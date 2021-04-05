Бавария
0 : 0
ПСЖ
07.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

На что способен немецкий гранд без Роберта Левандовски?

  • 05.04.2021 13:00
  • 204 просмотра
  • 0 комментариев
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и французским ПСЖ. Поединок пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Бавария» в прошлом году выиграла Лигу чемпионов и в этом собирается защитить чемпионский титул. Свою группу команда Ханса-Дитера Флика уверенно выиграла, набрав 16 очков из 18 возможным. Да и вничью с мадридским «Атлетико» чемпион Германии сыграл полурезервным составом, когда задача выхода в плей-офф уже была решена.

В 1/8 финала мюнхенский клуб дважды выиграл у римского «Лацио»: сначала на выезде со счетом 4:1, а затем на своем поле – 2:1. Теперь же соперник гораздо сильнее, с невероятно звездным составом. И главной проблемой для «Баварии» является тот факт, что главный бомбардир команды Роберт Левандовски пропустит оба четвертьфинальных поединка.

32-летний нападающий получил повреждение в матче сборной Польши с Андоррой (3:0). У футболиста растяжения связок колена. В этом сезоне Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей, в которых забил 42 гола и отдал восемь результативных передач. Поэтому очевидно, что без него выйти в четвертьфинал немецкой команде будет невероятно сложно.

ПСЖ на групповом раунде хоть и потерпел два поражения, но это ничуть не помешало чемпиону Франции выйти в плей-офф, правда из-за неоднозначных результатов руководству пришлось сменить главного тренера. Томас Тухель был отправлен в отставку, а его место занял Маурисио Почеттино.

Под руководством аргентинского специалиста парижане сейчас с трудом ведут борьбу за чемпионство с «Лиллем», на минувших выходных они проиграли ему важный матч со счетом 0:1. Но все же на Лигу чемпионов у ПСЖ особая мотивация, ведь клуб давно мечтает триумфовать в турнире.

Победа над каталонской «Барселоной» (4:1, 1:1) доказала, что французский гранд способен бороться за победу в турнире, и, если удастся пройти «Баварию», именно ПСЖ будет главным претендентом на триумф. Многое решит первый матч, тому, кто проиграет, будет непросто переломить ход противостояния в ответной встрече.

Ориентировочные составы

«Бавария»: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Дэвис, Рока, Горецка, Сане, Мюллер, Гнабри, Шупо-Мотинг.

ПСЖ: Навас – Керер, ﻿Маркиньос, Кимпембе, ﻿Диалло, Гуэй, Эррера, Ди Мария, Неймар, Мбаппе﻿, Кин.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

7 апреля, среда

«Бавария» – ПСЖ
Мюнхен. Стадион «Альянц Арена». 22:00
БАВАРИЯ — ПСЖ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2» и видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности