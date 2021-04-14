Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видео голов и обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 14.04.2021 22:45
  • 2146 просмотров
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Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля в 22:00 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд принимает «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2).

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд.

Видео голов и обзор матча (обновляется).

ГОЛ! 1:0. Джуд Беллингем, 15 мин.

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Источник — Sport.ua

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