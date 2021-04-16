Украина – Япония – 1:0. Костюк – Найто. Текстовая трансляция. LIVE

16 апреля с 11:00 в Черноморске проходит матч на грунтовых кортах

  • 16.04.2021 13:00
  • 10227 просмотров
  • 25 комментариев
Украина – Япония – 1:0. Костюк – Найто. Текстовая трансляция. LIVE
© ФТУ / Юрий Сосновский. Элина Свитолина

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 1:0

Первый день, 16 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
  • 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 4:3

Видео:

Второй день, 17 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто
  • 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу
  • 15:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

События матча:

13:41. Подача Найто. 0:15, 0:30.

13:39. Забавный момент был: Марта не смогла отбить мяч высокий и сказала «б****». Филима успокоил: типа правильно, что пыталась отбить, мяч в корт летел.

13:36. Подает Костюк. 15:0, 30:0, 40:0. 40:15. 40:30. Хороший прием японки, Мартаа не отбила высокий мяч. 4:3. Нормально.

13:33. На подаче японка. 15:0. 15:15. Мощный удар по линии. 30:15, 40:15. 3:3

13:28. Марта подает: 0:15. Двойная. 15:15. Хорошая атака. 15:30. 30:30. 40:30. Ровно. Больше. Ровно. Меньше. И небольшой аут при ударе в открытый корт. 3:2.

13:22. Подача японки: 0:15, 0:30, 0:40, 15:40, 30:40. Брейк! 3:1.

13:19. Костюк защищает подачу: 15:0, 30:0, 40:0. 2:1

13:15. Подает японка: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30. Ровно. Меньше. Обратный брейк!!! 1:1.

13:11. Первой подает Костюк. 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Ровно, Меньше. 0:1.

13:08. Идет разминка. И начинаем игру.

13:05. Теннисистки уже на корте.

13:00. Второй матч. Марта Костюк – Юки Найто.

ВИДЕО Sport.ua. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу: сетбол второй партии (матчбол)

 

12:45. Свитолина решила первую задачу, теперь дело за Костюк.

12:40. Элина дает интервью и фотографируется с болельщиками:

«Здесь очень непростые условия, поэтому я старалась вообще абстрагироваться от кондиций, так как и погода неидеальная, корт достаточно рыхлый. Нужно было отыграть только на победу, это было самым важным в моей голове.

Я была готова ко всему, поэтому я считаю, что нужно просто играть в свою игру, отыграть как можно лучше свой матч. Неважно, кто на другой стороне. Она очень хорошо отыграла, в начале была очень цепкой. Игроки с подобным рейтингом всегда стараются поднять свой уровень, этого и стоило ожидать.

Да, очень классно всегда возвращаться, играть дома. Очень классно было услышать украинскую поддержку. Для меня это очень важно, мурашки бегут по коже».

12:36. Элина Свитолина победила Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2. Первое очко для Украины! Перерыв 20 минут.

12:31. Элина подает на матч. 0:15. 15:15. 15:30. 30:30. 30:40. Ровно. Меньше. Ровно. Больше, матчбол! Ровно. Меньше. Ровно. Больше, аут. Победа! 6:2.

12:29. Свитолина играет с обручальным кольцом на левой руке за $700 тысяч, которое Гаэль Монфис ей подарил.

12:25. Леся Цуренко поделилась ожиданиями от командного матча со Sport.ua:

12:21. Подача японки: 15:0, 30:0. Не попала по длине. 30:15. 40:15. Пробила в сетку. 40:30. Ровно. Хороший прием! Больше. Мощная атака японки. Ровно. Меньше. Скрытый матчбол! Ровно. Опять меньше. Футфол у японки (заступ з линию)! И Элина добивает! 5:2. 

12:18. Элине надо брать подачу. 15:0, 30:0. Все под контролем. 40:0. И гейм! 4:2.

12:17. В паузе включили «Дикі танці».

12:15. У Мурамацу ситуация сложная. 15:0, 30:0. 30:15. Элину поддерживают трибуны. 40:15. Аут по длине. Гейм. Неудачный выход к сетке. 3:2.

12:10. Элина на подаче: 0:15. 15:15, 15:30. Проатаковала японка. 30:30. Ошибка Мурамацу. 30:40. Мяч в коридоре. Ровно. Больше! Ровно: двойная ошибка. Опять больше. Японка пробивает в сетку, и гейм Украины. 3:1.

12:05. Япония подает: 0:15. 0:30. Отличный мяч вытянула Элина! 0:40. Три брейк-поинта. И отличный укороченный! Браво! 2:1.

12:01. Элина на подаче. 15:0, 30:0, 40:0. Очень уверенно, без проблем. 40:15. Отбила в сетку. 40:30. Не зацепил мяч линию. Ровно. Японка удачно пробила. Больше. Мурамацу потеряла равновесие и упала. Есть! Мощный эйс! 1:1.

