Ливерпуль
0 : 0
Реал Мадрид
14.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Реал – 0:0. Ничья в пользу Мадрида. Видео голов и обзор матчаа

Обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 15.04.2021 00:30
  • 1703 просмотра
  • 1 комментарий
Ливерпуль – Реал – 0:0. Ничья в пользу Мадрида. Видео голов и обзор матчаа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 14 апреля «Ливерпуля» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома принимает «Реал» после поражения 1:3 в Мадриде. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон – Фабиньо, Милнер, Вейналдум – Мане, Салах, Фирмино
Запас: Адриан, Х. Дэвис, Тиаго Алькантара, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Жота, Цимикас, Шакири, Б. Дэвис, Уильямс, Кэйн, Кларксон

«Реал»: Куртуа – Милитао, Начо, Менди, Вальверде - Кроос, Модрич, Каземиро - Асенсио, Винисиус Жуниор, Бензема
Запас: Лунин, Альтубе, Марсело, Одриосола, Иско, Мариано Диас, Родриго, Парк, Аррибас, Чуст

Видеообзор матча.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    didin87
    online
      didin87, 15.04.2021 00:32
    0
    Реал - красавцы!
    Ссылка
    didin87
    online
      didin87, 15.04.2021 00:32
    0
    Реал - красавцы!
    Ссылка
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