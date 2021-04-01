Изобрели новую тактику. Игроков сборной России высмеяли после матча ЧМ

Курьезный эпизод произошел в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Словакии и России (2:1).

Когда на 38-й минуте Милан Шкриньяр головой поразил ворота Антона Шунина, защитники сборной России Георгий Джикия и Марио Фернандес опекали не соперников, а держали друг друга! Над этим ляпом смеются и эксперты, и журналисты, и болельщики в Твиттере:

Алексей Андронов: «Действия Джикии и Марио Фернандеса при голе – это будет мем дня. Однозначно. Такого я не видел никогда».

Александр Боярский: «Черчесов изобрел новую тактику. Теперь на стандартах мы держим друг друга, а не соперника! Что это было, Марио и Джикия?»

Найдете себе кого-нибудь, кто будет вас опекать так же, как Фернандес Джикию. pic.twitter.com/wciXbqAWVf — Азамат Абкадыров (@azkadroff) March 30, 2021

Зачем Фернандес держал Джикию? Гениальная схема Стаса? pic.twitter.com/Bj2qZ7FNbb — СРА4ТВ (@sra4tv) March 30, 2021

Видеообзор матча Словакия – Россия – 2:1 (Шкриньяр, 38, Мак, 74 – Фернандес, 71).