БУДКОВСКИЙ: «У Ордеца грабитель пытался отжать телефон с пистолетом»

Ордец не растерялся и начал убегать, еще и кричал: «Попробуй в меня попасть»

  • 28.03.2021 22:27
  • 3876 просмотров
  • 5 комментариев
БУДКОВСКИЙ: «У Ордеца грабитель пытался отжать телефон с пистолетом»
© ФК Шахтер. Иван Ордец

Форвард черниговской «Десны» Филипп Будковский рассказал историю о том, как его бывший партнер по команде «Шахтер» Иван Ордец убегал от грабителя с пистолетом:

«Была одна история с Ваней Ордецом, еще в академии было. Телефон ему только подарили, он шел с парнем из столовой, музыку слушал.

Подошел человек какой-то, было темно на улице, газовый пистолет был, что ли. Говорит: «Давайте телефон сюда и можете идти». Ну, Ордец не растерялся и начал убегать, еще и кричал: «Попробуй в меня попасть» (смеется).

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Источник — Брутальный футбол

(24 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.03.2021 23:09
    +1
    Рисковый парень, а если бы ствол настоящий был?
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 28.03.2021 22:51
    +4
    Обычные донецкие будни
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 28.03.2021 22:43
    0
    Смешно, конечно
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 28.03.2021 22:43
    0
    Кто с пистолетом - телефон или грабитель ?
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 28.03.2021 22:36
    +8
    До москвы добежал, так убегал .
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 28.03.2021 22:36
    +8
    До москвы добежал, так убегал .
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 28.03.2021 22:51
    +4
    Обычные донецкие будни
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.03.2021 23:09
    +1
    Рисковый парень, а если бы ствол настоящий был?
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 28.03.2021 22:43
    0
    Смешно, конечно
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 28.03.2021 22:43
    0
    Кто с пистолетом - телефон или грабитель ?
    Ссылка
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