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Реал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

«Реал» принимает «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 06.04.2021 23:22
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Реал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 апреля «Реал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов дома примет «Ливерпуль». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Составы команд:

«Реал»: Куртуа – Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор
Запас: Лунин, Альтубе, Марсело, Вальверде, Одриосола, Иско, Мариано Диас, Родриго, Аррибас, Чуст

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Филлипс, Кабак, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Кейта – Мане, Жота, Салах
Запас: Адриан, Дэвис, Тиаго, Милнер, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Цимикас, Шакири, Дэвис, Уильямс, Кэйн

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 - Винисиус Жуниор, 27-я минута:

2:0 - Марко Асенсио, 36-я минута:

2:1 - Мохамед Салах, 51-я минута:

События матча
65' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
51' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
36' ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
27' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua

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