Вторая лига. Карпаты обыграли Чернигов, Победа уступила Кривбассу

Состоялись два матча 16-го тура Второй лиги.
В группе А львовские «Карпаты» одолели на выезде «Чернигов», в группе Б «Победа» проиграла «Кривбассу».
Вторая лига. 16-й тур
«Чернигов» - «Карпаты» (Львов) - 0:1
Гол: Мудрик, 79
на 90+2' минуте Береза («Карпаты») не забил пенальти
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
«Кривбасс» - «Перемога» - 1:0
Гол: Черний, 23 (п)
на 90+2 минуте Ременюк («Кривбасс») не забил пенальти
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Источник — Sport.ua
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