Динамо - Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 17:00 начался матч УПЛ «Динамо» - «Днепр-1». Игра проходит на стадионе «Днепра», так как в первом круге игра проходила в Киеве.
В новости будут появляться видео голов, лучшие моменты и обзор матча.
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Источник — Sport.ua
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