21-й тур
Десна
1 : 1
Александрия
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Десна – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча 21-го тура УПЛ

  • 10.04.2021 19:30
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Десна – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Десна Чернигов

В субботу, 10-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черниговская «Десна» и «Александрия». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:30.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Десна» – «Александрия» - 1:1

 Имереков, 33 – Ковалец, 29

Видео гола Ковальца

(новость обновляется)

События матча
33' ГОЛ ! Мяч забил Максим Имереков (Десна).
29' ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
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Источник — Sport.ua

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