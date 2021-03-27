Халеп снялась с Майами. Повезло Людмиле Киченок и двум латвийкам

Румынская теннисистка не смогла продолжить выступление на престижном турнире

  • 27.03.2021 19:16
  • 939 просмотров
  • 1 комментарий
Халеп снялась с Майами. Повезло Людмиле Киченок и двум латвийкам
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Третья ракетка мира Симона Халеп досрочно завершила выступление на турнире WTA 1000 в Майами.
 
Румынка сообщила, что причиной снятия стала травма плеча. Дискомфорт она начала ощущать уже на первой тренировке в США.
 
Таким образом, в одиночном разряде повезло латвийке Анастасии Севастова, которая без борьбы проходит в четвертый круг на Ану Конюх.
 
В парном разряде, где Халеп играла с Анжелик Кербер, повезло украинке Людмиле Киченок и еще одной латвийке Алене Остапенко. Они уже в четвертьфинале.

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Источник — WTA Insider

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 27.03.2021 20:44
    0
    Латвія - Халеп 2-0. Оце фарт прибалткам і нашій сестрі Кіченок
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.03.2021 20:44
    0
    Латвія - Халеп 2-0. Оце фарт прибалткам і нашій сестрі Кіченок
    Ссылка
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