Украина – Япония – 2:0 Свитолина – Найто 6:2, 4:6 Текстовая трансляция LIVE

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Билли Джин Кинг
Черноморск, грунт, 16–17.04.2021
Украина – Япония – 2:0
Первый день, 16 апреля
- 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
- 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3
Видеотрансляция
Второй день, 17 апреля
- 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто – 6:2, 4:6, 1:1
- 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу
- 15:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато
События матча:
12:35. Подача Элины: 0:15. 15:15, 15:30, 30:30.
12:30. Японка зажигает: 15:0, 30:0. Шесть очков подряд проиграла. 30:15, редкая ошибка японки. 30:30, 30:40 БП. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. Брейк! 1:1.
12:29. Как-то незаметно, что играет 5-я ракетка мира против 172-й.
12:28. Третья партия. Элина подает: 0:15, 0:30, 0:40, Гейм. 0:1. Что такое?!
12:26. Официальные лица матча подтвердили Sport.ua: да, звонили в полицию по поводу болгарки на балконе.
12:25. Элина дала много возможностей японке и проиграла вторую партию – 4:6.
12:21. Японка подает на партию. 15:0, 30:0, 40:0. И сет. 4:6.
12:16. Элина, давай! 0:15. 15:15, 30:15. 40:15, укоротила. 40:30. И виннерс. Гейм. 4:5.
12:15. Что-то японка разыгралась прямо во втором сете. 5 геймов взять – такого за два дня еще не было.
12:14. Японка на подаче: 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. 3:5. Гейм для Японии.
12:09. Элина подает: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15. Гейм. 3:4. Пауза.
12:08. На том балконе уже перестали диринчать и повешали флаг Украины. Видимо, дошел месседж.
12:04. Найто на подаче. 15:0. 15:15. 30:15, эйс. 30:30, двойная. 40:30. Атаковала Элина на приеме второй подачи, но в сетку. И гейм, 2:4.
11:58. Пропала игра у Элины: 0:15. 0:30. Японка тащит и пробивает, космос. 15:30. 30:30. Надежными ударами играет украинка. 40:30. Вымучила гейм. 2:3.
11:54. Японка вышла подавать. 0:15. 15:15. Длинная перестрелка и укороченный у японки прошел. 30:15. 40:15. Гейм, повезло японке у сетки. 1:3.
11:48. Элина потеряла ритм игры. 15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Гейм. 1:2.
11:47. В начале второго сета немного расслабилась Элина, не та концентрация. Но должна сейчас добавить.
11:44. Японка на подаче. 0:15. 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Ровно, попала Элина в линию, судья проверил. Больше. 0:2.
11:43. На том балконе продолжают жужжать. Вроде бы, туда уже вызвали полицию. Потому что достали всех. Но еще шумят.
11:40. Вторая партия. Элина подает: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40. Брейк. 0:2.
11:38. В случае победы Украина выйдет в раунд квалификации. Кубка Билли Джин Кинг (такое вот официальное название). Там будет такой же матч против какой-либо страны за путевку в финал КБДК.
Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол первой партии
11:35. Первый сет уверенно берет Элина Свитолина – 6:2.
11:32. Новые мячи. Японка на подаче: 15:0, 15:15. 30:15. 30:30. 30:40. Сетбол! И японка пробивает в аут! 6:2.
11:29. Элина: 15:0, 30:0, 40:0. Отлично подает. 5:2.
11:26. Японка подает. 0:15, 0:30, 0:40. 15:40. Не прошел укороченный. Брейк! 4:2.
11:25. На предпоследнем этаже этого дома балкон делают, периодически работает болгарка.
11:20. Элина: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40. И брейк, увы. 3:2. Японка опять выиграла гейм на чужой подаче.
11:17. Юки Найто: 0:15, 0:30, 0:40, 15:40, 30:40. Небольшой аут, арбитр проверил. И да! 3:1. Разложила по углам.
11:12. Элина: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40. И укороченный прошел у японки. 2:1. Обратный брейк.
11:11. Свитолина настроена на вынос соперницы сегодня.
