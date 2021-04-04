Украинская Премьер-лига. 20 тур

«Минай» – «Колос» – 0:0



Ильин (28).

«Минай»: Попович – Сакив, Матич, Лопырёнок, Маембе – Петрусенко, Пыняшко – Нуриев, Ткачук, Кожанов – Шиндер.

Запасные: Каниболоцкий, Малепе, Огбонная, Снижко, Милевский, Багайоко, Чушенко, Бойко, Ахмедзаде.

«Колос»: Волынец – Ильин, Черноморец, Гавриш, Петров – Кравченко, Милько, Ориховский, Чурко – Антюх, Лысенко.

Запасные: Кучерук, Новак, Ром, Зозуля, Нгамба, Смирный, Мамаду, Хлёбас, Исаенко.

Стадион «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



43 мин. Лысенко оказался вне игры.



41 мин. Угловой Колоса справа - голкипер уверенно поймал мяч.

40 мин. Шиндер забежал в офсайд.

37 мин. Упал темп игры. Команды ждут свистка на перерыв?

34 мин. Игра в середине поля, между штрафными.

31 мин. Ухххх! Гости разыграли стандарт, Лысенко пробил. Мяч задел защитника, Милько имел все шансы добить, но не попал как следует по мячу!

28 мин. Ильин наказан за срыв атаки на половине поля Миная.

28 мин. Опасно! После прострела Ильина справа Антюх принял пас и пробил в ближнюю девятку - вратарь тянет! Гости разыграли угловой слева.

26 мин. Шиндер оказался в положении вне игры.

24 мин. Какой шанс! Лысенко выскочил один на один, но Попович смело бросился в ноги форварду и отбил мяч!

22 мин. Угловой хозяев слева - мяч выбит. Корнер справа - и снова защитник выиграл воздух.

19 мин. Чурко подавал со штрафного справа - мяч выбит.

17 мин. Угловой Миная справа - мяч выбит.

16 мин. Кожанов подавал справа - защитник выбил мяч.

14 мин. Хозяева не могут выйти из обороны, Колос владеет мячом.

11 мин. Моментище! Кравченко подавал справа, Лысенко прицельно, без помех пробил головой - мяч угодил в ШТАНГУ и отскочил в руки Поповичу!

9 мин. Антюх неудачно добивал отскок, но Чурко подставил ногу. Мяч полетел в дальний угол ворот - вратарь накрыл.

8 мин. Еще один навес со штрафного с правого фланга атаки Колоса - и снова вратарь уверенно играет на выходе, выбивая мяч.

6 мин. Ориховский бил в касание из сложного положения - неточно.

5 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

2 мин. Навес гостей со штрафного справа - вратарь выбил мяч кулаками.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в голубом, гости - в черном.

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 4 апреля, состоится встреча 20-го тура УПЛ, в которой «Минай» принимает «Колос». Матч пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды решают разные турнирные задачи. «Минай» находится на дне таблицы, всего на одно очко опережая аутсайдера, львовский «Рух». А «Колос» борется за попадание в зону еврокубков. Так что очки нужны как одним, так и другим. Поэтому наверняка болельщиков ждет напряженный поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Колос».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА