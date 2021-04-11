Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Ворскла - Львов - 2:1

Кане (47), Кулач (50) - Довгий (73)

На 15-й минуте Альваро не реализовал пенальти

Махмутович (8), Чирьяк (27), Грисьо (28) - Якубу (14), Кане (32)

«Ворскла»: Ризнык, Якубу, Яворский, Чеснаков, Пердута, Скляр, Тилль, Луизао (Альюн, 46), Кане (Челядин, 82), Степанюк, Кулач

Запас: Ткаченко, Сапай, Ребенок, Семилет, Кравчук

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Сабино, 82), Брикнер (Довгий, 60), Семенив (Ременяк, 68), Чирьяк, Бусько (Лобай, 82), Альваро (Ренан, 60), Ныч

Запас: Костык, Захаркив, Михоби, Крушинский

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

82 мин. Замена у хозяев поля. Вместо Кане на поле вышел Челядин.

82 мин. Две замены у гостей. Вместо Грисьо и Бусько на проле вышли Сабино и Лобай

79 мин. Сейчас небольшое игровое преимущество у Львова.

76 мин. Пошла игра на встречных курсах, то одна команда атакует, то другая.

73 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 2:1 - Гол забил Алексей Довгий. После подачи углового на выходе ошибся Ризнык и Довгий головой с острого угла точно пробил в цель.

72 мин. Момент! Чирьяк пробил со средней дистанции, мяч летел в ворота, но попал в голову Якубу и вылетел на угловой.

70 мин. Бусько пробил издали мимо ворот.

68 мин. Еще одна замена у Львова. Вместо Семенива на поле вышел Ременяк.

65 мин. У Львова почти ничего не получается в атаке в отличие от первого тайма

63 мин. По-прежнему небольшое игровое преимущество у хозяев поля.

60 мин. Две замены у Львова. Вместо Брикнера и Альваро на поле вышли Довгий и Ренан.

56 мин. Гости явно не ожидали такого развития событий и явно обескуражены, а Ворскла продолжает много атаковать.

53 мин. Опасно! Брикнер пробивал примерно с линии штрафной площади и Ризнык в прыжке забрал мяч в руки.

50 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 2:0 - Гол забил Владислав Кулач. Ворскла буквально тут же увеличила свое преимущество. Кане из глубины поля сделал точную передачу на Кулача и тот, уверенно обработав мяч, вбежал в штрафную площадь и точно пробил мимо вратаря.

47 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:0 - Гол забил Ибрахим Кане. Затяжная атака Ворсклы с серией рикошетов завершилась тем, что мяч оказался у Кане и тот из пределов штрафной площади точно пробил в правый ближний угол.

46 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Луизао на поле вышел Альюн

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+1 мин. Арбитр компенсировал 2 минуты к основному времени первого тайма.

45 мин. Момент! Степанюк получил передачу на линии штрафной от Кане и сильно пробил под перекладину - голкипер гостей перевел мяч на угловой.

43 мин. Еще одна опасная атака от Львова, которую дальним ударом завершал Грисьо, но мяч пролетел рядом со штангой.

41 мин. Опасно! Альваро мог выбежать один на один с Ризныком, однако не сумел правильно подобрать ногу и мяч упустил за линию ворот.

40 мин. Еще один дальний удар от Бусько и мяч пролетел выше ворот.

38 мин. Опасно! Очередная атака Львова сперва завершалась ударом Ныча - мяч попал в защитника, а затем сильно с острого угла пробил Бусько. Ризнык мяч отбил, но боковой арбитр опять поднял флажок.

37 мин. Теперь офсайд у Кулача и снова сомнительный.

36 мин. Ошибка судьи на линии. Ныч убегал к воротам Ворсклы и был в правильном положении, но арбитр поднял флажок.

34 мин. Опасно! Тут же ответ от хозяев поля - Тилль головой пробил над перекладиной.

33 мин. Опасно! После розыгрыша штрафного Брикнер бил по воротам Ворсклы, но несильно и Ризнык легко среагировал на этот удар.

32 мин. Предупрежден Кане.

28 мин. Предупрежден Грисьо.

27 мин. Предупрежден Чирьяк за разговоры.

26 мин. Момент! Чирньяк пробил по воротам, мяч рикошетом от защитника попал к Нычу и тотоказался один на один с Ризныком, однако переиграть его не сумел.

23 мин. Атака Ворсклы завершилась неточной подачей в штрафную от Якубу.

21 мин. Альваро со штрафного выполнил навес в штрафную площадь полтавской команды, но Ризнык надежно сыграл и забрал мяч в руки.

18 мин. Гости явно огорчены неудачей, а Ворскла, наоборот, воспрянула и старается снова завладеть игровым преимуществом.

15 мин. Альваро не реализовал пенальти - Ризнык мяч парировал, а затем забрал мяч в руки.

14 мин. Предупрежден Якубу.

14 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Ворсклы. Якубу неудачно принял мяч в своей штрафной площади и пришлось сбтвать Грисьо.

11 мин. Еще один удар от Тилля из-за пределов штрафной площади, на этот раз неточный.

9 мин. Момент! Тилль со штрафного пробил под перекладину, но Ильющенков был внимателен и мяч отбил.

8 мин. Предупрежден Махмутович за фол против Кулача.

7 мин. Опасно! Контратака Львова завершалась ударом по воротам Ныча, но мяч попал в Кане и момент был упущен.

6 мин. Хозяева поля больше владеют мячом, но пока без ударов и острых моментов.

3 мин. Ворскла ответила своей атакой, в концовке которой Кулач сфолил в штрафной площади соперников.

2 мин. Первая атака гостей завершилась неточным навесом от Альваро.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В воскресенье 11 апреля в матче 21-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу в Полтаве местная «Ворскла» будет принимать «Львов».

Соперники находятся на разных этажах турнирной таблицы, решая свои задачи. Полтавский клуб продолжает бороться за бронзовые награды и за место в еврокубке на следующий сезон. А для «Львова» сейчас главное не оказаться на последнем месте и остаться в элитном дивизионе. Интересно, что с новым наставником Анатолием Бессмертным, который работает в клубе чуть больше месяца, львовяне уже успели удивить многих любителей футбола, выиграв сперва у «Шахтера» 3:2, а затем крупно проиграв «Днепру-1» 1:5. На что они будут способны в предстоящем противостоянии сказать пока трудно.

Матч «Ворсла» - «Львов» пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало игры в 14.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ВОРСКЛА - ЛЬВОВ