Изобрели новую тактику. Игроков сборной России высмеяли после матча ЧМ

Курьезный эпизод произошел в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Словакии и России (2:1).
Когда на 38-й минуте Милан Шкриньяр головой поразил ворота Антона Шунина, защитники сборной России Георгий Джикия и Марио Фернандес опекали не соперников, а держали друг друга! Над этим ляпом смеются и эксперты, и журналисты, и болельщики в Твиттере:
Алексей Андронов: «Действия Джикии и Марио Фернандеса при голе – это будет мем дня. Однозначно. Такого я не видел никогда».
Александр Боярский: «Черчесов изобрел новую тактику. Теперь на стандартах мы держим друг друга, а не соперника! Что это было, Марио и Джикия?»
Найдете себе кого-нибудь, кто будет вас опекать так же, как Фернандес Джикию. pic.twitter.com/wciXbqAWVf— Азамат Абкадыров (@azkadroff) March 30, 2021
Когда под утро выходишь с другом из бара🍻#Джикия #Фернандес #СловакияРоссия pic.twitter.com/Z73ybVO4P8— Denis Al-Yusifi (@all_yousee) March 30, 2021
Зачем Фернандес держал Джикию? Гениальная схема Стаса? pic.twitter.com/Bj2qZ7FNbb— СРА4ТВ (@sra4tv) March 30, 2021
Видеообзор матча Словакия – Россия – 2:1 (Шкриньяр, 38, Мак, 74 – Фернандес, 71).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Мак (Словакия).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Фернандес (Россия).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Словакия).
Источник — Sport.ua
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