Рома
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Аякс
15.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Рома - Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Интрига еще жива

  • 12.04.2021 20:35
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Рома - Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© twitter.com/officialasroma

В четверг, 15-го апреля, в Риме на стадионе «Олимпико» в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги Европы местная «Рома» примет амстердамский «Аякс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первый поединок команд завершился со счетом 2:1 в пользу «Ромы». Несмотря на гостевую победу, думается, что «Аякс» еще и не думает сдаваться и обязательно поборется за путевку в полуфинал. Первая игра, по сути, была равной. Забей Душан Тадич пенальти при счете 1:0 и все могло закончиться с точностью до наоборот.

«Рома»

Римляне уверенно выступают в текущем розыгрыше Лиги Европы. Сначала они заняли первое место в группе с «Янг Бойз», «Клужем» и софийским ЦСКА, затем на стадии 1/16 финала дважды без проблем победили «Брагу», после чего также уверенно разобрались с «Шахтером» в 1/8 финала. Все это говорит о серьезных намерениях команды Паулу Фонсеки ко второму по престижности клубному турниру Старого Света. Победа в первом матче с «Аяксом» тоже об этом говорит. «Волки» всерьез нацелились завоевать европейский турнир и, возможно, именно таким образом забронировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

В чемпионате Италии у «Ромы» дела обстоят не лучшим образом. «Желто-красные» имеют в своем активе 54 очка и идут лишь седьмыми с отставанием в семь очков от зоны Лиги чемпионов. В последнем туре римляне выиграли у «Болоньи», но до этого была ничья с «Сассуоло» и поражение от «Наполи». Учитывая тот факт, что до конца сезона в Серии А осталось уже восемь туров, подопечным Фонсеки будет крайне сложно выйти в ЛЧ, а вот через Лигу Европы сделать это вполне реально.

«Аякс»

Для команды из столицы Нидерландов текущий еврокубковый сезон также пока складывается хорошо. Амстердамцы стали третьими в группе Лиги чемпионов с «Ливерпулем», «Аталантой» и «Мидтьюлланном». После этого аяксиды опустились в Лигу Европы, где в 1/16 финала дважды обыграли французский «Лилль», а в 1/8 финала также два раза разобрались со швейцарским «Янг Бойз». Безусловно, после первой игры с «Ромой» команда Эрика тен Хага не является фаворитом противостояния, но думается, что еще не все потеряно и «Аякс» непременно поборется. Скорее всего, «Аякс» забьет, поскольку последний раз уходил с поля без забитого мяча еще 9 декабря, когда проиграла «Аталанте (0:1).

В чемпионате Нидерландов у аяксидов все под контролем. Уверенное первое место и отрыв от второго «ПСВ» на 11 очков. Думается, что чемпионский титул команда уже не упустит, а значит, может бросить все силы на Лигу Европы.

История встреч

Соперники провели между собой лишь три встречи. До поединка недельной давности команды из Рима и Амстердама встречались на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2002/03 годов. Тогда «Аякс» добыл домашнюю победу, а на стадионе «Ромы» была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы:

«Рома»: Лопес, Ибаньес, Кристанте, Манчини, Калафьори, Верету, Диавара, Мхитарян, Педро, Пеллегрини, Джеко.

«Аякс»: Схерпен, Клайбер, Тимбер, Мартинес, Тальяфико, Альварес, Классен, Гравенберх, Энтони, Нерес, Тадич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.80 по линии Parimatch.

15 апреля, четверг

«Рома» – «Аякс» (первый матч - 2:1)
Рим. Стадион «Олимпико». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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