11:59. Вторая партия. Японка зажигает: 15:0, 30:0, 40:0. И очень быстрый гейм. 0:1.

ВИДЕО Sport.ua. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу: сетбол первой партии

 

11:56. Итак, первая партия за Элиной – 6:3! Пока без интриги. Только сет закончился – солнце вышло!

11:53. Элина подает на сет. 0:0, судья на вышке спустился смотреть след - переигровка. 15:0, мяч в ауте. 30:0. 40:0, японка отбивает в сетку. И Элина завершает сет точным ударом! 6:3!

11:48. Мурамацу подает: 15:0. 30:0. Японка играет уверенно и даже нагло. 30:15. Но ошибается при завершении у сетки с форхенда левой рукой. 30:30. Элина пробила навылет. 30:40. Небольшой аут у японки. И браво! 5:3.

11:47. Второй раз Элина отдала подачу сразу после брейка. 

11:45. Козырные места – на балконе. Однозначно, VIP.

11:42. Подача Элины. 15:0. 15:15. 15:30. Ошиблась по ширине. 30:30, 40:30. Хорошая энергия! Ровно. Японка завершила у сетки. Меньше. Не попала в линию. И увы. Очень крутой длинный розыгрыш в пользу японки. 4:3.

11:41. На трибунах есть поддержка для Элины.

11:37. Подача японки. 0:15. 0:30. Удачно для Элины. 0:40. Отличная атака!! 15:40. Еще два брейк-поинта. Ошибка японки, и есть брейк!!! 4:2.

11:34. Подача Элины. 15:0. 30:0. 40:0. 40:15. Японка упала, но сумела выбраться из сложной ситуаций. Но тут же украинка хорошо подает. 3:2.

11:29. Подача Мурамацу. 15:0. 15:15, 30:15. Хороший удар японки в противоход. 30:30. Уверенно развела Элина по углам. 30:40. Брейк-поинт. Ровно. Японка хорошо вышла к сетке. Больше. Укороченный прошел. Гейм. 2:2.

11:27. Первые впечатления, что корт так до конца и не просох после дождя в среду. Есть некоторые места, где мяч «застревает».

11:24. Подает Свитолина. 15:0, 15:15. Чуть-чуть не хватило до попадания, в коридор. 30:15. Четкая комбинация. 30:30. Аут. 30:40. Брейк-поинт. И японка делает обратный брейк. 2:1.

11:22. Японка на подаче. Она играет в перчатке. 0:15, 0:30, 0:40. Винер на второй подаче. 15:40. Гейм!!! Элина делает брейк! 2:0.

11:20. Подача Элины: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Хороший обводящий! 40:30. Двойная ошибка. Гейм! 1:0.

11:15. Первый матч начался. Держим кулаки!

11:12. Соперница Свитолиной играет первый матч за сборную Японии.

11:10. Начинается разминка. 5-я ракетка мира против 223-й.

11:08. В первой игре на корте встретятся Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу.

11:05. Звучит национальный гимн Украины.

11:04. Команды выходят на корт.

11:02. Такая рассадка на трибунах.

10:58. Идет подготовка корта.

10:57. Команду приехала поддержать Леся Цуренко.

10:55. Первая игра: Свитолина – Мурамацу.

