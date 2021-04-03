В воскресенье, 4 апреля, состоится встреча 20-го тура УПЛ, в которой «Минай» принимает «Колос». Матч пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.
Команды решают разные турнирные задачи. «Минай» находится на дне таблицы, всего на одно очко опережая аутсайдера, львовский «Рух». А «Колос» борется за попадание в зону еврокубков. Так что очки нужны как одним, так и другим. Поэтому наверняка болельщиков ждет напряженный поединок!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Колос».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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