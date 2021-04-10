30-й тур
Реал Мадрид
2 : 1
Барселона
'65

Реал - Барселона - 2:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией матча 30-го тура чемпионата Испании

  • 10.04.2021 21:57
  • 10960 просмотров
  • 18 комментариев
Реал - Барселона - 2:1. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Испании по футболу. Примера. 30-й тур

«Реал» - «Барселона» - 2:1

 Бензема, 13, Кроос, 28 - Мингеса, 60

 Педри, 22, Араухо, 26

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Одриосола, 43) Милитао, Начо, Менди, Каземиру, Кроос, Модрич, Вальверде (Асенсио, 61) Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Альтубе, Одриосола, Марсело, Асенсио, Иско, Родриго, Диас

«Барселона»: Тер Штеген, Дест (Гризманн, 46) Араухо, Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс (Роберто, 65), де Йонг, Педри, Дембеле, Месси.

Запасные: Тенас, Пенья, Умтити, Фирпо, Пике, Пьянич, Пуиг, Курума, Роберто, Бретуэйт, Гризманн, Тринкан

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион: Альфредо Ди Стефано, Мадрид

 

63 мин. Вновь момент у Барсы - Месси пробивал, но бельгийский страж ворот спас!

 60 мин. ГОООООЛЛ!! Мингеса после прострела с левого фланга забивает в ворота Куртуа - 2:1!

58 мин. Здорово Реал защищается, Барсе непросто.

55 мин. Барселона вновь в атаке, момент у Гризманна, но офсайд. 

52 мин. Дождь и ветер сбивают футболистов с ног. Педри уже познал силу стихии, упав без помощи соперника.

49 мин. Гости в атаке. Дембеле свирепствует на правом фланге. 

 46 мин. Усиление атаки для Барсы. Гризманн поменял Деста. 

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. 2 минуты добавил арбитр к первому тайму. 

 43 мин. Одриосола поменял травмировавшегося Васкеса. 

40 мин. Настоящий ливень внезапно обрушился на уютный Альфредо ди Стефано. 

37 мин. Дембеле свалился в штрафной Реала, но арбитр не увидел нарушения. 

34 мин. МОМЕНТИЩЕ! Винисиус промчался левым флангом, отпасовал на Вальверде, который попал в штангу! Добивание от Васкеса - во вратаря.

31 мин. Да уж, два удара в створ - два гола!

 28 мин. ГООООООООЛЛЛ!! Кроос со штрафного и благодаря нескольким рикошетам удваивает счет - 2:0!

25 мин. Бензема просто везде. На сей раз француз на правом фланге защиты отобрал мяч у де Йонга.

 22 мин. Педри сбил Каземиро и отметился желтой. 

19 мин. Контролируют мяч сливочные, играют через быстрый короткий пас. 

16 мин. В атаке хозяева правым флангом, вновь Вальверде едва не накрутил оппонента.

 13 мин. Вот это ГОООООЛЛЛАСССООО!!! Вальверде обыграл защитника, отдал на Васкеса - прострел и Бензема пяткой переправляет мяч в ворота - 1:0!!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мин. Реалисты стали поджимать соперника. Бензема активничает, несколько обострений уже от француза. 

8 мин. Пошли фолы. За 30 секунд два удара по ногам: сначала подбили Мингасу, а после - Каземиро. 

5 мин. Гости высоко прессингуют Реал. И удачно, забирают мяч у сливочных. 

2 мин. Барселона пока что больше с мячом.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу 10 апреля в Мадриде состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Реал» будет принимать «Барселону».  Противостояние двух самых именитых клубов Испании состоится на стадионе имени Альфредо ди Стефано. 

«Сливочные» здорово провели первый поединок 1/4 финала Лиге чемпионов против «Ливерпуля» - 3:1. Особо стоит отметит дубль Жуниора Винисиуса и гол-красавец в исполнении Асенсио. Да и в Ла Лиге дела наладились - с конца января столичный клуб идет без поражений и с 63-мя очками находятся на третьем месте. 

«Барселона» из Лиги чемпионов вылетела еще в 1/8 от ПСЖ, посему направила все силы на внутренний чемпионат. В пяти последних турах «сине-гранатовые» смогли выиграть у «Севильи» - 2:0, «Осасуны» - 2:0, «Уэски» - 4:1, «Реала Сосьедада» - 6:1 и «Вальядолида» - 1:0. Подопечные Рональда Кумана идут вторыми, опережая «Реал» на два пункта.

