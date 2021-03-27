Халеп снялась с Майами. Повезло Людмиле Киченок и двум латвийкам

Третья ракетка мира Симона Халеп досрочно завершила выступление на турнире WTA 1000 в Майами.
Румынка сообщила, что причиной снятия стала травма плеча. Дискомфорт она начала ощущать уже на первой тренировке в США.
Таким образом, в одиночном разряде повезло латвийке Анастасии Севастова, которая без борьбы проходит в четвертый круг на Ану Конюх.
В парном разряде, где Халеп играла с Анжелик Кербер, повезло украинке Людмиле Киченок и еще одной латвийке Алене Остапенко. Они уже в четвертьфинале.
Источник — WTA Insider
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.