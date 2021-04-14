Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 апреля в 22:00 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд принимает «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2).
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Видео голов и обзор матча (обновляется).
ГОЛ! 1:0. Джуд Беллингем, 15 мин.
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Источник — Sport.ua
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