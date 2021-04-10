21-й тур
Ворскла
0 : 0
Львов
11.04.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла - Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 10.04.2021 21:15
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Ворскла - Львов. Текстовая трансляция матча
© ФК Львов

В воскресенье 11 апреля в матче 21-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу в Полтаве местная «Ворскла» будет принимать «Львов». 

Соперники находятся на разных этажах турнирной таблицы, решая свои задачи. Полтавский клуб продолжает бороться за бронзовые награды и за место в еврокубке на следующий сезон. А для «Львова» сейчас главное не оказаться на последнем месте и остаться в элитном дивизионе. Интересно, что с новым наставником Анатолием Бессмертным, который работает в клубе чуть больше месяца, львовяне уже успели удивить многих любителей футбола, выиграв сперва у «Шахтера» 3:2, а затем крупно проиграв «Днепру-1» 1:5. На что они будут способны в предстоящем противостоянии сказать пока трудно.  

Матч «Ворсла» - «Львов» пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало игры в 14.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.     

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ВОРСКЛА - ЛЬВОВ

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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