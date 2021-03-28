Украина – Финляндия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 марта в 21:45 в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Финляндии.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022 (обновляется)
Мяч рикошетом от Миколенко едва не оказался в воротах, 10 мин.
Опасный удар Зубкова, 23 мин.
Опасный удар Зинченко, 28 мин.
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Источник — Sport.ua
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