Матч «Реал» - «Барселона» начнется в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Мессинг
      Мессинг, 10.04.2021 23:20
    0
    Хороший горбыль залетел)
    Ссылка
    Мессинг
      Мессинг, 10.04.2021 23:11
    0
    Погодка шепчет...
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 10.04.2021 23:04
    0
    Ёкарный Бабай, 10.04.2021 22:58
    Все ждем когда пенсионеры из Реала играть перестанут, средний возраст в команде 27 лет, в той же Барсе 25. А Зидан их походу кровью девственниц поит. Если выиграет с ними чемпионат и ЛЧ вот это будет номер. Капелло уже недавно заявил, что Зидан выдающийся тренер.
    Чет по игре не видно ,что пенсионеры. Бегают как молодые лоси))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.04.2021 22:58
    0
    Все ждем когда пенсионеры из Реала играть перестанут, средний возраст в команде 27 лет, в той же Барсе 25. А Зидан их походу кровью девственниц поит. Если выиграет с ними чемпионат и ЛЧ вот это будет номер. Капелло уже недавно заявил, что Зидан выдающийся тренер.
    Ссылка
    Мессинг
      Мессинг, 10.04.2021 22:51
    0
    BekXanov, 10.04.2021 22:45
    Барсе настало время перестраивать команду.Месси на выход.
    В Зарю.
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 10.04.2021 22:49
    +1
    Очень хороший первый тайм. Реал пока получше смотрится. Надеюсь доведут дело до победы! Hala Madrid!
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 10.04.2021 22:45
    +1
    Барсе настало время перестраивать команду.Месси на выход.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 10.04.2021 22:41
    +2
    Крутую форму Реал набрал. После того как он обыграл Ливерпуль ( который к слову на 400 млн по моему дороже ), наверное очень реальный претендент на выигрыш ЛЧ
    Хотя, мне хочется чтобы выиграл МС или ПСЖ
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.04.2021 22:39
    0
    Сегодня Барса - дно.
    Значит Месси на дне, там лючок есть.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 10.04.2021 22:35
    0
    ой, ну і момент
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 10.04.2021 22:34
    +2
    xxxxxxxxxxxxххх, 10.04.2021 22:30
    Давненько не смотрел Барселону....где же Месси?
    забиває голи алавесам і ейбарам
    Ссылка
    Мессинг
      Мессинг, 10.04.2021 22:34
    0
    Ара ухо Барсе
    Стадион бурлит.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 10.04.2021 22:30
    0
    Давненько не смотрел Барселону....где же Месси?
    Ссылка
    Мессинг
      Мессинг, 10.04.2021 22:28
    0
    Имереков раньше пяткой сегодня забил.
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 10.04.2021 22:28
    0
    Второй пошел))
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 10.04.2021 22:18
    +1
    Прекрасный гол Реала.
    Все таки несколько он по другому выглядит нежели с Шахтером
    Ссылка
    Surkis-fuflo
    online
      Surkis-fuflo, 10.04.2021 22:17
    -3
    А ось так починати матч не треба!
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 10.04.2021 22:14
    +4
    Бензин в красоте))
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 10.04.2021 22:14
    +4
    Бензин в красоте))
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 10.04.2021 22:41
    +2
    Крутую форму Реал набрал. После того как он обыграл Ливерпуль ( который к слову на 400 млн по моему дороже ), наверное очень реальный претендент на выигрыш ЛЧ
    Хотя, мне хочется чтобы выиграл МС или ПСЖ
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 10.04.2021 22:34
    +2
    xxxxxxxxxxxxххх, 10.04.2021 22:30
    Давненько не смотрел Барселону....где же Месси?
    забиває голи алавесам і ейбарам
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 10.04.2021 22:49
    +1
    Очень хороший первый тайм. Реал пока получше смотрится. Надеюсь доведут дело до победы! Hala Madrid!
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 10.04.2021 22:45
    +1
    Барсе настало время перестраивать команду.Месси на выход.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 10.04.2021 22:18
    +1
    Прекрасный гол Реала.
    Все таки несколько он по другому выглядит нежели с Шахтером
    Ссылка
    Мессинг
      Мессинг, 10.04.2021 23:20
    0
    Хороший горбыль залетел)
    Ссылка
    Мессинг
      Мессинг, 10.04.2021 23:11
    0
    Погодка шепчет...
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 10.04.2021 23:04
    0
    Ёкарный Бабай, 10.04.2021 22:58
    Все ждем когда пенсионеры из Реала играть перестанут, средний возраст в команде 27 лет, в той же Барсе 25. А Зидан их походу кровью девственниц поит. Если выиграет с ними чемпионат и ЛЧ вот это будет номер. Капелло уже недавно заявил, что Зидан выдающийся тренер.
    Чет по игре не видно ,что пенсионеры. Бегают как молодые лоси))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.04.2021 22:58
    0
    Все ждем когда пенсионеры из Реала играть перестанут, средний возраст в команде 27 лет, в той же Барсе 25. А Зидан их походу кровью девственниц поит. Если выиграет с ними чемпионат и ЛЧ вот это будет номер. Капелло уже недавно заявил, что Зидан выдающийся тренер.
    Ссылка
    Мессинг
      Мессинг, 10.04.2021 22:51
    0
    BekXanov, 10.04.2021 22:45
    Барсе настало время перестраивать команду.Месси на выход.
    В Зарю.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.04.2021 22:39
    0
    Сегодня Барса - дно.
    Значит Месси на дне, там лючок есть.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 10.04.2021 22:35
    0
    ой, ну і момент
    Ссылка
    Мессинг
      Мессинг, 10.04.2021 22:34
    0
    Ара ухо Барсе
    Стадион бурлит.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 10.04.2021 22:30
    0
    Давненько не смотрел Барселону....где же Месси?
    Ссылка
    Мессинг
      Мессинг, 10.04.2021 22:28
    0
    Имереков раньше пяткой сегодня забил.
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 10.04.2021 22:28
    0
    Второй пошел))
    Ссылка
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