Чемпионат Испании по футболу. Примера. 30-й тур

«Реал» - «Барселона» - 2:1

Бензема, 13, Кроос, 28 - Мингеса, 60

Педри, 22, Араухо, 26

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Одриосола, 43) Милитао, Начо, Менди, Каземиру, Кроос, Модрич, Вальверде (Асенсио, 61) Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Альтубе, Одриосола, Марсело, Асенсио, Иско, Родриго, Диас

«Барселона»: Тер Штеген, Дест (Гризманн, 46) Араухо, Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс (Роберто, 65), де Йонг, Педри, Дембеле, Месси.

Запасные: Тенас, Пенья, Умтити, Фирпо, Пике, Пьянич, Пуиг, Курума, Роберто, Бретуэйт, Гризманн, Тринкан

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион: Альфредо Ди Стефано, Мадрид

63 мин. Вновь момент у Барсы - Месси пробивал, но бельгийский страж ворот спас!

60 мин. ГОООООЛЛ!! Мингеса после прострела с левого фланга забивает в ворота Куртуа - 2:1!

58 мин. Здорово Реал защищается, Барсе непросто.

55 мин. Барселона вновь в атаке, момент у Гризманна, но офсайд.

52 мин. Дождь и ветер сбивают футболистов с ног. Педри уже познал силу стихии, упав без помощи соперника.

49 мин. Гости в атаке. Дембеле свирепствует на правом фланге.

46 мин. Усиление атаки для Барсы. Гризманн поменял Деста.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. 2 минуты добавил арбитр к первому тайму.

43 мин. Одриосола поменял травмировавшегося Васкеса.

40 мин. Настоящий ливень внезапно обрушился на уютный Альфредо ди Стефано.

37 мин. Дембеле свалился в штрафной Реала, но арбитр не увидел нарушения.

34 мин. МОМЕНТИЩЕ! Винисиус промчался левым флангом, отпасовал на Вальверде, который попал в штангу! Добивание от Васкеса - во вратаря.

31 мин. Да уж, два удара в створ - два гола!

28 мин. ГООООООООЛЛЛ!! Кроос со штрафного и благодаря нескольким рикошетам удваивает счет - 2:0!

25 мин. Бензема просто везде. На сей раз француз на правом фланге защиты отобрал мяч у де Йонга.

22 мин. Педри сбил Каземиро и отметился желтой.

19 мин. Контролируют мяч сливочные, играют через быстрый короткий пас.

16 мин. В атаке хозяева правым флангом, вновь Вальверде едва не накрутил оппонента.

13 мин. Вот это ГОООООЛЛЛАСССООО!!! Вальверде обыграл защитника, отдал на Васкеса - прострел и Бензема пяткой переправляет мяч в ворота - 1:0!!

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

11 мин. Реалисты стали поджимать соперника. Бензема активничает, несколько обострений уже от француза.

8 мин. Пошли фолы. За 30 секунд два удара по ногам: сначала подбили Мингасу, а после - Каземиро.

5 мин. Гости высоко прессингуют Реал. И удачно, забирают мяч у сливочных.

2 мин. Барселона пока что больше с мячом.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу 10 апреля в Мадриде состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Реал» будет принимать «Барселону». Противостояние двух самых именитых клубов Испании состоится на стадионе имени Альфредо ди Стефано.

«Сливочные» здорово провели первый поединок 1/4 финала Лиге чемпионов против «Ливерпуля» - 3:1. Особо стоит отметит дубль Жуниора Винисиуса и гол-красавец в исполнении Асенсио. Да и в Ла Лиге дела наладились - с конца января столичный клуб идет без поражений и с 63-мя очками находятся на третьем месте.

«Барселона» из Лиги чемпионов вылетела еще в 1/8 от ПСЖ, посему направила все силы на внутренний чемпионат. В пяти последних турах «сине-гранатовые» смогли выиграть у «Севильи» - 2:0, «Осасуны» - 2:0, «Уэски» - 4:1, «Реала Сосьедада» - 6:1 и «Вальядолида» - 1:0. Подопечные Рональда Кумана идут вторыми, опережая «Реал» на два пункта.

Матч «Реал» - «Барселона» начнется в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.