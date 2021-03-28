БУДКОВСКИЙ: «У Ордеца грабитель пытался отжать телефон с пистолетом»

Форвард черниговской «Десны» Филипп Будковский рассказал историю о том, как его бывший партнер по команде «Шахтер» Иван Ордец убегал от грабителя с пистолетом:
«Была одна история с Ваней Ордецом, еще в академии было. Телефон ему только подарили, он шел с парнем из столовой, музыку слушал.
Подошел человек какой-то, было темно на улице, газовый пистолет был, что ли. Говорит: «Давайте телефон сюда и можете идти». Ну, Ордец не растерялся и начал убегать, еще и кричал: «Попробуй в меня попасть» (смеется).
Источник — Брутальный футбол
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