11:10. Японка на подаче. 0:15, 0:30. Блестящий прием. 15:30. 15:40. Брейк. 2:0. Доминация.
11:06. Подает Элина. 15:0, 30:0,40:0. Гейм! Отличное начало. 1:0.
11:03. Идет разминка.
11:01. Третий матч: Элина Свитолина – Юки Найто
17 апреля. 11:00. Начинаем второй день матча.
ВИДЕО Sport.ua. Марта Костюк – Юки Найто: сетбол второй партии (матчбол)
14:50. Марта Костюк прокомментировала победу над Юки Найто:
«На самом деле, условия не настолько просты, как может казаться. Со стороны может казаться, что все не так уж и плохо. Просто достаточно сильный ветер, и неравный мягкий корт, очень медленный. Нужно было приспосабливаться.
В принципе, я довольна своим выступлением, потому что, во-первых, я выиграла. Во-вторых, я доиграла активно, это была моя основная задача. Я боролась, старалась не расстраиваться. И на самом деле получила удовольствие, поэтому все хорошо.
Есть несколько аспектов, над которыми нужно поработать, но в целом, думаю, я на правильном пути. Это основное. И посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Сейчас я далека еще от того, как я могу играть, в какой форме могу быть.
Болельщики очень помогали. На самом деле мы очень долго играли без болельщиков. И даже когда они были, у меня не было возможности играть на больших трибунах. Поэтому такая поддержка, особенно когда все за тебя болеют, это намного больше заряжает и такие соревнования возвращают любовь к спорту, потому что без болельщиков очень сложно играть. Нет такого драйва».
14:37. Марта Костюк нанесла поражение Юки Найто – 6:3, 6:3. Украина ведет 2:0 после первого дня!
14:35. Статистика матча Марта Костюк – Юки Найто.
14:33. Японка воспряла духом. 0:15. 0:30. 15:30. 15:40. Два матчбола. Но нет. 30:40. Еще шанс. И да!! Победа! 6:3.
14:30. Марта подает на матч: 0:15, 0:30. 0:40, двойная ошибка. И гейм проигран всухую. 5:3.
14:27. Японка на грани поражения: 15:0, 30:0, 40:0. 40:15. 5:2.
14:24. Шестой гейм. 15:0. 15:15. 30:15. 40:15. Трос помог, Марта извинилась. 5:1.
14:22. Новости! Немного начинает моросить дождик. Но минимально.
14:16. Япония на подаче: 15:0, 15:15. 15:30. Прием навылет! 15:40. Еще одна атака. Два БП. 30:40. Укоротила в сетку. Ровно. Меньше. Ровно, смешем. Меньше, японка в сетку. И брейк! 4:1.
14:13. Костюк подает: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм! 3:1.
13:59. Подача Найто. 15:0. 15:15. 15:30. 15:40. 30:40. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. Гейм затянулся. Меньше, БП. Ровно. Больше. Ровно. Меньше, БП. Ровно. Больше. Ровно. Уже 12 минут идет гейм. Меньше. И Марта берет гейм!!! 2:1.
13:55. Подает Костюк. 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40 БП. Ровно. Меньше, небольшой аут. Ровно, подача навылет. Больше. У Марты что-то с ногой, вроде бы. Гейм. 1:1.
13:52. На подаче японка: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30. Гейм. 0:1.
ВИДЕО Sport.ua. Марта Костюк – Юки Найто: сетбол первой партии
13:50. У нас небольшой прикол. Работник арены из шланга линейных арбитров немного ополоснул.
13:47. Первая партия за Мартой – 6:3! Полет нормальный.
13:44. Марта подает на партию: 15:0, 30:0, 40:0. Тройной сет-бол. 40:15. 6:3! Отлично!
13:41. Подача Найто. 0:15, 0:30. 0:40. И гейм! 5:3.
13:39. Забавный момент был: Марта не смогла отбить мяч высокий и сказала «б****». Филима успокоил: типа правильно, что пыталась отбить, мяч в корт летел.
