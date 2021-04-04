ВИДЕО. Тренер Реал Сосьедада выдал эпичный перфоманс на пресс-конференции

Вчера «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании, обыграв в финале другой баскский клуб, «Атлетик» Бильбао.
На послематчевой пресс-конференции наставник «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль надел на себя футболку и шарф клуба и выдал эпичный перфоманс, пропев слова из клубного гимна:
💙 ERREALA ALE!— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 3, 2021
💙 IRABAZI ARTE!
💙 BETI EGONGO GARA ZUREKIN!
💙 IMANOL #Gurekin | #AurreraReala pic.twitter.com/S4Tvix2QVi
Альгуасиль является воспитанником «Реал Сосьедада», и до того, как возглавить первую команду басков, много лет работал с молодежными командами «Сосьедада».
Источник — Twitter
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