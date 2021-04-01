Словакия
2 : 1
Россия
30.03.2021, FT

Изобрели новую тактику. Игроков сборной России высмеяли после матча ЧМ

Георгий Джикия и Марио Фернандес опекали не соперников, а держали друг друга

  • 01.04.2021 21:35
  • 4148 просмотров
  • 8 комментариев
Изобрели новую тактику. Игроков сборной России высмеяли после матча ЧМ
© Twitter

Курьезный эпизод произошел в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Словакии и России (2:1).

Когда на 38-й минуте Милан Шкриньяр головой поразил ворота Антона Шунина, защитники сборной России Георгий Джикия и Марио Фернандес опекали не соперников, а держали друг друга! Над этим ляпом смеются и эксперты, и журналисты, и болельщики в Твиттере:

Алексей Андронов: «Действия Джикии и Марио Фернандеса при голе – это будет мем дня. Однозначно. Такого я не видел никогда».

Александр Боярский: «Черчесов изобрел новую тактику. Теперь на стандартах мы держим друг друга, а не соперника! Что это было, Марио и Джикия?»

Видеообзор матча Словакия – Россия – 2:1 (Шкриньяр, 38, Мак, 74 – Фернандес, 71).

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Мак (Словакия).
71' ГОЛ ! Мяч забил Марио Фернандес (Россия).
38' ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Словакия).
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Standard
      Standard, 01.04.2021 22:39
    0
    Джикія тримав Маріо, що в цей момент робив Дзюба
    Ссылка
    pleshivyy.v
      pleshivyy.v, 01.04.2021 22:15
    +7
    Рашка пидоРашка. Такие и футболисты
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 01.04.2021 22:15
    +7
    Раша гудбай, мокши есть мокши Бездари! Нация лентяев!
    Ссылка
    _kli4ko_v_o4ko.
    online
      _kli4ko_v_o4ko., 01.04.2021 22:14
    -16
    Igor Игорь, 01.04.2021 22:12
    Страна πидаров и алкоголиков
    украина?
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 01.04.2021 22:12
    +8
    Страна πидаров и алкоголиков
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 01.04.2021 22:08
    +9
    Спасибо поржал
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 01.04.2021 22:00
    +7
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 01.04.2021 21:52
    +2
    Не изобрели, а как всегда украли. Джон Терри с одноклубником когда-то устроили обнимашки в Челси во время подачи углового. Кто найдет это видео тот молодец.
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 01.04.2021 22:08
    +9
    Спасибо поржал
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 01.04.2021 22:12
    +8
    Страна πидаров и алкоголиков
    Ссылка
    pleshivyy.v
      pleshivyy.v, 01.04.2021 22:15
    +7
    Рашка пидоРашка. Такие и футболисты
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 01.04.2021 22:15
    +7
    Раша гудбай, мокши есть мокши Бездари! Нация лентяев!
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 01.04.2021 22:00
    +7
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 01.04.2021 21:52
    +2
    Не изобрели, а как всегда украли. Джон Терри с одноклубником когда-то устроили обнимашки в Челси во время подачи углового. Кто найдет это видео тот молодец.
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 01.04.2021 22:39
    0
    Джикія тримав Маріо, що в цей момент робив Дзюба
    Ссылка
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