13:36. Подает Костюк. 15:0, 30:0, 40:0. 40:15. 40:30. Хороший прием японки, Мартаа не отбила высокий мяч. 4:3. Нормально.
13:33. На подаче японка. 15:0. 15:15. Мощный удар по линии. 30:15, 40:15. 3:3
13:28. Марта подает: 0:15. Двойная. 15:15. Хорошая атака. 15:30. 30:30. 40:30. Ровно. Больше. Ровно. Меньше. И небольшой аут при ударе в открытый корт. 3:2.
13:22. Подача японки: 0:15, 0:30, 0:40, 15:40, 30:40. Брейк! 3:1.
13:19. Костюк защищает подачу: 15:0, 30:0, 40:0. 2:1
13:15. Подает японка: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30. Ровно. Меньше. Обратный брейк!!! 1:1.
13:11. Первой подает Костюк. 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Ровно, Меньше. 0:1.
13:08. Идет разминка. И начинаем игру. Марта Костюк (WTA 84) – Юки Найто (WTA 172).
13:05. Теннисистки уже на корте.
13:00. Второй матч. Марта Костюк – Юки Найто.
ВИДЕО Sport.ua. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу: сетбол второй партии (матчбол)
12:45. Свитолина решила первую задачу, теперь дело за Костюк.
12:44. Статистика матча Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу.
12:40. Элина дает интервью и фотографируется с болельщиками:
«Здесь очень непростые условия, поэтому я старалась вообще абстрагироваться от кондиций, так как погода неидеальная, корт достаточно рыхлый. Нужно было отыграть только на победу, это было самым важным в моей голове.
Я была готова ко всему, поэтому я считаю, что нужно просто играть в свою игру, отыграть как можно лучше свой матч. Неважно, кто на другой стороне. Она очень хорошо отыграла, в начале была очень цепкой. Игроки с подобным рейтингом всегда стараются поднять свой уровень, этого и стоило ожидать.
Да, очень классно всегда возвращаться, играть дома. Очень классно было услышать украинскую поддержку. Для меня это очень важно, мурашки бегут по коже».
12:36. Элина Свитолина победила Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2. Первое очко для Украины! Перерыв 20 минут.
12:31. Элина подает на матч. 0:15. 15:15. 15:30. 30:30. 30:40. Ровно. Меньше. Ровно. Больше, матчбол! Ровно. Меньше. Ровно. Больше, аут. Победа! 6:2.
12:29. Свитолина играет с обручальным кольцом на левой руке за $700 тысяч, которое Гаэль Монфис ей подарил.
12:25. Леся Цуренко поделилась ожиданиями от командного матча со Sport.ua:
12:21. Подача японки: 15:0, 30:0. Не попала по длине. 30:15. 40:15. Пробила в сетку. 40:30. Ровно. Хороший прием! Больше. Мощная атака японки. Ровно. Меньше. Скрытый матчбол! Ровно. Опять меньше. Футфол у японки (заступ з линию)! И Элина добивает! 5:2.
12:18. Элине надо брать подачу. 15:0, 30:0. Все под контролем. 40:0. И гейм! 4:2.
12:17. В паузе включили «Дикі танці».
12:15. У Мурамацу ситуация сложная. 15:0, 30:0. 30:15. Элину поддерживают трибуны. 40:15. Аут по длине. Гейм. Неудачный выход к сетке. 3:2.
12:10. Элина на подаче: 0:15. 15:15, 15:30. Проатаковала японка. 30:30. Ошибка Мурамацу. 30:40. Мяч в коридоре. Ровно. Больше! Ровно: двойная ошибка. Опять больше. Японка пробивает в сетку, и гейм Украины. 3:1.
12:05. Япония подает: 0:15. 0:30. Отличный мяч вытянула Элина! 0:40. Три брейк-поинта. И отличный укороченный! Браво! 2:1.
12:01. Элина на подаче. 15:0, 30:0, 40:0. Очень уверенно, без проблем. 40:15. Отбила в сетку. 40:30. Не зацепил мяч линию. Ровно. Японка удачно пробила. Больше. Мурамацу потеряла равновесие и упала. Есть! Мощный эйс! 1:1.
