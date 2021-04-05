Манчестер Сити - Боруссия Д. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 05.04.2021 21:05
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Манчестер Сити - Боруссия Д. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6-го апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Матч пройдет в Манчестере, на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Горожане» на всех фронтах мчаться к чемпионству в АПЛ. На выходных команда Хосепа Гвардиолы на выезде одержала очередную уверенную викторию над дерзким и брутальным «Лестером» - 2:0. Александр Зинченко и Ко в прекрасном настроении и с отличными результатами подходят к предстоящему противостоянию и в Лиге чемпионов. К тому же, опыт побед над «Боруссиями» уже имеется. В 1/8 финала ЛЧ «Сити» без проблем прошел «Боруссию» из Менхенгладбаха. Оба матча завершились со счетом 2:0 в пользу англичан.

А вот «шмели» в Бундеслиге лишь пятые. А на уикенде и вовсе провалили домашний поединок против «Айнтрахта» - 1:2. И самое ужасное, что эта неудача практически перечеркнула все надежды Дортмунда на попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Плюс ко всему не утихают слухи о возможном отьезде в другой клуб звездного Эрлинга Холанда. Вот и думай, как после такого «Ман Сити» побеждать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «Боруссия».  

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Источник — Sport.ua

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