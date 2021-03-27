28 марта на НСК «Олимпийский» сборная Украины проведет первый домашний поединок отбора на чемпионат мира 2022 года. Соперником нашей национальной команды будет сборная Финляндии.

Оппоненты стартовые матчи отбора сыграли вничью. Сборная Украины на выезде поделила очки в матче против действующих чемпионов мира – 1:1. На гол Гризманна в первом тайме во второй половине встречи голом ответил Сидорчук после рикошета от Кимпембе.

Финны играли дома против сборной Боснии и Герцеговины. Интересный и боевой поединок завершился со счетом 2:2. Главные события в матче состоялись во втором тайме. Открыл счет Пьянич, но затем главная ударная сила Суоми Пукки сначала сравнял счет, а затем вывел хозяев вперед. Но удержать победу команде Канервы не удалось. За пять минут до финального свистка Стеванович восстановил равновесие.

Но это не последнее разочарование финнов после того матча. Капитан скандинавской сборной Тим Спарв против команды Андрея Шевченко не сыграет. Эту неприятную новость сообщил официальный сайт Федерации футбола Финляндии. Полузащитник травмировал колено на тренировке, и теперь будет вынужден перенести операцию.

Потеря Спарва – очень серьезная для финской сборной, не имеющей двух равноценных составов. Этот полузащитник – связующее звено команды в середине поля, фактически правая рука Канервы на поле.

По всей видимости, Спарва заменит Кауко. Также можно прогнозировать, что «сине-белые» выберут оборонительную тактику на игру против украинцев. На выезде против серьезных оппонентов Канерва практикует схему 5-4-1. И она приносит результаты. Интересно, что в последних девяти выездных поединках финны неизменно забивали голы. Поэтому нашей защите нужно «во все глаза» стеречь главную ударную силу «филинов» в атаке – Пукки.

В нашей команде тоже не обошлось без кадровых потерь. Ярмоленко, не попавший в заявку на игру против Франции, покинул расположение сборной. Полузащитник «Вест Хэма» не успел восстановиться после травмы и его решили отпустить.

Скорее всего, против финнов Украина сыграет по привычной схеме: то есть не с тремя центрбеками, как на «Стад де Франс», а с двумя. Предположим, что это будет шахтерская пара Кривцов – Матвиенко. «Освободившееся» место в полузащите может занять Коноплянка.

Игра обещает стать непростым испытанием для обеих команд. Гости наверняка сыграют в закрытый футбол, с акцентом на контратаки. Приблизительно так, как наша сборная сыграла против французов. Преодолевать чужие защитные порядки, тем более, когда они грамотно выстроены, для нас всегда было непростой задачей. А то, что финны умеют квалифицированно обороняться и отлично контратаковать – факт. Однако, в то же время нужно признать, что класс нашей сборной все же выше. И где, как не в матчах с прямым конкурентом, брать очки? Успех в Сен-Дени нужно обязательно закрепить в Киеве, иначе зачем вообще город городить?

Доселе оппоненты пересекались лишь дважды – в отборе на чемпионат мира 2018 года. Тогда обе встречи завершились победой нашей команды – 1:0 и 2:1. Тогда коллективы возглавляли нынешние наставники – Шевченко и Канерва. Но вот составы сборных с того момента претерпели изменения. В частности, наша национальная команда. Бутко, Кучер, Ракицкий, Ротань, Кравец, Ордец, Селезнев – этих футболистов в нынешней украинской репрезентации уже нет.

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Яремчук

Финляндия: Градецки, Хямяляйнен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Алхо, Лод, Кауко, Валакари, Пукки.

28 марта, воскресенье