брейк! 2:0.

11:20. Подача Элины: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Хороший обводящий! 40:30. Двойная ошибка. Гейм! 1:0.

11:15. Первый матч начался. Держим кулаки!

11:12. Соперница Свитолиной играет первый матч за сборную Японии.

11:10. Начинается разминка. 5-я ракетка мира против 223-й.

11:08. В первой игре на корте встретятся Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу.

11:05. Звучит национальный гимн Украины.

11:04. Команды выходят на корт.

11:02. Такая рассадка на трибунах.

10:58. Идет подготовка корта.

10:57. Команду приехала поддержать Леся Цуренко.

10:55. Первая игра: Свитолина – Мурамацу.

Трансляция: Владимир Клепач, Николай Степанюк, Sport.ua

Фотографии: Владимир Клепач из Черноморска

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Николай Степанюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Евланов
    online
      Сергей Евланов, 17.04.2021 14:00
    0
    У Свитолиной контракт с аптеками - получает проценты с продаж валидола.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:53
    0
    А мені трохи шкода, що Марта не гратиме. Сподобалось, як вона вчора відіграла свій матч. Думаю, матч вийшов би цікавішим, ніж Елінин. Але їй на фазі відновлення, звісно, краще сьогодні відпочити.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:51
    0
    Stanislav Matusevych, 17.04.2021 13:49
    Ви точно хочете почути у прямому ефірі все, що я думаю про гру Еліни під час подібних сьогоднішньому матчів?))
    Гаразд, давайте залишимо Машу
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.04.2021 13:49
    +1
    Elis, 17.04.2021 13:46
    Декому треба уважніше проглядати розділ оголошень
    Ви точно хочете почути у прямому ефірі все, що я думаю про гру Еліни під час подібних сьогоднішньому матчів?))
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:46
    +1
    Stanislav Matusevych, 17.04.2021 13:41
    Маша тільки одного разу "зараза" видала в ефір. Як вони (тобто, непрофесіонали у коментуванні) тримаються, щоб не розповісти слухачам весь спектр емоцій від настільки напруженого матчу? Я б точно не втримався. Хоч, правда, і коментував би значно професійніше за так званих "професійних" коментаторів, за якими оголошеннями їх тільки набирають?
    Декому треба уважніше проглядати розділ оголошень
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.04.2021 13:41
    +1
    ВІДЕО МАТЧУ СВІТОЛІНА - Юкі Найто
    https://www.youtube.com/watch?v=mcSnk2-X_SY
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.04.2021 13:41
    +1
    Elis, 17.04.2021 13:34
    Сподобалось коментування Марії Коритцевої. Шкода, що вчора не взяли нашу Лесю коментувати, теж люблю як вона коментує, ще й українською до того ж.
    Маша тільки одного разу "зараза" видала в ефір. Як вони (тобто, непрофесіонали у коментуванні) тримаються, щоб не розповісти слухачам весь спектр емоцій від настільки напруженого матчу? Я б точно не втримався. Хоч, правда, і коментував би значно професійніше за так званих "професійних" коментаторів, за якими оголошеннями їх тільки набирають?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:34
    +3
    Сподобалось коментування Марії Коритцевої. Шкода, що вчора не взяли нашу Лесю коментувати, теж люблю як вона коментує, ще й українською до того ж.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:31
    +2
    Даша Кузнєцова невиправна зі своїм "що пішло не так"
    Журналістка Даша Що-пішло-не-так.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 17.04.2021 13:29
    +2
    Elis, 17.04.2021 13:25
    А тепер уявіть на місці Еліни Катю Завацьку, з усією повагою до останньої.
    Або на місті японки Наомі....
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:29
    +2
    Elis, 17.04.2021 13:25
    А тепер уявіть на місці Еліни Катю Завацьку, з усією повагою до останньої.
    Це я навіть не про Катю. А про те, як грає якась 4-а ракетка Японії.
    Ссылка
    sirjoga
    online
      sirjoga, 17.04.2021 13:28
    +2
    Якось задоволення від матчу ніякого, наче Еліна програла
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.04.2021 13:28
    +2
    Ну слава Заратустре, Вицлипуцли м всем прочим богам!
    Юку Наито надо запомнить, есть у нее потенциал, это точно
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.04.2021 13:27
    +5
    Фух, вдалося вимучити! Знову на чистому характері. Але як же важко на таку гру Еліни дивитися...
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 17.04.2021 13:27
    +3
    Выстрадала, горюшко наше)) Все-таки класс сказался.
    Марта, наверно, не выйдет? Если, конечно, сама не захочет поднабрать соревновательной практики.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:25
    +5
    А тепер уявіть на місці Еліни Катю Завацьку, з усією повагою до останньої.
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 17.04.2021 13:16
    +4
    nika007, 17.04.2021 12:51
    Кто понабирал таких коментаторов хиханьки хаханьки не могут обяснить людям почему лучшая тенеситка Восточной Европы играет так слабо, отсутвует концентрация сначало вымахалась все силы потратила шас уже ели подает не востановилась физически
    Лучшая теннисистка восточной Европы - румынка Симона Халеп.
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    Kanarejka
      Kanarejka, 17.04.2021 13:14
    +3
    Погодьтесь, 2 і 3 сет ... японка заслуговує на перемогу.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.04.2021 13:13
    +6
    Кто как, а я в ахуе
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    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:09
    +4
    introvert, 17.04.2021 12:58
    А я вот не поддержу. Юки, при всех ее похвальных качествах, до Симоны, как до Альфы Центавра Это Элина позволяет ей слишком многое.
