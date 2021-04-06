Сегодня, 6 апреля «Реал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов дома примет «Ливерпуль». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Составы команд:
«Реал»: Куртуа – Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор
Запас: Лунин, Альтубе, Марсело, Вальверде, Одриосола, Иско, Мариано Диас, Родриго, Аррибас, Чуст
«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Филлипс, Кабак, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Кейта – Мане, Жота, Салах
Запас: Адриан, Дэвис, Тиаго, Милнер, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Цимикас, Шакири, Дэвис, Уильямс, Кэйн
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 - Винисиус Жуниор, 27-я минута:
2:0 - Марко Асенсио, 36-я минута:
2:1 - Мохамед Салах, 51-я минута:
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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