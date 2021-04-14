Почему Шахтеру нужен Артем Довбык

То, что «Шахтер» интересуется форвардом «Днепра-1» Артемом Довбыком – это не фейк. Ни для кого не секрет, что «горнякам» очень нужен квалифицированный молодой нападающий с украинским паспортом. Под эти три критерия 23-летний новоиспеченный футболист сборной Украины подходит как никто другой. Поэтому не исключено, что в ближайшее время «Шахтер» может официально вступить в борьбу за этого игрока.

Помимо того, что Довбык является одним из главных открытий нынешнего сезона УПЛ, стало быть, интерес к нему и «Шахтера», и остальных клубов понятен и логичен, заинтересованность дончан имеет и другую причину.

Дело в том, что контракт главного и практически единственного на данный момент форварда «Шахтера» Мораеса с донецким клубом истекает в декабре сего года. И по нашей информации, натурализованный бразилец раздумывает над тем, чтобы покинуть команду. Ему недавно стукнуло 34 года, он хочет на закате карьеры перебраться либо на историческую Родину, в Бразилию, либо попытать счастья в МЛС. «Шахтер» знает о намерениях своего футболиста, и не намерен его удерживать. Потому что каким бы ни был забивным и неконфликтным Жуниор, в клубе прекрасно отдают отчет, что лучшие его года позади, и больше, чем он дал команде, дать уже не сможет. Поэтому замену Мораесу нужно искать уже сейчас, не дожидаясь зимнего трансферного окна. Потому что тогда может быть банально поздно.

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А замена Мораесу, оказывается, бегает совсем рядом. По моей информации, селекционеры «горняков» считают, что по многим базовым характеристикам (в том числе и профильным), Довбык ничем не уступает Мораесу. А в некоторых моментах и превосходит натурализованного бразильца. Ну, понятное дело, возрастом – сразу на одиннадцать лет моложе, и, конечно же, атлетизмом. А именно мощи зачастую не хватало Жуниору, впрочем, как и всей донецкой команде, в нынешнем сезоне.

Безусловно, в случае приобретения Довбыка «Шахтер» все равно столкнется с определенными рисками, ведь парню в любом случае понадобится время для акклиматизации, внедрения в сложную и игровую систему, и систему взаимоотношений. Но это все – объективные сложности, своеобразная болезнь роста, через которую проходили абсолютно все молодые новички «Шахтера». Даже с бразильским паспортом.

Тем не менее, мне кажется, что в случае, если дончане таки решатся на эту покупку, уже в ближайшем будущем они будут вознаграждены – и за терпение, и за прозорливость. Довбык по своему потенциалу имеет уже сейчас все основания бороться за место в стартовом составе более именитой команды, чем та, в которой он сейчас выступает (при всем уважении к «Днепру-1»). Он очень рослый, «сбитый» игрок, и в данном случае это не изъян, а преимущество. Выиграть единоборство, потолкаться в чужой штрафной, сыграть роль «шлагбаума» или разыгрывающего – это то, что запросто получается у Артема уже сейчас. Но ведь, помимо всех тех преимуществ, что дает высокий рост, Артем еще и в меру быстрый и техничный игрок, а его удару с левой может позавидовать добрая половина УПЛ. К тому же, он может играть не только центрфорварда, но и девятого номера, и даже правого вингера. То есть, если он чем-то и уступает сейчас Мораесу, так это, разве что тем, что Жуниор уже давно внедрился в систему игры дончан. Но ведь это дело наживное, не так ли?



CК Днепр-1. Артем Довбик

К тому же, еще одним немаловажным бонусом является и трансферная цена футболиста «днепрян». Клуб якобы не собирается расставаться с одним из своих лидеров, ведь контракт с ним рассчитан до лета 2023 года. Но сумма отступных, порядка триста-пятьсот тысяч евро, которая якобы является на данный момент актуальной, не должна стать преградой для «Шахтера». Даже если сейчас «горняки» и живут в режиме здоровой экономии. Ну, право, это же не Романа Яремчука покупать за 20 миллионов евро, а футболиста, который уже завтра может вырасти и в нового Мораеса, и в нового Яремчука. И, при желании, в нового Брандау, если кто-то ностальгирует за тем, былым «Шахтером».

Так что, считаю, если дончане подсуетятся, сыграв на опережение, в лице Довбыка они получат отличное усиление и основного нападающего на долгие годы.

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А то, что играть на опережение придется, можно не сомневаться. «Шахтер» - не единственный, кому приписывают предметный интерес к форварду из Днепра. Много говорилось и говорится о заинтересованности к персоне Довбыка со стороны не самых последних клубов Турции и Бельгии. На сей счет ничего конкретного не скажу: проверить информацию на «вшивость» не удалось. Хотя меня заверили, что на игре 18-го тура «Ворскла» - «Днепр-1» действительно присутствовали скауты «Бешикташа», приехавшие смотреть именно на Артема.

Однако тут «прорезался» еще один интерес. По слухам, игра форварда «днепрян» нравится наставнику «Динамо» Мирче Луческу. Причем не только наставнику, но и, вроде бы, руководству киевского клуба. В данном случае нужно понимать вот еще что. На заре своей карьеры, в 2014-м, Довбык уже был на просмотре в «Динамо». Но тогда форвард черкасского «Днепра» не подошел столичному клубу. Но клуб его запомнил. Как и футболист тот просмотр. Вполне возможно, что история может получить продолжение.

Хотя в данном случае не все так очевидно, как с «Шахтером». Дело в том, что у «Динамо» уже есть свой «Довбык». Это Беседин. Кто из них лучше, а кто хуже – тема отдельной заметки, но то, что эти нападающие – одного поля ягода, видно невооруженным взглядом. Поэтому в случае гипотетического подписания Довбыка тренеру «бело-синих» нужно будет выбирать между двумя Артемами: вместе их «вживить» в командную схему вряд ли получится.

А вот в схему «Шахтера» вписать Довбыка получится. Причем относительно безболезненно. Я уверен, что получится, и выше вкратце сказал, почему. Да и Артему, к своим 23-м уже поигравшему в трех заграничных клубах, не будет особой проблемой сменить обстановку и привыкнуть к новым реалиям. Тем более, что там, в новых реалиях, условия будут на порядок лучше.

Поэтому если «горняки» хотят за сравнительно небольшие деньги получить качественный «товар», нужно брать. Иначе потом придется переплачивать.