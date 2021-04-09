ФОТО. Голый забег. Фанат заменил зрителей на матче Гранада - МЮ

8 апреля в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» принимала «Манчестер Юнайтед». «МЮ» одержал победу (2:0) с голами Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша.
На пятой минуте матча на поле выбежал полностью голый мужчина. Стрикером оказался испанец Ольмо Гарсия. Нудист пробрался на стадион еще в 7 утра, за 14 часов до матча, и накрылся брезентом.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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