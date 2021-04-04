ВИДЕО. Тренер Реал Сосьедада выдал эпичный перфоманс на пресс-конференции

Вчера «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании, обыграв в финале другой баскский клуб, «Атлетик» Бильбао.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль надел на себя футболку и шарф клуба и выдал эпичный перфоманс, пропев слова из клубного гимна:

Альгуасиль является воспитанником «Реал Сосьедада», и до того, как возглавить первую команду басков, много лет работал с молодежными командами «Сосьедада».