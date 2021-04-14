Бавария и Челси в полуфинале ЛЧ, интерес к Довбику, назначение Монзуль

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 апреля.

1. Не дожали. ПСЖ проходит Баварию на пути к полуфиналу Лиги чемпионов. «Бавария» выиграла битву, но проиграла войну.

2. Челси пропустил гол в компенсированное время, но вышел в полуфинал. Потрясающий по красоте гол Тареми не спас Порту от вылета из Лиги чемпионов.

3. Камбэк не сотворили. Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии. Команда Натальи Зинченко не смогла завоевать путевку на чемпионат Европы.

4. Источник: клубы из Турции и Бельгии интересуются Довбиком. Форвард «Днепра-1» пользуется спросом на рынке.

5. Матч Шахтер - Динамо снова доверили обслуживать Монзуль. Екатерина Монзуль получила назначение на топ-матч.

6. Привет, Андрей! Обозреватель Sport.ua надеется увидеть Ярмоленко в «Динамо» уже в новом сезоне.

7. Вербич отрицает. Нацелен вернуться и помочь Динамо в этом сезоне. Словенский вингер не знает, когда сможет играть.

8. Переговоры по трансферу Шведа в Мехелен заморожены из-за перемен в Селтике. Летом в клубе из Глазго ожидаются серьезные перестановки, а потому шотландцы не хотят рубить с плеча.

9. Малиновский снова включен в сборную тура Серии А по версии WhoScored. Украинец сделал две голевых передачи в игре против «Фиорентины».

10. Билет в большой футбол. 5 топ-игроков, прошедших через скромный Гронинген. Когда путь наверх логично начинается снизу…