11:59. Вторая партия. Японка зажигает: 15:0, 30:0, 40:0. И очень быстрый гейм. 0:1.
ВИДЕО Sport.ua. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу: сетбол первой партии
11:56. Итак, первая партия за Элиной – 6:3! Пока без интриги. Только сет закончился – солнце вышло!
11:53. Элина подает на сет. 0:0, судья на вышке спустился смотреть след - переигровка. 15:0, мяч в ауте. 30:0. 40:0, японка отбивает в сетку. И Элина завершает сет точным ударом! 6:3!
11:48. Мурамацу подает: 15:0. 30:0. Японка играет уверенно и даже нагло. 30:15. Но ошибается при завершении у сетки с форхенда левой рукой. 30:30. Элина пробила навылет. 30:40. Небольшой аут у японки. И браво! 5:3.
11:47. Второй раз Элина отдала подачу сразу после брейка.
11:45. Козырные места – на балконе. Однозначно, VIP.
11:42. Подача Элины. 15:0. 15:15. 15:30. Ошиблась по ширине. 30:30, 40:30. Хорошая энергия! Ровно. Японка завершила у сетки. Меньше. Не попала в линию. И увы. Очень крутой длинный розыгрыш в пользу японки. 4:3.
11:41. На трибунах есть поддержка для Элины.
11:37. Подача японки. 0:15. 0:30. Удачно для Элины. 0:40. Отличная атака!! 15:40. Еще два брейк-поинта. Ошибка японки, и есть брейк!!! 4:2.
11:34. Подача Элины. 15:0. 30:0. 40:0. 40:15. Японка упала, но сумела выбраться из сложной ситуаций. Но тут же украинка хорошо подает. 3:2.
11:29. Подача Мурамацу. 15:0. 15:15, 30:15. Хороший удар японки в противоход. 30:30. Уверенно развела Элина по углам. 30:40. Брейк-поинт. Ровно. Японка хорошо вышла к сетке. Больше. Укороченный прошел. Гейм. 2:2.
11:27. Первые впечатления, что корт так до конца и не просох после дождя в среду. Есть некоторые места, где мяч «застревает».
11:24. Подает Свитолина. 15:0, 15:15. Чуть-чуть не хватило до попадания, в коридор. 30:15. Четкая комбинация. 30:30. Аут. 30:40. Брейк-поинт. И японка делает обратный брейк. 2:1.
11:22. Японка на подаче. Она играет в перчатке. 0:15, 0:30, 0:40. Винер на второй подаче. 15:40. Гейм!!! Элина делает брейк! 2:0.
11:20. Подача Элины: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Хороший обводящий! 40:30. Двойная ошибка. Гейм! 1:0.
11:15. Первый матч начался. Держим кулаки!
11:12. Соперница Свитолиной играет первый матч за сборную Японии.
11:10. Начинается разминка. 5-я ракетка мира против 223-й.
11:08. В первой игре на корте встретятся Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу.
11:05. Звучит национальный гимн Украины.
11:04. Команды выходят на корт.
11:02. Такая рассадка на трибунах.
10:58. Идет подготовка корта.
10:57. Команду приехала поддержать Леся Цуренко.
10:55. Первая игра: Свитолина – Мурамацу.
Трансляция: Владимир Клепач, Николай Степанюк, Sport.ua
Николай Степанюк, Sport.ua
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Тот случай, когда перевод совпадает с контекстом.
Один только вопрос не дает мне покоя. Какая зараза каждый раз кусает наших девчонок при подачах на матч?
Один только вопрос не дает мне покоя. Какая зараза каждый раз кусает наших девчонок при подачах на матч?
Хотя, ни в коем случае не критикую Элину, нашу замечательную намбаван, но Марта - это зрелище, напор, буря и натиск. В первых геймах она сразу продемонстрировала свой богатый арсенал.
Хотя, ни в коем случае не критикую Элину, нашу замечательную намбаван, но Марта - это зрелище, напор, буря и натиск. В первых геймах она сразу продемонстрировала свой богатый арсенал.
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