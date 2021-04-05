В среду, 7 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором немецкая «Бавария» примет французский ПСЖ.
Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Бавария» – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Бавария» – ПСЖ покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бавария» – ПСЖ.
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Источник — Sport.ua
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