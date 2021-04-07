Бавария
2 : 3
ПСЖ
'87   ТВ-трансляция: 

Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видео голов и обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 07.04.2021 23:00
  • 2861 просмотр
  • 1 комментарий
Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля в 22:00 в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «ПСЖ».

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд

Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 3 мин.

ГОЛ! 0:2. Маркиньос, 28 мин.

ГОЛ! 1:2. Эрик Шупо-Мотинг, 38 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:2. Томас Мюллер, 60 мин.

ГОЛ! 2:3. Килиан Мбаппе, 68 мин.

События матча
68' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
60' ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
37' ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
28' ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
3' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 07.04.2021 22:38
    +1
    та де ж відухи? чого такі затримки?
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 07.04.2021 22:38
    +1
    та де ж відухи? чого такі затримки?
    Ссылка
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