Турнирная таблица. Молодежка Ротаня заняла последнее место на Antalya Cup

29 марта молодежная сборная Украины U-21 завершила выступления на международном турнире в Турции Antalya Cup 2021.

Команда Руслана Ротаня заняла последнее место, набрав лишь 1 очко из 9 возможных. Каждая из 6 команд провела по 3 матча. Победителем стала команда Словакии U-21.

На турнире в Турции молодежка Украины проиграла Болгарии (1:2), сыграла вничью с Узбекистаном (1:1), а в последней игре уступила Словакии (2:3), ведя в счете в два мяча.

Antalya Cup 2021

24.03.2021

16:00. Северная Македонія – Казахстан – 1:2

– 1:2 16:00. Украина – Болгария – 1:2

25.03.2021

16:00. Узбекистан – Словакия – 0:2

26.03.2021

16:00. Болгария – Казахстан – 3:1

27.03.2021

16:00 Словакия – Северная Македония – 2:2

16:00 Украина – Узбекистан – 1:1

29.03.2021

16:00. Узбекистан – Казахстан – 2:0

– Казахстан – 2:0 17:30. Северная Македония – Болгария – 5:1

– Болгария – 5:1 18:00. Украина – Словакия – 2:3

Итоговая турнирная таблица