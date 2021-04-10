Десна – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 10-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черниговская «Десна» и «Александрия». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:30.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Десна» – «Александрия» - 1:1
Имереков, 33 – Ковалец, 29
Видео гола Ковальца
(новость обновляется)
События матча
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Имереков (Десна).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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