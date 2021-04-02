РЯБОКОНЬ: Калитвинцеву нужно время. Тренеров его уровня в Украине не много

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь рассказал о подготовке своей команды к матчу 20-го тура УПЛ против донецкого «Олимпика» (3 апреля):
«Мы просмотрели все игры. Рисунок игры меняется. Не сомневаюсь, что Калитвинцеву удастся создать боеспособный коллектив.
На все нужно время. Тренеров такого уровня не так много в Украине. Со всей серьезностью готовимся к матчу».
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Источник — ТК Футбол
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