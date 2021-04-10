30-й тур
Реал Мадрид
0 : 0
Барселона
10.04.2021 22:00

Реал - Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 30-го тура чемпионата Испании

  • 10.04.2021 12:09
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Реал - Барселона. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу 10 апреля в Мадриде состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Реал» будет принимать «Барселону».  Противостояние двух самых именитых клубов Испании состоится на стадионе имени Альфредо ди Стефано. 

«Сливочные» здорово провели первый поединок 1/4 финала Лиге чемпионов против «Ливерпуля» - 3:1. Особо стоит отметит дубль Жуниора Винисиуса и гол-красавец в исполнении Асенсио. Да и в Ла Лиге дела наладились - с конца января столичный клуб идет без поражений и с 63-мя очками находятся на третьем месте. 

«Барселона» из Лиги чемпионов вылетела еще в 1/8 от ПСЖ, посему направила все силы на внутренний чемпионат. В пяти последних турах «сине-гранатовые» смогли выиграть у «Севильи» - 2:0, «Осасуны» - 2:0, «Уэски» - 4:1, «Реала Сосьедада» - 6:1 и «Вальядолида» - 1:0. Подопечные Рональда Кумана идут вторыми, опережая «Реал» на два пункта.

Матч «Реал» - «Барселона» начнется в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник — Sport.ua

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