Трансляция: Владимир Клепач, Николай Степанюк, Sport.ua

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Николай Степанюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 16.04.2021 13:41
    0
    sirjoga, 16.04.2021 12:09
    Не бачу Монфіса? Чи на привоз тиняється?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 13:36
    +1
    Марта борется сама с собой. Пока ничья
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 16.04.2021 13:32
    0
    Марта в своем репертуаре.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 13:05
    +2
    Марта вперед!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 12:42
    +6
    sirjoga, 16.04.2021 12:24
    Відверто кажучи думав, що Еліна її в ноль "розірве".
    Та прям таки на ноль.... Во второй-третьей сотне вполне профессиональные теннисистки играют. Плюс вопрос психологии. Девочка из третьей сотни настраивается битву с вальяжным топом
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 12:39
    +3
    Ну что ж... Это было достойное продолжение хорор-треш сериала под названием "Элина подает на матч". Официальный слоган сериала "Не важно где, не важно с кем чудить буду всегда!"
    Ссылка
    sirjoga
      sirjoga, 16.04.2021 12:24
    +2
    Відверто кажучи думав, що Еліна її в ноль "розірве".
    Ссылка
    Саша Лапій
      Саша Лапій, 16.04.2021 12:24
    +2
    Ну й мінусуйте далі
    Ссылка
    sirjoga
      sirjoga, 16.04.2021 12:09
    0
    Не бачу Монфіса? Чи на привоз тиняється?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:58
    +3
    Норм. Играла Элина неровно, но класс теннисисток сильно различается. Не представляю, что должно произойти чтобы у Элины появились реальные проблемы в матче. Хотя японка немного показала зубки... И в третьей сотне девчонки умеют бить по мячу хорошо
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 11:51
    -2
    Это же нудно, когда Элина начинает дуть
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 16.04.2021 11:46
    +4
    Японка напевно в шоці, що з 5-ою можна грати і забирати її гейми
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 16.04.2021 11:41
    +1
    ледь знайшов пряму трансляцію.
    UA: КИЇВ
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:21
    +7
    Офигеть... Японке 22 года... Выглядит с натяжкой на 16
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:17
    +4
    Желаю девчонкам максимальной концентрации. Думаю, это самое главное
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:14
    +3
    Японочка такая себе маленькая миленькая девочка
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 16.04.2021 11:14
    +4
    vizuals, 15.04.2021 19:49
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    бачу, там трошки людей зібралося поза трибунами. Ви не там?
    Ссылка
    Саша Лапій
      Саша Лапій, 16.04.2021 11:12
    -1
    І знову намахаловка з трансляцією на регіональних каналах? На ua:Крим, Закарпаття, Донбас нічого нема
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 06:51
    -1
    Чому це японці вирішили стати зустріч. Ось питання. Хто усі ці люди. Де Суко Найомі та інші
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.04.2021 22:23
    +7
    vizuals, 15.04.2021 19:49
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    Та, вам, мабуть, найобразливіше - жити так близько і не подивитись матчі з трибун
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:21
    +7
    Офигеть... Японке 22 года... Выглядит с натяжкой на 16
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.04.2021 22:23
    +7
    vizuals, 15.04.2021 19:49
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    Та, вам, мабуть, найобразливіше - жити так близько і не подивитись матчі з трибун
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 15.04.2021 20:16
    +7
    Пряма телетрансляція матчевої зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг Україна - Японія відбудеться на всіх 24-х каналах регіональної мережі Громадського телебачення України: UA: КИЇВ, UA: ХАРКІВ, UA: ТЕРНОПІЛЬ і т.д. Трансляція також буде дублюватися на YouTube-каналі Федерації тенісу України. Відповідне посилання буде опубліковане у фейсбуці на сторінці ФТУ.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 12:42
    +6
    sirjoga, 16.04.2021 12:24
    Відверто кажучи думав, що Еліна її в ноль "розірве".
    Та прям таки на ноль.... Во второй-третьей сотне вполне профессиональные теннисистки играют. Плюс вопрос психологии. Девочка из третьей сотни настраивается битву с вальяжным топом
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 16.04.2021 11:46
    +4
    Японка напевно в шоці, що з 5-ою можна грати і забирати її гейми
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:17
    +4
    Желаю девчонкам максимальной концентрации. Думаю, это самое главное
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 16.04.2021 11:14
    +4
    vizuals, 15.04.2021 19:49
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    бачу, там трошки людей зібралося поза трибунами. Ви не там?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.04.2021 19:49
    +4
    Elis, 15.04.2021 18:47
    Текстову? А де можна подивитись матчі?
    Я тиждень собі таке питання задаю, хотя мені дійти до того клубу - 15 хвилин
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 12:39
    +3
    Ну что ж... Это было достойное продолжение хорор-треш сериала под названием "Элина подает на матч". Официальный слоган сериала "Не важно где, не важно с кем чудить буду всегда!"
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:58
    +3
    Норм. Играла Элина неровно, но класс теннисисток сильно различается. Не представляю, что должно произойти чтобы у Элины появились реальные проблемы в матче. Хотя японка немного показала зубки... И в третьей сотне девчонки умеют бить по мячу хорошо
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 11:14
    +3
    Японочка такая себе маленькая миленькая девочка
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.04.2021 18:47
    +3
    Текстову? А де можна подивитись матчі?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 13:05
    +2
    Марта вперед!
    Ссылка
    sirjoga
      sirjoga, 16.04.2021 12:24
    +2
    Відверто кажучи думав, що Еліна її в ноль "розірве".
    Ссылка
    Саша Лапій
      Саша Лапій, 16.04.2021 12:24
    +2
    Ну й мінусуйте далі
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.04.2021 13:36
    +1
    Марта борется сама с собой. Пока ничья
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 16.04.2021 11:41
    +1
    ледь знайшов пряму трансляцію.
    UA: КИЇВ
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.04.2021 13:41
    0
    sirjoga, 16.04.2021 12:09
    Не бачу Монфіса? Чи на привоз тиняється?
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 16.04.2021 13:32
    0
    Марта в своем репертуаре.
    Ссылка
    sirjoga
      sirjoga, 16.04.2021 12:09
    0
    Не бачу Монфіса? Чи на привоз тиняється?
    Ссылка
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