В воскресенье 11 апреля в матче 21-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу в Полтаве местная «Ворскла» будет принимать «Львов».

Соперники находятся на разных этажах турнирной таблицы, решая свои задачи. Полтавский клуб продолжает бороться за бронзовые награды и за место в еврокубке на следующий сезон. А для «Львова» сейчас главное не оказаться на последнем месте и остаться в элитном дивизионе. Интересно, что с новым наставником Анатолием Бессмертным, который работает в клубе чуть больше месяца, львовяне уже успели удивить многих любителей футбола, выиграв сперва у «Шахтера» 3:2, а затем крупно проиграв «Днепру-1» 1:5. На что они будут способны в предстоящем противостоянии сказать пока трудно.

Матч «Ворсла» - «Львов» пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало игры в 14.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ВОРСКЛА - ЛЬВОВ