    Маю на увазі, що вона один час дивовижно розкладала по лініях. Лише в цьому аспекті. А Еліна так, дає їй витворяти те, чого вона сама забажає.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 12:42
    +8
    sirjoga, 16.04.2021 12:24
    Відверто кажучи думав, що Еліна її в ноль "розірве".
    Та прям таки на ноль.... Во второй-третьей сотне вполне профессиональные теннисистки играют. Плюс вопрос психологии. Девочка из третьей сотни настраивается битву с вальяжным топом
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 14:02
    +7
    Афигеть.... Этот смеш Марты спиной к сетке срочно в ютуб!
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:21
    +7
    Офигеть... Японке 22 года... Выглядит с натяжкой на 16
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    Elis
    online
      Elis, 15.04.2021 22:23
    +7
    vizuals, 15.04.2021 19:49
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    Та, вам, мабуть, найобразливіше - жити так близько і не подивитись матчі з трибун
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.04.2021 13:13
    +6
    Кто как, а я в ахуе
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.04.2021 12:49
    +6
    Ну очень однообразно играет Элина. Такое ощущение, что японка с закрытыми глазами уже может читать ее игру.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 14:38
    +6
    Молодец Марта! Хорошая игра! Играла в своем стиле разнообразно, только игра у сетки сегодня не шла...
    Один только вопрос не дает мне покоя. Какая зараза каждый раз кусает наших девчонок при подачах на матч?
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    Kanarejka
      Kanarejka, 16.04.2021 11:46
    +6
    Японка напевно в шоці, що з 5-ою можна грати і забирати її гейми
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    serhiy
    online
      serhiy, 15.04.2021 20:16
    +6
    Пряма телетрансляція матчевої зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг Україна - Японія відбудеться на всіх 24-х каналах регіональної мережі Громадського телебачення України: UA: КИЇВ, UA: ХАРКІВ, UA: ТЕРНОПІЛЬ і т.д. Трансляція також буде дублюватися на YouTube-каналі Федерації тенісу України. Відповідне посилання буде опубліковане у фейсбуці на сторінці ФТУ.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.04.2021 13:27
    +5
    Фух, вдалося вимучити! Знову на чистому характері. Але як же важко на таку гру Еліни дивитися...
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:25
    +5
    А тепер уявіть на місці Еліни Катю Завацьку, з усією повагою до останньої.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 12:54
    +5
    nika007, 17.04.2021 12:51
    Кто понабирал таких коментаторов хиханьки хаханьки не могут обяснить людям почему лучшая тенеситка Восточной Европы играет так слабо, отсутвует концентрация сначало вымахалась все силы потратила шас уже ели подает не востановилась физически
    Та ми взагалі вас чекали коментувати, але ж вам лінь було з Естонії приїхати, тому кого терміново знайшли серед глядачів, той і коментує. Але провина 100% на вас. Мучтесь тепер.
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    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 12:42
    +5
    introvert, 17.04.2021 12:38
    Японка по-любому не удержит такой уровень концентрации. Ну и Элина обязана добавить.
    Ну 6:1, 6:1 вже сьогодні було. Тому давайте краще не забігати. Це той момент, де чудова тактика і стратегія важить більше, ніж клас.
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    introvert
    online
      introvert, 17.04.2021 12:24
    +5
    В третьем затащит. Но все равно, несолидно.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 13:50
    +5
    Немного успокоилась Марта, сыграла рациональнее без феерии и спокойно закрыла сет.
    Хотя, ни в коем случае не критикую Элину, нашу замечательную намбаван, но Марта - это зрелище, напор, буря и натиск. В первых геймах она сразу продемонстрировала свой богатый арсенал.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:58
    +5
    Норм. Играла Элина неровно, но класс теннисисток сильно различается. Не представляю, что должно произойти чтобы у Элины появились реальные проблемы в матче. Хотя японка немного показала зубки... И в третьей сотне девчонки умеют бить по мячу хорошо
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    brutal2015
      brutal2015, 17.04.2021 13:16
    +4
    nika007, 17.04.2021 12:51
    Кто понабирал таких коментаторов хиханьки хаханьки не могут обяснить людям почему лучшая тенеситка Восточной Европы играет так слабо, отсутвует концентрация сначало вымахалась все силы потратила шас уже ели подает не востановилась физически
    Лучшая теннисистка восточной Европы - румынка Симона Халеп.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:09
    +4
    introvert, 17.04.2021 12:58
    А я вот не поддержу. Юки, при всех ее похвальных качествах, до Симоны, как до Альфы Центавра Это Элина позволяет ей слишком многое.
    Маю на увазі, що вона один час дивовижно розкладала по лініях. Лише в цьому аспекті. А Еліна так, дає їй витворяти те, чого вона сама забажає.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 17.04.2021 12:58
    +4
    Elis, 17.04.2021 12:49
    Та насправді хто б міг подумати! В мене теж враження, що в японку вселився дух Симони Халеп з Уімбла
    А Еліна вже майже втратила впевненість в собі.
    А я вот не поддержу. Юки, при всех ее похвальных качествах, до Симоны, как до Альфы Центавра Это Элина позволяет ей слишком многое.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 17.04.2021 12:54
    +4
    sv_2000, 17.04.2021 12:51
    Комментатор со мной согласна Это же Леся Цуренко? Я правильно понимаю? Хорошо комментирует
    Леся на верхнем ряду трибун. Постоянно показывают)
    Ссылка
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