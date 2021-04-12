Челси
0 : 0
Порту
13.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Челси - Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Лондонцы в Севилье должны завершить начатое в первой игре

  • 12.04.2021 14:34
  • 88 просмотров
  • 0 комментариев
Челси - Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© UEFA

Во вторник, 13 апреля, в Севилье на нейтральном поле стадиона «Рамос Санчес Писхуан» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет «Порту».

«Челси»

Команда Томаса Тухеля, напомним, в первом четвертьфинальном поединке розыгрыша Лиги чемпионов обыграла португальцев со счетом 2:0. В середине первого тайма игры, которая, к слову, также проходила в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан», отличился Маунт, а под занавес гол забил Чилуэлл.

Путевку в 1/4-ю «синие» завоевали в успешной для себя борьбе с мадридским «Атлетико» на стадии 1/8-й. В выездной игре, которая была проведена в Бухаресте, лондонцы выиграли 1:0, а в ответном домашнем поединке на родном «Стэмфорд Бридж» добились еще одной победы уже со счетом 2:0.

Напомним, участником плей-офф «Челси» стал после победы в группе E основного турнира розыгрыша. В 6 матчах «аристократы» под руководством Фрэнка Лэмпарда, уволенного в конце января, одержали 4 победы при 2 ничьих. Таким образом, с 14 очками в активе они опередили «Севилью», которая финишировала второй.

В настоящий момент в таблице английской Премьер-лиги подопечные Тухеля занимают 5 место. В 31 матче они набрали 54 очка, добившись 15 побед, 9 раз сыграв вничью и проиграв в семи поединках. В последний игровой уик-энд «Челси» на выезде разгромил «Кристал Пэлас» (4:1), чем закрыл домашнее поражение в предыдущем туре от «Вест Бромвича» (2:5). К слову, поражение от «дроздов» стало для Томаса Тухеля первым во главе «Челси» после серии из 14 матчей без неудач (10 побед, 4 ничьи).

«Порту»

Команда Серджио Консейсау до стадии 1/4 финала чемпионского турнира добралась после успеха в противостоянии с «Ювентусом» в 1/8-й. На своем поле «Порту» обыграл туринцев со счетом 2:1. С аналогичным результатом, но уже в пользу итальянцев завершилось основное время ответной встречи. Командам пришлось продолжить борьбу в овертайме, где обмен голами оказался победным для португальцев. Проиграв 2:3, они за счет большего количества голов на выезде, оказались лучше «старой синьоры».

В плей-офф розыгрыша «Порту» прошел после второго места в группе С. В шести поединках группового этапа португальцы набрали 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение), и расположились вслед за «Манчестер Сити», который финишировал с 16 пунктами.

В турнирной таблице текущего чемпионата Португалии подопечные Консейсау занимают 2 место. У них в активе 60 очков после 26 матчей (18 побед, 6 ничьих, 2 поражения). Это на шесть пунктов меньше, нежели у единолично лидирующего «Спортинга», зато на три больше, чем у «Бенфики», которая замыкает топ-3. В 20 последних играх в национальном чемпионате «Порту» обходится без поражений (15 побед, 5 ничьих).

История встреч

На настоящий момент соперники провели между собой 9 матчей. Их встречи неизменно проходили в рамках Лиги чемпионов. На счету у «аристократов» 6 побед, включая в первом матче текущего противостояния на четвертьфинальной стадии розыгрыша (2:0). «Порту» победил в двух поединки. Одна игра завершилась вничью.

В лондонских играх команд ранее неизменно побеждал «Челси» - 4 победы с общим счетом 8:2.

Ориентировочные составы:

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Ковачич, Чилуэлл, Маунт, Зиеш, Жиру.

«Порту»: Марчесин, Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси, Отавио, Сержиу Оливейра, Урибе, Корона, Марегра, Тареми.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.84 по линии Parimatch.

13 апреля, вторник

«Челси» - «Порту»
Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан». Начало – в 22:00
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 2
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности