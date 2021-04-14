Бавария и Челси в полуфинале ЛЧ, интерес к Довбику, назначение Монзуль

Главные новости за 13-е апреля на Sport.ua

  • 14.04.2021 06:00
  • 242 просмотра
  • 0 комментариев
Бавария и Челси в полуфинале ЛЧ, интерес к Довбику, назначение Монзуль
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 апреля.

1. Не дожали. ПСЖ проходит Баварию на пути к полуфиналу Лиги чемпионов. «Бавария» выиграла битву, но проиграла войну.

2. Челси пропустил гол в компенсированное время, но вышел в полуфинал. Потрясающий по красоте гол Тареми не спас Порту от вылета из Лиги чемпионов.

3. Камбэк не сотворили. Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии. Команда Натальи Зинченко не смогла завоевать путевку на чемпионат Европы.

4. Источник: клубы из Турции и Бельгии интересуются Довбиком. Форвард «Днепра-1» пользуется спросом на рынке.

5. Матч Шахтер - Динамо снова доверили обслуживать Монзуль. Екатерина Монзуль получила назначение на топ-матч.

6. Привет, Андрей! Обозреватель Sport.ua надеется увидеть Ярмоленко в «Динамо» уже в новом сезоне.

7. Вербич отрицает. Нацелен вернуться и помочь Динамо в этом сезоне. Словенский вингер не знает, когда сможет играть.

8. Переговоры по трансферу Шведа в Мехелен заморожены из-за перемен в Селтике. Летом в клубе из Глазго ожидаются серьезные перестановки, а потому шотландцы не хотят рубить с плеча.

9. Малиновский снова включен в сборную тура Серии А по версии WhoScored. Украинец сделал две голевых передачи в игре против «Фиорентины».

10. Билет в большой футбол. 5 топ-игроков, прошедших через скромный Гронинген. Когда путь наверх логично начинается снизу…

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности